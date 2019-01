Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b16d54f-b56c-4e93-905c-25354e7e1bd6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi azt gondolhatta, hogy ha már az autóért nem fizetett, a benzinért sem fog.","shortLead":"A férfi azt gondolhatta, hogy ha már az autóért nem fizetett, a benzinért sem fog.","id":"20190107_Olyan_sietosen_tavozott_a_benzinkutrol_a_lopott_autoval_hogy_meg_a_toltocsovet_is_leszakitotta__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b16d54f-b56c-4e93-905c-25354e7e1bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03685c4f-3add-4d7b-9364-d7704a4193da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_Olyan_sietosen_tavozott_a_benzinkutrol_a_lopott_autoval_hogy_meg_a_toltocsovet_is_leszakitotta__video","timestamp":"2019. január. 07. 20:58","title":"Olyan sietősen távozott a benzinkútról a lopott autóval, hogy még a töltőcsövet is leszakította – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jelentősen szigorítják a magánszemélyek által működtetett drónok használatának szabályozását.","shortLead":"Jelentősen szigorítják a magánszemélyek által működtetett drónok használatának szabályozását.","id":"20190108_gatwick_repuloter_dron_szabalyozas_brit_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bdffc0-58ea-4c36-af28-5c8430181c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_gatwick_repuloter_dron_szabalyozas_brit_kormany","timestamp":"2019. január. 08. 06:41","title":"A gatwicki drónkáosz után bekeményít a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133bbf1b-698a-42c9-a030-815200414f6a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ilham Kadri a Solvay vegyipari konszern elnök-vezérigazgatója január elsejétől. A cégnek több mint 3000 dolgozója van, és még mindig az alapító Solvay család a legfontosabb tulajdonos.","shortLead":"Ilham Kadri a Solvay vegyipari konszern elnök-vezérigazgatója január elsejétől. A cégnek több mint 3000 dolgozója van...","id":"20190108_No_is_migrans_is_muszlim_is_megis_o_kerult_a_belga_ipar_egyik_buszkesegenek_elere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=133bbf1b-698a-42c9-a030-815200414f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c9490c-0747-4179-834d-8ccc415215df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_No_is_migrans_is_muszlim_is_megis_o_kerult_a_belga_ipar_egyik_buszkesegenek_elere","timestamp":"2019. január. 08. 13:15","title":"Nő is, migráns is, muszlim is, mégis ő került a belga ipar egyik büszkeségének élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vágó a túlóratörvényt alkalmazó, valamint a NER oligarcháinak cégei ellen hirdetett bojkottot a csendes ellenállás jegyében. ","shortLead":"Vágó a túlóratörvényt alkalmazó, valamint a NER oligarcháinak cégei ellen hirdetett bojkottot a csendes ellenállás...","id":"20190109_Bojkottot_hirdetett_Vago_Gabor_a_NERt_kiszolgalo_cegekkel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e2aa29-2d3b-41ec-a245-f4b83f92fbe1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Bojkottot_hirdetett_Vago_Gabor_a_NERt_kiszolgalo_cegekkel_szemben","timestamp":"2019. január. 09. 13:37","title":"Bojkottot hirdetett Vágó Gábor \"a NER-t kiszolgáló\" cégekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ukrajnából és Kínából érkeznek a legtöbben, derül ki a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat friss statisztikájából.","shortLead":"Ukrajnából és Kínából érkeznek a legtöbben, derül ki a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat friss statisztikájából.","id":"20190109_Rekordot_dontott_a_vendegmunkasok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2a45e3-6baf-4ff5-844d-f25719ba2ac4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Rekordot_dontott_a_vendegmunkasok_szama","timestamp":"2019. január. 09. 11:42","title":"Rekordot döntött a vendégmunkások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly ősszel elindult szemétszedő projekttel először decemberben voltak bajok, most pedig egy nem várt hiba miatt egy időre le is kell állítani a projektet.","shortLead":"A tavaly ősszel elindult szemétszedő projekttel először decemberben voltak bajok, most pedig egy nem várt hiba miatt...","id":"20190108_the_ocean_cleanup_system_001_csendes_oceani_szemetsziget_csendes_ocean_kitakaritasa_muanyag_hulladek_oceantakaritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ae2a62-8527-449c-82a7-4f0d592c4e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_the_ocean_cleanup_system_001_csendes_oceani_szemetsziget_csendes_ocean_kitakaritasa_muanyag_hulladek_oceantakaritas","timestamp":"2019. január. 08. 17:03","title":"Le kell állítani a Csendes-óceán kipucolását, baj van a szemétszedő csővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4c9929-73d1-44e9-9c9c-1475deb7263a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most éppen egy Lamborghini Urus volt meg egyiküknek Budapesten.","shortLead":"Most éppen egy Lamborghini Urus volt meg egyiküknek Budapesten.","id":"20190108_carspotter_budapest_lamborghini_urus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac4c9929-73d1-44e9-9c9c-1475deb7263a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264ac831-fe91-4f69-b45b-2f8a8bad8738","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_carspotter_budapest_lamborghini_urus","timestamp":"2019. január. 08. 12:23","title":"Így dolgozik egy magyar carspotter, aki Lambók, Ferrarik után nyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd017674-1c32-4a86-866b-80f1a50a2eef","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Üzleti szempontból persze nagyon is örvendetes, hogy ilyen klasszikus célokról álmodnak a millenniálok.","shortLead":"Üzleti szempontból persze nagyon is örvendetes, hogy ilyen klasszikus célokról álmodnak a millenniálok.","id":"20190109_Elkepesztoen_unalmas_es_kiszamithato_dolgokra_vagynak_az_ezredfodulosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd017674-1c32-4a86-866b-80f1a50a2eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51627f12-61aa-4f64-b5a8-167a1439578c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Elkepesztoen_unalmas_es_kiszamithato_dolgokra_vagynak_az_ezredfodulosok","timestamp":"2019. január. 09. 13:28","title":"Elképesztően unalmas és kiszámítható dolgokra vágynak az ezredfordulósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]