[{"available":true,"c_guid":"56381519-7278-4d09-8951-b213a1c30adc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ma Gulyás helyett velem kell beérnetek\" – ezt nem a menzára, hanem miniszterére utalva mondta Orbán Viktor. Nincs más téma csütörtökön, csak a kormányfői tájékoztató, amelyen kérdésekre is méltóztatik válaszolni. A sajtótájékoztató végére kiderült, az ilyen és ehhez hasonló eseményekre nincs szükség Orbán Viktorra.","shortLead":"\"Ma Gulyás helyett velem kell beérnetek\" – ezt nem a menzára, hanem miniszterére utalva mondta Orbán Viktor. Nincs más...","id":"20190110_Jon_az_elso_Orbaninfo_a_kormanyfo_megjatszott_szerenyseggel_hangol_ra__ELO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56381519-7278-4d09-8951-b213a1c30adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa2c54a-992a-4ead-aeb9-d185e9aa5265","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Jon_az_elso_Orbaninfo_a_kormanyfo_megjatszott_szerenyseggel_hangol_ra__ELO","timestamp":"2019. január. 10. 10:10","title":"Orbán: Figyelek a mostani tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470ed5e2-580e-4e59-925a-e9dd0550311c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csípője jobb oldala károsodott, fájdalmai a kezelések, műtét ellenére állandósodott. Ő az első a több mint 10 éve uralkodó nagy négyesből, aki visszavonult.","shortLead":"Csípője jobb oldala károsodott, fájdalmai a kezelések, műtét ellenére állandósodott. Ő az első a több mint 10 éve...","id":"20190111_Tenisz_Andy_Murray_visszavonul__A_cipom_es_a_zoknim_sem_tudom_fajdalom_nelkul_felvenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=470ed5e2-580e-4e59-925a-e9dd0550311c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f84a61d-fdac-4e07-af4b-d8e3ab5694a1","keywords":null,"link":"/sport/20190111_Tenisz_Andy_Murray_visszavonul__A_cipom_es_a_zoknim_sem_tudom_fajdalom_nelkul_felvenni","timestamp":"2019. január. 11. 11:33","title":"Andy Murray visszavonul - \"A cipőm és a zoknim sem tudom fájdalom nélkül felvenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Carlos Ghosnról kiderült, hogy nem fizet vagyonadót Franciaországban, mert hivatalosan Hollandiában van bejelentve.","shortLead":"Carlos Ghosnról kiderült, hogy nem fizet vagyonadót Franciaországban, mert hivatalosan Hollandiában van bejelentve.","id":"20190111_Francia_tenyfeltaro_ujsagirok_otthon_is_lebuktattak_a_Japanban_lekapcsolt_autokiralyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90714789-6bc1-427e-98dc-9c805f1ba381","keywords":null,"link":"/kkv/20190111_Francia_tenyfeltaro_ujsagirok_otthon_is_lebuktattak_a_Japanban_lekapcsolt_autokiralyt","timestamp":"2019. január. 11. 11:13","title":"Francia tényfeltáró újságírók otthon is lebuktatták a Japánban lekapcsolt autókirályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nők a szülészeteken tapasztalt rossz bánásmód és erőszak miatt tiltakoznak, miután egy képviselőnő a parlamentben beszélt róla, mit kellett átélnie.","shortLead":"A nők a szülészeteken tapasztalt rossz bánásmód és erőszak miatt tiltakoznak, miután egy képviselőnő a parlamentben...","id":"20190111_Horvatorszagnak_is_megvan_a_maga_MeToo_kampanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac707604-4567-4cc5-ada0-4a952df460f5","keywords":null,"link":"/elet/20190111_Horvatorszagnak_is_megvan_a_maga_MeToo_kampanya","timestamp":"2019. január. 11. 05:54","title":"Horvátországnak is megvan a maga MeToo kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Külön kérés nélkül.","shortLead":"Külön kérés nélkül.","id":"20190111_Ev_vegeig_meg_koteles_papirt_adni_az_orvos_az_erecept_melle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e17e167-676d-4caf-8266-6b310290df8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Ev_vegeig_meg_koteles_papirt_adni_az_orvos_az_erecept_melle","timestamp":"2019. január. 11. 13:34","title":"Év végéig még köteles \"papírt\" adni az orvos az e-recept mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azért nem szervezhetnek demonstrációt a George Enescu téren, mert ugyanitt lesz a román uniós elnökség nyitórendezvénye is. Azt meg már hamarabb bejelentették.","shortLead":"Azért nem szervezhetnek demonstrációt a George Enescu téren, mert ugyanitt lesz a román uniós elnökség nyitórendezvénye...","id":"20190109_Betiltottak_egy_kormanyellenes_tuntetest_Romaniaban_mert_kell_a_hely_a_kulugynek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38e98b3-ef31-4eca-9bed-bb07c60dc833","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Betiltottak_egy_kormanyellenes_tuntetest_Romaniaban_mert_kell_a_hely_a_kulugynek","timestamp":"2019. január. 09. 18:55","title":"Betiltottak egy kormányellenes tüntetést Romániában, mert kellett a hely a külügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 150 ezer dollárt kapott az amerikai külügyminisztériumtól a román származású Silvian Centiu által alapított Transiris marketing cég, hogy Ausztriában, Magyarországon és Csehországban javítsa az USA megítélését.","shortLead":"Több mint 150 ezer dollárt kapott az amerikai külügyminisztériumtól a román származású Silvian Centiu által alapított...","id":"20190110_Roman_szakember_nepszerusiti_az_USAt_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f88455-2632-4593-bdc5-08644217f6b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Roman_szakember_nepszerusiti_az_USAt_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 10. 13:17","title":"Román szakember népszerűsíti az USA-t Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legrészletgazdagabb felvételt készítette a Triangulum-galaxisról, a Tejútrendszer egyik szomszédos csillagrendszeréről a Hubble űrteleszkóp. ","shortLead":"Az eddigi legrészletgazdagabb felvételt készítette a Triangulum-galaxisról, a Tejútrendszer egyik szomszédos...","id":"20190110_triangulum_galaxis_hubble_felvetele_messier_33_ngc_598","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c646b88a-b432-42be-83a6-bc50b5f82f20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_triangulum_galaxis_hubble_felvetele_messier_33_ngc_598","timestamp":"2019. január. 10. 09:03","title":"Itt megnézheti nagyban: 665 000 000 pixeles képet készített a Hubble a szomszédos galaxisról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]