[{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros mellett öt megyére adtak ki figyelmeztetést az ónos eső miatt. ","shortLead":"A főváros mellett öt megyére adtak ki figyelmeztetést az ónos eső miatt. ","id":"20190111_Figyelmeztetest_adtak_ki_tobb_megyeben_is_onos_esore_valt_a_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313ea924-aaa2-4d38-835b-b820f6cb6b79","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Figyelmeztetest_adtak_ki_tobb_megyeben_is_onos_esore_valt_a_havazas","timestamp":"2019. január. 11. 17:12","title":"Figyelmeztetést adtak ki: több megyében is ónos esőre vált a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hárman könnyebben megsérültek, egy embert ki kellett ásni a hó alól.","shortLead":"Hárman könnyebben megsérültek, egy embert ki kellett ásni a hó alól.","id":"20190111_Lavina_tort_be_egy_etterembe_az_ablakokon_keresztul_Svajcban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5511446f-cb0c-4c41-87b6-a5aa5857408e","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Lavina_tort_be_egy_etterembe_az_ablakokon_keresztul_Svajcban","timestamp":"2019. január. 11. 10:53","title":"Lavina tört be egy étterembe az ablakokon keresztül Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c589afb-1e69-416c-aec8-52372ab1e125","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóság szerint a BBC online anyagai megsérthetik a szélsőséges megnyilvánulásokkal szemben meghozott orosz törvényeket.","shortLead":"A hatóság szerint a BBC online anyagai megsérthetik a szélsőséges megnyilvánulásokkal szemben meghozott orosz...","id":"20190110_Az_orosz_mediahatosag_szerint_a_BBC_egyes_anyagai_terrorszervezetek_allaspontjat_kozvetitik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c589afb-1e69-416c-aec8-52372ab1e125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8e581e-3690-4bcc-8c07-aa57e15e0d51","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Az_orosz_mediahatosag_szerint_a_BBC_egyes_anyagai_terrorszervezetek_allaspontjat_kozvetitik","timestamp":"2019. január. 10. 18:07","title":"Az orosz médiahatóság szerint a BBC egyes anyagai terrorszervezetek álláspontját közvetítik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új fejlesztésű modellnek már tavaly meg kellett volna érkeznie a kereskedésekbe, erre azonban végül csak idén fog sor kerülni.","shortLead":"A teljesen új fejlesztésű modellnek már tavaly meg kellett volna érkeznie a kereskedésekbe, erre azonban végül csak...","id":"20190110_kesik_de_hamarosan_kaphato_az_elso_villanyaudi_az_etron_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1a6b0a-6a0e-439d-b87a-36497c68c343","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_kesik_de_hamarosan_kaphato_az_elso_villanyaudi_az_etron_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 10. 13:21","title":"Zöld rendszámos Audi divatterepjáró: hamarosan kapható az elektromos e-tron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0486a0-a4fe-4e02-8584-3eafd06f75b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet béremelést szeretne.","shortLead":"A szakszervezet béremelést szeretne.","id":"20190111_Jovo_kedden_Frankfurtban_folytatodik_a_nagy_europai_repteri_sztrajksorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e0486a0-a4fe-4e02-8584-3eafd06f75b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca27277-e4af-4785-bb4b-7a5358e5e8e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Jovo_kedden_Frankfurtban_folytatodik_a_nagy_europai_repteri_sztrajksorozat","timestamp":"2019. január. 11. 19:05","title":"Jövő kedden Frankfurtban folytatódik a nagy európai reptéri sztrájksorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b667a5-1d5c-4887-9279-09022218c417","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190111_Marabu_FekNyuz_Napi_menu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47b667a5-1d5c-4887-9279-09022218c417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"502fda14-45f4-4aeb-818e-af28c997426c","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Marabu_FekNyuz_Napi_menu","timestamp":"2019. január. 11. 09:00","title":"Marabu FékNyúz: Napi menü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcaebdf-2e87-47fa-aa9d-3bc3a4741d1d","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Üdvözli a szerdai lengyel–olasz összefogást, szerinte ez azt jelenti, hogy a migrációellenes jobboldal is nemzetközi akar lenni – mondta Orbán Viktor a csütörtöki rendkívüli Kormányinfón. A miniszterelnök drukkol a populista jobboldalnak, szeretné, ha jobbra tőle lenne egy új politikai erő, amivel együttműködve az Európai Néppárt végre nem a másik, a bevándorláspárti irányba kacsintana. Azt is megismételte, hogy Matteo Salvini a hőse.","shortLead":"Üdvözli a szerdai lengyel–olasz összefogást, szerinte ez azt jelenti, hogy a migrációellenes jobboldal is nemzetközi...","id":"20190110_lengyelorszag_olaszorszag_matteo_salvini_joachim_brudzinski_talalkozo_jobboldal_bevandorlas_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afcaebdf-2e87-47fa-aa9d-3bc3a4741d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce809b97-3cd5-4b7e-80ca-69ffa46a3c0a","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_lengyelorszag_olaszorszag_matteo_salvini_joachim_brudzinski_talalkozo_jobboldal_bevandorlas_orban_viktor","timestamp":"2019. január. 10. 13:08","title":"Lengyel, olasz két jóbarát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ha extrém hideg esetén kiadják a \"vörös kódot\", akkor a bentlakásos szociális intézményeknek is ellátást kell biztosítaniuk hajléktalan embereknek, amennyiben a diszpécserszolgálat azt jelzi, hogy a hajléktalanokat ellátó rendszer nem tudja őket fogadni.","shortLead":"Ha extrém hideg esetén kiadják a \"vörös kódot\", akkor a bentlakásos szociális intézményeknek is ellátást kell...","id":"20190110_Voros_kod_az_Emmi_is_figyelmeztetest_adott_ki_az_extrem_hideg_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35bfd1a-f66c-4bff-ad2b-09f33a5f2cd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Voros_kod_az_Emmi_is_figyelmeztetest_adott_ki_az_extrem_hideg_miatt","timestamp":"2019. január. 10. 21:55","title":"\"Vörös kód\": az Emmi is figyelmeztetést adott ki az extrém hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]