[{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrew Wheeler korábban a tudósok megállapításait is kétségbe vonta. ","shortLead":"Andrew Wheeler korábban a tudósok megállapításait is kétségbe vonta. ","id":"20190109_Trump_egy_szenipari_lobbistat_tenne_az_amerikai_kornyezetvedelem_elere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90cdfeb-fd47-4651-ae38-c569682b7d98","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Trump_egy_szenipari_lobbistat_tenne_az_amerikai_kornyezetvedelem_elere","timestamp":"2019. január. 09. 21:59","title":"Trump egy szénipari lobbistát tenne az amerikai környezetvédelem élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2b1b19-a58a-4307-9071-ef59e85b92c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, erre tényleg figyelmeztetni kell a lakosságot.","shortLead":"Úgy tűnik, erre tényleg figyelmeztetni kell a lakosságot.","id":"20190110_Ne_fekudjenek_bombara__figyelmeztet_a_holland_vedelmi_miniszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b2b1b19-a58a-4307-9071-ef59e85b92c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3242fb5-558c-4fc8-b4e6-31496d9a843e","keywords":null,"link":"/elet/20190110_Ne_fekudjenek_bombara__figyelmeztet_a_holland_vedelmi_miniszterium","timestamp":"2019. január. 10. 17:43","title":"Ne feküdjenek bombára! – figyelmeztet a holland védelmi minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy emberrel szemben életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozták, a többi vádlottra hosszabb, határozott tartalmú szabadságvesztést kérnek.","shortLead":"Négy emberrel szemben életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozták, a többi vádlottra hosszabb...","id":"20190109_ugyeszseg_sulyositas_eletfogytiglan_vadlott_halalkamion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f22b51-97cf-468a-89ab-6b8a4ddf7658","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_ugyeszseg_sulyositas_eletfogytiglan_vadlott_halalkamion","timestamp":"2019. január. 09. 15:35","title":"Életfogytiglant kér az ügyészség a halálkamion-ügy több vádlottjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c868ab-c797-4b8a-b54f-b55ce8baa697","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtöki sajtótájékoztatón, az Orbán-infón a kormányfő hosszan beszélt Soros Györgyről.","shortLead":"Csütörtöki sajtótájékoztatón, az Orbán-infón a kormányfő hosszan beszélt Soros Györgyről.","id":"20190110_Orban_uzent_Sorosnak_Gyavasag_az_allampolgarsag_moge_bujni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70c868ab-c797-4b8a-b54f-b55ce8baa697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d93c98-92d5-416a-8e36-3b34e299547a","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_uzent_Sorosnak_Gyavasag_az_allampolgarsag_moge_bujni","timestamp":"2019. január. 10. 11:58","title":"Orbán üzent Sorosnak: Gyávaság a származás mögé bújni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagy bejelentése, hogy elvonóra megy, így nem érte váratlanul a vészharangot megkongató egykori zenésztársát.\r

","shortLead":"A nagy bejelentése, hogy elvonóra megy, így nem érte váratlanul a vészharangot megkongató egykori zenésztársát.\r

","id":"20190109_Curtis_mar_ket_hete_felvette_a_kapcsolatot_Majkaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cda84e6-a5dc-4f92-9ca4-9accb6ebcca1","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Curtis_mar_ket_hete_felvette_a_kapcsolatot_Majkaval","timestamp":"2019. január. 09. 09:57","title":"Curtis már két hete felvette a kapcsolatot Majkával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azt mondta, ha feltöltenek pénzt egy mobilszámra, akkor nyernek. ","shortLead":"A férfi azt mondta, ha feltöltenek pénzt egy mobilszámra, akkor nyernek. ","id":"20190109_A_bortonbol_telefonalva_vert_at_egy_part_egy_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e33055-77fb-47e8-ac8c-aafdc06d3325","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_bortonbol_telefonalva_vert_at_egy_part_egy_ferfi","timestamp":"2019. január. 09. 09:03","title":"A börtönből telefonálva vert át egy párt egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b","c_author":"Gulyás Balázs","category":"itthon","description":"A Jobbik nélkül nem fog menni. Válasz Révész Sándornak.","shortLead":"A Jobbik nélkül nem fog menni. Válasz Révész Sándornak.","id":"20190109_Ne_toljuk_tul_a_vandorfalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87101d9c-71de-4ea0-b808-94aaa51f4f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Ne_toljuk_tul_a_vandorfalat","timestamp":"2019. január. 09. 17:46","title":"Ne toljuk túl a vándorfalat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962f22cd-2e28-495a-ba6f-11f187c44444","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sok kell már, hogy a Sony konzolja átlépje a bűvös 100 milliós határt. Az Xbox viszont továbbra is csak keresi a helyét a világban.","shortLead":"Nem sok kell már, hogy a Sony konzolja átlépje a bűvös 100 milliós határt. Az Xbox viszont továbbra is csak keresi...","id":"20190109_sony_playstation_4_microsoft_xbox_one_nintendo_switch_eladasi_adatok_konzol_days_gone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=962f22cd-2e28-495a-ba6f-11f187c44444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f16b70-fe7e-467e-a05e-4c7cca9fe258","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_sony_playstation_4_microsoft_xbox_one_nintendo_switch_eladasi_adatok_konzol_days_gone","timestamp":"2019. január. 09. 14:33","title":"5 éves már, mégis úgy viszik a PlayStation 4-et, mintha kötelező lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]