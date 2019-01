Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26fa9293-7a8b-4b8d-b1e1-b01a0f6994fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1999. január 10-én egy maffiózó besétált egy pszichiáter rendelőjébe. ","shortLead":"1999. január 10-én egy maffiózó besétált egy pszichiáter rendelőjébe. ","id":"20190110_Huszeves_Maffiozok_sorozat_HBO_James_Gandolfini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26fa9293-7a8b-4b8d-b1e1-b01a0f6994fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060986c3-8de0-4a27-be7d-51fe8d71d46d","keywords":null,"link":"/kultura/20190110_Huszeves_Maffiozok_sorozat_HBO_James_Gandolfini","timestamp":"2019. január. 10. 17:22","title":"Húszéves a tévétörténelem egyik legmeghatározóbb sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok szén-dioxid-kibocsátása 3,4 százalékkal emelkedett 2018-ban, ami az elmúlt két évtized második legnagyobb éves növekedése.","shortLead":"Az Egyesült Államok szén-dioxid-kibocsátása 3,4 százalékkal emelkedett 2018-ban, ami az elmúlt két évtized második...","id":"20190110_amerikai_egyesult_allamok_usa_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a716ac-c015-419f-81aa-1963bf4c702a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_amerikai_egyesult_allamok_usa_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2019. január. 10. 16:03","title":"Ömlik a szén-dioxid az Egyesült Államokba(n)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e81e978-583c-4694-858c-31a6e727ceb0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy orosz kormányzó szerint Oroszországban sohasem sújtottak le a másként gondolkodókra. A történelemkönyvek másként emlékeznek.","shortLead":"Egy orosz kormányzó szerint Oroszországban sohasem sújtottak le a másként gondolkodókra. A történelemkönyvek másként...","id":"20190111_Oroszorszagban_magas_fokozatba_kapcsolt_a_tortenelemhamisitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e81e978-583c-4694-858c-31a6e727ceb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701d602b-3661-4586-b254-ad79499d6551","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Oroszorszagban_magas_fokozatba_kapcsolt_a_tortenelemhamisitas","timestamp":"2019. január. 11. 12:39","title":"Oroszországban magas fokozatba kapcsolt a történelemhamisítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrew Wheeler korábban a tudósok megállapításait is kétségbe vonta. ","shortLead":"Andrew Wheeler korábban a tudósok megállapításait is kétségbe vonta. ","id":"20190109_Trump_egy_szenipari_lobbistat_tenne_az_amerikai_kornyezetvedelem_elere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90cdfeb-fd47-4651-ae38-c569682b7d98","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Trump_egy_szenipari_lobbistat_tenne_az_amerikai_kornyezetvedelem_elere","timestamp":"2019. január. 09. 21:59","title":"Trump egy szénipari lobbistát tenne az amerikai környezetvédelem élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7353eb4-50ce-4e02-8c28-632a63f273c0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az IMF 1,37 millió százalékos inflációt várt, de még ennél is rosszabb lett a valóság.","shortLead":"Az IMF 1,37 millió százalékos inflációt várt, de még ennél is rosszabb lett a valóság.","id":"20190109_17_millio_szazalekos_volt_az_inflacio_Venezuelaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7353eb4-50ce-4e02-8c28-632a63f273c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364ca4dc-8b62-40e2-b4c6-5578514a346b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_17_millio_szazalekos_volt_az_inflacio_Venezuelaban","timestamp":"2019. január. 09. 19:28","title":"1,7 millió százalékos volt az infláció Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem csillapodik a Miniszterelnökség Gundel-menzája körüli vita, amit egy olvasónk szerint megoldhatna, ha a bécsi Kancellária példáját követné Orbán Viktor hivatala. Ide ugyanis a külsős vendégeket is beengedik, annyi a különbség, hogy kissé eltolt idősávban, így a kormánytisztviselőknek nem kell annyit várni.","shortLead":"Nem csillapodik a Miniszterelnökség Gundel-menzája körüli vita, amit egy olvasónk szerint megoldhatna, ha a bécsi...","id":"20190110_A_becsi_kancellaria_menzajan_kulsosok_is_ehetnek__ez_megoldana_a_Gundelvitat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe5d7c7-a50b-46f5-829e-1ed22295a4aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_A_becsi_kancellaria_menzajan_kulsosok_is_ehetnek__ez_megoldana_a_Gundelvitat","timestamp":"2019. január. 10. 06:10","title":"A bécsi kancellária menzáján \"külsősök\" is ehetnek – ez megoldhatná a Gundel-vitát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079458c2-e4af-4b94-bdc3-34c882209db2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly végleg elnémult Kepler űrtávcső által küldött adatokat vizsgálták a NASA önkéntesei, amikor egy nem mindennapi felfedezést tettek.","shortLead":"A tavaly végleg elnémult Kepler űrtávcső által küldött adatokat vizsgálták a NASA önkéntesei, amikor egy nem mindennapi...","id":"20190109_nasa_bolygo_felfedezes_k2_288bb_exoplanet_explorers","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079458c2-e4af-4b94-bdc3-34c882209db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d259774-8c3d-4715-b9d8-178bbd83b28c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_nasa_bolygo_felfedezes_k2_288bb_exoplanet_explorers","timestamp":"2019. január. 09. 13:33","title":"A NASA algoritmusa \"elnézte\", amatőr csillagászok fedeztek fel egy ritka bolygót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41afacd-921d-4ffb-8273-678daa624126","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg Amerikában ment nagyot a luxusmárka.","shortLead":"Főleg Amerikában ment nagyot a luxusmárka.","id":"20190111_Sose_ment_ilyen_jol_a_RollsRoyce","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d41afacd-921d-4ffb-8273-678daa624126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f25f12-d61b-4c2c-851f-7903f3216ba0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Sose_ment_ilyen_jol_a_RollsRoyce","timestamp":"2019. január. 11. 08:54","title":"Sose ment ilyen jól a Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]