[{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha egy héttel később menne, mint tervezik, akkor százezres tömeggel találkozni a pünkösdi zarándok idején.","shortLead":"Ha egy héttel később menne, mint tervezik, akkor százezres tömeggel találkozni a pünkösdi zarándok idején.","id":"20190110_Csiksomlyora_latogat_Ferenc_papa_de_nem_a_bucsura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3e3f6c-f4d0-49fc-8417-649d4bd868ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Csiksomlyora_latogat_Ferenc_papa_de_nem_a_bucsura","timestamp":"2019. január. 10. 18:01","title":"Csíksomlyóra látogat Ferenc pápa, de nem a búcsúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5957fae-9af3-4206-a18d-d1af02fd0999","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 20 év elteltével tér vissza a horrorjáték egyik királya, a Resident Evil 2. A közelgő megjelenésre ingyenes, de időkorlátos verzióval hangol a fejlesztő Capcom.","shortLead":"Több mint 20 év elteltével tér vissza a horrorjáték egyik királya, a Resident Evil 2. A közelgő megjelenésre ingyenes...","id":"20190111_capcom_resident_evil_2_remake_demo_playstation_xbox_one_pc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5957fae-9af3-4206-a18d-d1af02fd0999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc34c64c-20c2-4631-9f06-10ede909d6f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_capcom_resident_evil_2_remake_demo_playstation_xbox_one_pc","timestamp":"2019. január. 11. 17:03","title":"30 perc borzongás: ingyen kipróbálható a népszerű horrorjáték, a Resident Evil új kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Majdnem a teljes lengyel állományt lemészárolnák, a döntés komoly felháborodást váltott ki. ","shortLead":"Majdnem a teljes lengyel állományt lemészárolnák, a döntés komoly felháborodást váltott ki. ","id":"20190110_Ketszazezer_vaddisznot_akarnak_kiirtani_Lengyelorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5504faa4-a866-46f1-9ef6-276116cade23","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Ketszazezer_vaddisznot_akarnak_kiirtani_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. január. 10. 19:03","title":"Kétszázezer vaddisznót akarnak kiirtani Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen kérdést tehetett fel a miniszterelnöknek munkatársunk a csütörtöki kormányinfón, mielőtt a kényelmetlen téma miatt végleg beléfojtották a szót. Orbán Viktor szerint nincs ott semmi látnivaló, ahol legközelebbi barátja – immár az ország leggazdagabb embere – százmilliárdos nagyságrendben nyer el állami megrendeléseket. ","shortLead":"Egyetlen kérdést tehetett fel a miniszterelnöknek munkatársunk a csütörtöki kormányinfón, mielőtt a kényelmetlen téma...","id":"20190110_Igy_razta_le_magarol_Orban_a_Meszaros_Lorinc_gyarapodasat_firtato_kerdeseinket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f5cd6f-1f85-4d1f-9ea8-a44fa2d7965f","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Igy_razta_le_magarol_Orban_a_Meszaros_Lorinc_gyarapodasat_firtato_kerdeseinket","timestamp":"2019. január. 10. 15:33","title":"Így rázta le magáról Orbán a Mészáros Lőrinc gyarapodását firtató kérdéseinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf124e8b-e154-4317-a0b2-c4e092118f7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év egyik meglepetése, a Royole flexibilis telefonja is ott van a CES 2019 szakkiállítás nyomkodható, nézegethető eszközei között. Az Engadget pedig kapott is az alkalmon és közelebbről is megvizsgálta.","shortLead":"Az év egyik meglepetése, a Royole flexibilis telefonja is ott van a CES 2019 szakkiállítás nyomkodható, nézegethető...","id":"20190110_royole_flexpai_osszehajthato_telefon_flexibilis_kijelzo_ces_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf124e8b-e154-4317-a0b2-c4e092118f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2fe6c72-50b7-463c-ae0d-4c86d556360d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_royole_flexpai_osszehajthato_telefon_flexibilis_kijelzo_ces_2019","timestamp":"2019. január. 10. 15:03","title":"Megjöttek a tapasztalatok az első igazi összehajtható telefonról, videón a Royole FlexPai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26fa9293-7a8b-4b8d-b1e1-b01a0f6994fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1999. január 10-én egy maffiózó besétált egy pszichiáter rendelőjébe. ","shortLead":"1999. január 10-én egy maffiózó besétált egy pszichiáter rendelőjébe. ","id":"20190110_Huszeves_Maffiozok_sorozat_HBO_James_Gandolfini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26fa9293-7a8b-4b8d-b1e1-b01a0f6994fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060986c3-8de0-4a27-be7d-51fe8d71d46d","keywords":null,"link":"/kultura/20190110_Huszeves_Maffiozok_sorozat_HBO_James_Gandolfini","timestamp":"2019. január. 10. 17:22","title":"Húszéves a tévétörténelem egyik legmeghatározóbb sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c94f625-2e35-4364-8936-305e1cac83ad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Spar Magyarország, a Tescóhoz hasonlóan, nem kívánja alkalmazni áruházaiban a 400 órás túlórakeretet.","shortLead":"A Spar Magyarország, a Tescóhoz hasonlóan, nem kívánja alkalmazni áruházaiban a 400 órás túlórakeretet.","id":"20190110_spar_tulora_tulorakeret_400_ora_kereskedelem_szakszervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c94f625-2e35-4364-8936-305e1cac83ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45b606f-8da8-47f0-94ee-4bcfd2f7735e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_spar_tulora_tulorakeret_400_ora_kereskedelem_szakszervezet","timestamp":"2019. január. 10. 06:45","title":"A Spar sem vezeti be a 400 túlórát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9b0c81-1ede-4100-bf73-4c28e09e883a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az ukrán konfliktus miatt volt érdeke Putyinnak megfogni a paksi bővítésen keresztül Magyarországot, előtte szemmel láthatóan bizalmatlan volt – mondta Sz. Bíró Zoltán történész azon a konferencián, ahol a putyini és orbáni hatalom közti különbségeket és hasonlóságokat elemezték. Jeszenkszy Géza korábbi külügyminiszter, történész egészen különös véleményeket is hall arról, miért jó Oroszországhoz közeledni.","shortLead":"Az ukrán konfliktus miatt volt érdeke Putyinnak megfogni a paksi bővítésen keresztül Magyarországot, előtte szemmel...","id":"20190111_orban_putyin_politkovszkaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec9b0c81-1ede-4100-bf73-4c28e09e883a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e610d94f-0bb3-426e-88b9-ea23795ed330","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_orban_putyin_politkovszkaja","timestamp":"2019. január. 11. 12:45","title":"Putyin 2013 végén emelkedett felül Orbán szavain - önös érdekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]