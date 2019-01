Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaf96b99-2a3a-4773-8c6d-4164ecb957e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben úgy érzik, nem becsülik meg munkájukat, és hogy ennyi pénzből, mint amennyit egy hónapban kapnak, nem tudják eltartani családjukat.","shortLead":"A legtöbben úgy érzik, nem becsülik meg munkájukat, és hogy ennyi pénzből, mint amennyit egy hónapban kapnak, nem...","id":"20190108_Marciustol_civil_leszek__fizetesi_ertesitojukkel_uzennek_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaf96b99-2a3a-4773-8c6d-4164ecb957e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c7706f-2293-42ff-bc0a-b1af91d4308a","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Marciustol_civil_leszek__fizetesi_ertesitojukkel_uzennek_a_rendorok","timestamp":"2019. január. 08. 20:47","title":"„Márciustól civil leszek” – fizetési értesítőjükkel üzennek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb1d466-6f71-49c4-ad24-f98a436c9cf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egészen háromnegyed órás szünet után a újra engedik felszállni a repülőgépeket.","shortLead":"Nem egészen háromnegyed órás szünet után a újra engedik felszállni a repülőgépeket.","id":"20190108_Egy_dron_miatt_megbenult_a_Heathrow_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cb1d466-6f71-49c4-ad24-f98a436c9cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d97f42-677b-4fdd-b73d-84dd9c85332b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_Egy_dron_miatt_megbenult_a_Heathrow_repuloter","timestamp":"2019. január. 08. 19:09","title":"Egy drón miatt megbénult, de már újraindult a Heathrow repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Trend Micro kiberbiztonsági cég szakemberei találtak olyan androidos alkalmazást is, amelyikben minden képernyőérintés után elindult egy reklám.","shortLead":"A Trend Micro kiberbiztonsági cég szakemberei találtak olyan androidos alkalmazást is, amelyikben minden...","id":"20190109_google_play_reklam_zavaro_reklamok_hirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa1f8b5-ba3f-4013-82c0-739ee758039b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_google_play_reklam_zavaro_reklamok_hirdetes","timestamp":"2019. január. 09. 08:03","title":"Találtak 85 alkalmazást a Google Playben, amit nem volt ajánlatos letölteni – mégis milliók tették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Index úgy tudja, hogy a pénzintézetnél egyelőre nem tapasztaltak ügyfélrohamot, így látnak esélyt a helyzet rendezésére. Fiókjuk azonban csak Budapesten marad.","shortLead":"Az Index úgy tudja, hogy a pénzintézetnél egyelőre nem tapasztaltak ügyfélrohamot, így látnak esélyt a helyzet...","id":"20190108_nhb_szemerey_tamas_magyar_nemzeti_bank_bankfiok_bezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c960ba09-c082-420a-a81a-e74cd0bc88c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_nhb_szemerey_tamas_magyar_nemzeti_bank_bankfiok_bezaras","timestamp":"2019. január. 08. 06:01","title":"Bezárja vidéki fiókjait Matolcsy unokatestvérének bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3700f28-c6b8-4105-8f21-221d287ed938","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Év elején indult el a Meditations nevű fejlesztés, amely az év 365 napjára kínál egy-egy újabb játékot. A meditatív játékok különlegessége, hogy mindegyikkel csupán egy napig lehet játszani.","shortLead":"Év elején indult el a Meditations nevű fejlesztés, amely az év 365 napjára kínál egy-egy újabb játékot. A meditatív...","id":"20190108_meditations_rami_ismail_szamitogepes_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3700f28-c6b8-4105-8f21-221d287ed938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d42d91f-f436-44a2-b5de-a51dfacdf17e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_meditations_rami_ismail_szamitogepes_jatek","timestamp":"2019. január. 08. 18:03","title":"Ez a program 365 játékot kínál, minden egy nap újat, és csak aznap lehet játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cad1f9-4e73-47f2-80c7-ceafe20b619f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kontinensünkön minimum 17 millió forintot kell fizetni az amerikai gyártó kompakt villanyautójáért.","shortLead":"Kontinensünkön minimum 17 millió forintot kell fizetni az amerikai gyártó kompakt villanyautójáért.","id":"20190108_europaban_is_elerheto_a_tesla_model_3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17cad1f9-4e73-47f2-80c7-ceafe20b619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48249944-2a52-418e-a4f7-612bc7734204","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_europaban_is_elerheto_a_tesla_model_3","timestamp":"2019. január. 08. 08:29","title":"Európában is elérhető, konfigurálható a Tesla Model 3, vázoljuk az árakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124d17a4-b239-4ff6-89b9-d98dc0859c08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétéves Dutch Newsom fellépése ellenállhatatlan lett.","shortLead":"A kétéves Dutch Newsom fellépése ellenállhatatlan lett.","id":"20190109_Ilyen_amikor_egy_keteves_gyerek_semmibe_veszi_az_apja_karrierjenek_legnagyobb_pillanatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=124d17a4-b239-4ff6-89b9-d98dc0859c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc5f24e-1a69-4103-b70c-a1343683ac96","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Ilyen_amikor_egy_keteves_gyerek_semmibe_veszi_az_apja_karrierjenek_legnagyobb_pillanatat","timestamp":"2019. január. 09. 11:30","title":"Ilyen, amikor egy kétéves gyerek semmibe veszi az apja karrierjének legnagyobb pillanatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c1716d-d310-4430-b4b5-4007296bfc48","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újpest FC fellebbezett, a zárt kapukat így megúszták, de még nagyobb büntetést kell fizetniük.","shortLead":"Az Újpest FC fellebbezett, a zárt kapukat így megúszták, de még nagyobb büntetést kell fizetniük.","id":"20190108_Megsem_lesz_zart_kapus_az_UjpestFerencvaros_bajnoki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4c1716d-d310-4430-b4b5-4007296bfc48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239584f2-f7ed-4887-94cc-c0315b40e8dd","keywords":null,"link":"/sport/20190108_Megsem_lesz_zart_kapus_az_UjpestFerencvaros_bajnoki","timestamp":"2019. január. 08. 18:11","title":"Mégsem lesz zárt kapus az Újpest–Ferencváros-bajnoki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]