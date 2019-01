Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef5719b0-5ec1-49b3-8e63-2d2d0810d9d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár 8 éve boldogítja a Zuckerberg-családot Beast. A puli születésnapjáról a közösségi oldal első embere külön Facebook-bejegyzésben emlékezett meg. ","shortLead":"Immár 8 éve boldogítja a Zuckerberg-családot Beast. A puli születésnapjáról a közösségi oldal első embere külön...","id":"20190111_mark_zuckerberg_kutyaja_beast_magyar_puli_szuletesnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef5719b0-5ec1-49b3-8e63-2d2d0810d9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925e4891-f015-400e-b18e-318b17bfd16b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_mark_zuckerberg_kutyaja_beast_magyar_puli_szuletesnap","timestamp":"2019. január. 13. 10:03","title":"8 éves lett a Zuckerbergék magyar kutyája, Beast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4916720b-fc69-48ef-933a-ea18dfb20a82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AntiToxin nevű cég a TechCrunch megbízásából arra volt kíváncsi, miként képes megszűrni a gyermekekkel kapcsolatos illegális tartalmakat a Bing kereső. Az eredmény egészen megdöbbentő.","shortLead":"Az AntiToxin nevű cég a TechCrunch megbízásából arra volt kíváncsi, miként képes megszűrni a gyermekekkel kapcsolatos...","id":"20190111_microsoft_bing_kereso_gyermekpornografia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4916720b-fc69-48ef-933a-ea18dfb20a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a459b9-3304-4a7a-93d4-4feda379f614","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_microsoft_bing_kereso_gyermekpornografia","timestamp":"2019. január. 11. 13:33","title":"Gyermekpornót jelenített meg (és ajánlott) a felhasználóknak a Microsoft Bing keresője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új okostelefon-sorozatot indít a Samsung, és a sor alján lévő tag, a Galaxy M10 után a Galaxy M20-ról és M30-ról szivárogtak ki részletek.","shortLead":"Új okostelefon-sorozatot indít a Samsung, és a sor alján lévő tag, a Galaxy M10 után a Galaxy M20-ról és M30-ról...","id":"20190112_samsung_galaxy_m20_m30_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476d65e7-4ee2-462a-b12a-64bf895232ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_samsung_galaxy_m20_m30_specifikacio","timestamp":"2019. január. 12. 10:03","title":"Jönnek a pénztárcabarát Samsung-telefonok: újabb részletek a Galaxy M családról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dd8557-006e-4009-bcf9-d9aae80819ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két szedán közös vonása, hogy az egy ideig meredeken felfelé ívelő futásteljesítményük egyszer csak negatív irányban változott. A Használtautón és a Jóautókon találtuk őket. A 13. tulajdonos a jelek szerint nem túl jó ómen.","shortLead":"A két szedán közös vonása, hogy az egy ideig meredeken felfelé ívelő futásteljesítményük egyszer csak negatív irányban...","id":"20190111_visszatekert_kilometerorak_5os_bmwket_buktattunk_le_az_uj_rendszerrel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78dd8557-006e-4009-bcf9-d9aae80819ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143fb3a9-aa50-4696-bcba-30ca499a43b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_visszatekert_kilometerorak_5os_bmwket_buktattunk_le_az_uj_rendszerrel","timestamp":"2019. január. 11. 17:30","title":"Visszatekert kilométerórák: 5-ös BMW-ket buktattunk le az új rendszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba2180f-d148-4ec5-8fd3-4f920e518b1e","c_author":"Varga Kinga","category":"kultura","description":"A negatív kritika megrázza, ha tudja is, mit rontott el, a jót viszont fenntartással kezeli Fehér Balázs Benő, a színész-rendező szerepben is bizonyított fiatal művész.","shortLead":"A negatív kritika megrázza, ha tudja is, mit rontott el, a jót viszont fenntartással kezeli Fehér Balázs Benő...","id":"201902__feher_balazs_beno_szinesz_rendezo__alszenvedelyrol_rutinrol__nincs_garancia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba2180f-d148-4ec5-8fd3-4f920e518b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d95027-660d-431a-a3d2-bc79eccc74d1","keywords":null,"link":"/kultura/201902__feher_balazs_beno_szinesz_rendezo__alszenvedelyrol_rutinrol__nincs_garancia","timestamp":"2019. január. 12. 12:30","title":"Fehér Balázs Benő: Az előadásunk arról szól, mi történik, ha elveszik a szabadságunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88dc9cd-b2d9-4bbe-9770-e6d357daa491","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kiérkező tűzoltók már nem tudták megmenteni az életét.","shortLead":"A kiérkező tűzoltók már nem tudták megmenteni az életét.","id":"20190112_Benn_egett_lakasaban_egy_ember_Dunaujvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b88dc9cd-b2d9-4bbe-9770-e6d357daa491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69046321-76e5-429a-993f-e8e7009b2c57","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Benn_egett_lakasaban_egy_ember_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. január. 12. 12:10","title":"Benn égett lakásában egy ember Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e058cf2-2f76-491c-879d-9e42152b6dc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki egy teljesen felújított apró lengyel autóra vágyik, az ezzel a járgánnyal vélhetően jó üzletet csinálhat.","shortLead":"Ha valaki egy teljesen felújított apró lengyel autóra vágyik, az ezzel a járgánnyal vélhetően jó üzletet csinálhat.","id":"20190113_stilusos_osszeget_kernek_ezert_a_patika_allapotu_asotthalmi_kispolszkiert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e058cf2-2f76-491c-879d-9e42152b6dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd458c3-1b9e-4ccd-9e46-3eafba0f1e65","keywords":null,"link":"/cegauto/20190113_stilusos_osszeget_kernek_ezert_a_patika_allapotu_asotthalmi_kispolszkiert","timestamp":"2019. január. 13. 06:41","title":"Stílusos összeget kérnek ezért a patika állapotú ásotthalmi Kispolszkiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0126d165-56ae-43dd-a5a0-815e1a370b72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Ügyészséghez való csatlakozáshoz gyűjtöttek aláírásokat, ugyanúgy jártak el, mint az MTVA a székházfoglalás esetén. ","shortLead":"Az Európai Ügyészséghez való csatlakozáshoz gyűjtöttek aláírásokat, ugyanúgy jártak el, mint az MTVA a székházfoglalás...","id":"20190111_2_millio_forintos_birsaggal_fenyegette_az_onkormanyzat_az_ujpesti_piac_elott_alairast_gyujto_partokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0126d165-56ae-43dd-a5a0-815e1a370b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db50d2ad-b504-44c0-bd6f-3d50f6aee7ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_2_millio_forintos_birsaggal_fenyegette_az_onkormanyzat_az_ujpesti_piac_elott_alairast_gyujto_partokat","timestamp":"2019. január. 11. 19:32","title":"Kétmilliós bírsággal fenyegette az önkormányzat az újpesti piac előtt aláírást gyűjtő ellenzékieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]