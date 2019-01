Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdc38453-ec6e-422d-8d7b-f18039edfecc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az épületnek már tavaly el kellett volna készülnie, de várhatóan csak július végén lesz kész.","shortLead":"Az épületnek már tavaly el kellett volna készülnie, de várhatóan csak július végén lesz kész.","id":"20190108_Tovabb_huzodik_es_tobbe_is_kerul_majd_a_Csiky_Gergely_szinhaz_felujitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdc38453-ec6e-422d-8d7b-f18039edfecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e23d579-58f7-4665-8cf3-aee3faf12478","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Tovabb_huzodik_es_tobbe_is_kerul_majd_a_Csiky_Gergely_szinhaz_felujitasa","timestamp":"2019. január. 08. 17:52","title":"Tovább húzódik és többe is kerül majd a Csiky Gergely Színház felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly ősszel elindult szemétszedő projekttel először decemberben voltak bajok, most pedig egy nem várt hiba miatt egy időre le is kell állítani a projektet.","shortLead":"A tavaly ősszel elindult szemétszedő projekttel először decemberben voltak bajok, most pedig egy nem várt hiba miatt...","id":"20190108_the_ocean_cleanup_system_001_csendes_oceani_szemetsziget_csendes_ocean_kitakaritasa_muanyag_hulladek_oceantakaritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ae2a62-8527-449c-82a7-4f0d592c4e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_the_ocean_cleanup_system_001_csendes_oceani_szemetsziget_csendes_ocean_kitakaritasa_muanyag_hulladek_oceantakaritas","timestamp":"2019. január. 08. 17:03","title":"Le kell állítani a Csendes-óceán kipucolását, baj van a szemétszedő csővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Társát még körözik.","shortLead":"Társát még körözik.","id":"20190108_Vadat_emeltek_a_chemnitzi_gyilkossag_szir_elkovetoje_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd3d19c-6236-4995-97ff-2e05131ce84b","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Vadat_emeltek_a_chemnitzi_gyilkossag_szir_elkovetoje_ellen","timestamp":"2019. január. 08. 21:35","title":"Vádat emeltek a chemnitzi gyilkosság szír elkövetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e421eb95-8a22-4ff2-9ac4-d67899a04b29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford Explorer Police Interceptor is átlép a 21. századba.","shortLead":"A Ford Explorer Police Interceptor is átlép a 21. századba.","id":"20190109_police_ford_explorer_interceptor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e421eb95-8a22-4ff2-9ac4-d67899a04b29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d154440-2680-4249-9fcb-de5da7d4b294","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_police_ford_explorer_interceptor","timestamp":"2019. január. 09. 10:29","title":"Hibrid Interceptorokkal üldöznek ezen túl az amerikai zsaruk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tárhelyszolgáltató szerint csak felfüggesztésről van szó.","shortLead":"A tárhelyszolgáltató szerint csak felfüggesztésről van szó.","id":"20190109_Leallt_Hosszu_Katinka_hivatalos_weboldala_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2776a498-1ce1-45f8-baed-ab96dd1c65b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190109_Leallt_Hosszu_Katinka_hivatalos_weboldala_is","timestamp":"2019. január. 09. 12:01","title":"Leállt Hosszú Katinka hivatalos weboldala is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ae1e2a-6845-45f3-8b3d-ab15c8208a46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még csak tesztüzemben működik és bár még nem teljesen tökéletes, már most hasznosnak tűnik a Jármű Szolgáltatási Platform. De vajon minden problémára megoldást jelent?","shortLead":"Egyelőre még csak tesztüzemben működik és bár még nem teljesen tökéletes, már most hasznosnak tűnik a Jármű...","id":"20190108_vege_az_oratekeresnek_es_a_hasznalt_autos_atvereseknek_kiprobaltuk_az_ingyenes_ellenszert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18ae1e2a-6845-45f3-8b3d-ab15c8208a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfe4e91-65b6-40b5-9934-2d1add1e9d9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_vege_az_oratekeresnek_es_a_hasznalt_autos_atvereseknek_kiprobaltuk_az_ingyenes_ellenszert","timestamp":"2019. január. 08. 18:00","title":"Vége az óratekerésnek és a használt autós átveréseknek? Kipróbáltuk az ingyenes ellenszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4c9929-73d1-44e9-9c9c-1475deb7263a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most éppen egy Lamborghini Urus volt meg egyiküknek Budapesten.","shortLead":"Most éppen egy Lamborghini Urus volt meg egyiküknek Budapesten.","id":"20190108_carspotter_budapest_lamborghini_urus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac4c9929-73d1-44e9-9c9c-1475deb7263a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264ac831-fe91-4f69-b45b-2f8a8bad8738","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_carspotter_budapest_lamborghini_urus","timestamp":"2019. január. 08. 12:23","title":"Így dolgozik egy magyar carspotter, aki Lambók, Ferrarik után nyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7123075b-7c7a-4514-8965-684666fb32aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte azért nem, mert nem közvetlenül ő birtokolja őket.","shortLead":"Szerinte azért nem, mert nem közvetlenül ő birtokolja őket.","id":"20190109_Elegans_lakas_es_romaniai_foldek_is_kimaradtak_Banki_Erik_vagyonnyilatkozatabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7123075b-7c7a-4514-8965-684666fb32aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d80cd0e-1a88-4830-bde2-9d022ba4f2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Elegans_lakas_es_romaniai_foldek_is_kimaradtak_Banki_Erik_vagyonnyilatkozatabol","timestamp":"2019. január. 09. 13:26","title":"Elegáns lakás és romániai földek is kimaradtak Bánki Erik vagyonnyilatkozatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]