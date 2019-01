Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legrészletgazdagabb felvételt készítette a Triangulum-galaxisról, a Tejútrendszer egyik szomszédos csillagrendszeréről a Hubble űrteleszkóp. ","shortLead":"Az eddigi legrészletgazdagabb felvételt készítette a Triangulum-galaxisról, a Tejútrendszer egyik szomszédos...","id":"20190110_triangulum_galaxis_hubble_felvetele_messier_33_ngc_598","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c646b88a-b432-42be-83a6-bc50b5f82f20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_triangulum_galaxis_hubble_felvetele_messier_33_ngc_598","timestamp":"2019. január. 10. 09:03","title":"Itt megnézheti nagyban: 665 000 000 pixeles képet készített a Hubble a szomszédos galaxisról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1b373c-7dc1-4fd8-8ec6-84576558d3da","c_author":"Tóth Sándor","category":"kultura","description":"A világ talán legszebb késő római kori ezüstedényeivel kapcsolatos archív dokumentumok kérdése került terítékre a horvát kormány múlt csütörtöki ülésén. Végül döntés született a kincs megtalálásával és értékesítésével kapcsolatos horvátországi eljárás során keletkezett, eddig titkosan kezelt iratok hozzáférhetőségéről. \r

\r

","shortLead":"A világ talán legszebb késő római kori ezüstedényeivel kapcsolatos archív dokumentumok kérdése került terítékre...","id":"20190110_Kitalalnak_a_horvatok__felnyitottak_a_Seuso_titkos_aktait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b1b373c-7dc1-4fd8-8ec6-84576558d3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26453902-5d25-4799-8cff-12f81cdd8e76","keywords":null,"link":"/kultura/20190110_Kitalalnak_a_horvatok__felnyitottak_a_Seuso_titkos_aktait","timestamp":"2019. január. 10. 19:29","title":"Kitálalnak a horvátok – felnyitották a Seuso titkos aktáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Friss pénzt és befektetési lehetőségeket szerezne Mészáros Lőrinc a külpiacokról, hogy tovább hizlalja a kormányzati hátszéllel felépített cégbirodalmát.","shortLead":"Friss pénzt és befektetési lehetőségeket szerezne Mészáros Lőrinc a külpiacokról, hogy tovább hizlalja a kormányzati...","id":"20190109_Arra_keszul_Meszaros_Lorinc_amire_meg_egy_kormanyzati_kegyenc_sem_volt_kepes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a129aa3c-f5e5-4f0a-a56b-91d33c0534f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Arra_keszul_Meszaros_Lorinc_amire_meg_egy_kormanyzati_kegyenc_sem_volt_kepes","timestamp":"2019. január. 09. 14:31","title":"Nemzetközi céggé tenné szuperholdingját Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ba2732-ba65-47d2-9fb7-7110253b5e09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az észak-koreai vezető Pekingben járva mutatta be díszes kíséretét.","shortLead":"Az észak-koreai vezető Pekingben járva mutatta be díszes kíséretét.","id":"20190109_21_motorbol_6_autobol_es_egy_kulonleges_Mercibol_all_Kim_Dzsongun_konvoja__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8ba2732-ba65-47d2-9fb7-7110253b5e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b751d6e-96e5-4aa5-be73-47d6a55de016","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_21_motorbol_6_autobol_es_egy_kulonleges_Mercibol_all_Kim_Dzsongun_konvoja__video","timestamp":"2019. január. 09. 18:13","title":"21 motorból, 6 autóból és egy különleges Merciből áll Kim Dzsongun konvoja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5f9d48-199d-498f-9fad-4f94d706da0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mind a Samsungot, mind a Huaweit beelőzte egy tulajdonképpen ismeretlen cég, amikor összehajtható telefonnal rukkolt ki még novemberben. A Las Vegas-i technológiai szakkiállításra e telefon mellé egy feltekerhető billentyűzetet is hozott.","shortLead":"Mind a Samsungot, mind a Huaweit beelőzte egy tulajdonképpen ismeretlen cég, amikor összehajtható telefonnal rukkolt ki...","id":"20190109_royole_feltekerheto_billentyuzet_ces_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c5f9d48-199d-498f-9fad-4f94d706da0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fd51d3-5ae0-4932-b584-392d2ebcc716","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_royole_feltekerheto_billentyuzet_ces_2019","timestamp":"2019. január. 09. 14:03","title":"Feltekerhető billentyűzettel rukkolt ki a világ első összehajtható telefonjának gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy olyan hozzászólást tettek rögzített bejegyzéssé, amit máskor valószínűleg azon melegében töröltek volna az oldalról.","shortLead":"Egy olyan hozzászólást tettek rögzített bejegyzéssé, amit máskor valószínűleg azon melegében töröltek volna az oldalról.","id":"20190110_Ajjaj_valaki_nagy_hibat_vetett_Orban_Viktor_Facebookoldalannak_kezeloi_kozul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282ddd22-af91-4f9c-8e3b-d6276ff40cc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Ajjaj_valaki_nagy_hibat_vetett_Orban_Viktor_Facebookoldalannak_kezeloi_kozul","timestamp":"2019. január. 10. 10:41","title":"Ajjaj, valaki nagy hibát követett el Orbán Viktor Facebook-oldalának kezelői közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9888d4f8-aeb1-47d5-86c7-544c786357a5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Németország kulturális államtitkára személyesen nyújtotta át Georges Mandel családjának az értékes festményt, melyet a nácik azt követően szereztek meg, hogy 1940-ben elfoglalták Párizst. ","shortLead":"Németország kulturális államtitkára személyesen nyújtotta át Georges Mandel családjának az értékes festményt, melyet...","id":"20190110_Nacik_altal_elrabolt_festmenyt_kapott_vissza_a_francia_ellenallas_zsido_hosenek_csaladja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9888d4f8-aeb1-47d5-86c7-544c786357a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3949d1e6-ff02-41e9-8a1c-cd87afcf8d4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Nacik_altal_elrabolt_festmenyt_kapott_vissza_a_francia_ellenallas_zsido_hosenek_csaladja","timestamp":"2019. január. 10. 12:22","title":"Nácik által elrabolt festményt kapott vissza a francia ellenállás zsidó hősének családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe12416-6f75-4742-b499-5a5acea1b9aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen 20 holttestre bukkantak a mexikói hatóságok, ezek közül 17 össze volt égve. ","shortLead":"Összesen 20 holttestre bukkantak a mexikói hatóságok, ezek közül 17 össze volt égve. ","id":"20190110_Osszeegett_holttesteket_talaltak_az_amerikai_hatar_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebe12416-6f75-4742-b499-5a5acea1b9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06ce39a-0312-4b2d-b74d-b7e81d471200","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Osszeegett_holttesteket_talaltak_az_amerikai_hatar_kozeleben","timestamp":"2019. január. 10. 10:53","title":"Összeégett holttesteket találtak az amerikai határ közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]