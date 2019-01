Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A belső műszaki rendszer hibajelzése miatt vasárnap délután kiürítették a soroksári Ikea áruházat. Az üzlet egy órával később újra megnyílt.","shortLead":"A belső műszaki rendszer hibajelzése miatt vasárnap délután kiürítették a soroksári Ikea áruházat. Az üzlet egy órával...","id":"20190113_Kiuritettek_a_soroksari_Ikeat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4265cd07-634c-4231-9461-0db292ae0886","keywords":null,"link":"/kkv/20190113_Kiuritettek_a_soroksari_Ikeat","timestamp":"2019. január. 13. 18:45","title":"Kiürítették délután a soroksári Ikeát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59159750-2591-4458-b9c6-e06026ebe36e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"James Watsont minden címétől megfosztotta a kutatóintézete, miután arról beszélt, hogy a gének miatt a fehérek intelligenciaszintje magasabb, mint a feketéké. ","shortLead":"James Watsont minden címétől megfosztotta a kutatóintézete, miután arról beszélt, hogy a gének miatt a fehérek...","id":"20190114_Sokba_kerultek_a_rasszista_megjegyzesek_a_Nobeldijas_kutatonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59159750-2591-4458-b9c6-e06026ebe36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511a4902-5ade-4621-baa9-02b1f0529bfe","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Sokba_kerultek_a_rasszista_megjegyzesek_a_Nobeldijas_kutatonak","timestamp":"2019. január. 14. 09:08","title":"Sokba kerültek a rasszista megjegyzések a Nobel-díjas kutatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A számok biztatónak tűnnek, de más folyamatokra mutatnak rá, mint amire elsőként gondolnánk.","shortLead":"A számok biztatónak tűnnek, de más folyamatokra mutatnak rá, mint amire elsőként gondolnánk.","id":"201902_kevesebb_valas_hosszabb_hazassagok_konzervativfordulat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21da2a79-736c-4900-980b-3267dcabd65b","keywords":null,"link":"/elet/201902_kevesebb_valas_hosszabb_hazassagok_konzervativfordulat","timestamp":"2019. január. 13. 09:25","title":"Kevesebb válás, hosszabb házasságok: eljött a konzervatív fordulat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38e491a-6c4a-494f-aa3b-5e4c4b13d255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos beszélni szeretett volna Papp Dániellel, aki azonban azt válaszolta a politikusnak, hogy „kerülje az MTVA munkatársainak megkeresését”.","shortLead":"Hadházy Ákos beszélni szeretett volna Papp Dániellel, aki azonban azt válaszolta a politikusnak, hogy „kerülje az MTVA...","id":"20190114_MTVAvezeto_Az_ellenzeki_kepviselok_megfelemlitettek_fenyegettek_inzultaltak_a_dolgozokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e38e491a-6c4a-494f-aa3b-5e4c4b13d255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d6aa83-948f-4574-9c27-24dc05afda22","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_MTVAvezeto_Az_ellenzeki_kepviselok_megfelemlitettek_fenyegettek_inzultaltak_a_dolgozokat","timestamp":"2019. január. 14. 10:03","title":"MTVA-vezető: Az ellenzéki képviselők megfélemlítették, fenyegették, inzultálták a dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63230d81-ffd1-48b7-91b1-e435142343bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy helyszínről indulnak majd el a tüntetők január 19-én, Molnár videón magyarázza el a részleteket.","shortLead":"Négy helyszínről indulnak majd el a tüntetők január 19-én, Molnár videón magyarázza el a részleteket.","id":"20190114_Budapest_blokadra_hiv_a_noAr_Molnar_Aronja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63230d81-ffd1-48b7-91b1-e435142343bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817da55c-6c21-4752-b08e-d9d5748ce714","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Budapest_blokadra_hiv_a_noAr_Molnar_Aronja","timestamp":"2019. január. 14. 09:34","title":"Budapestblokádra hív a noÁr Molnár Áronja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy negyedik áldozat is lehet.","shortLead":"Egy negyedik áldozat is lehet.","id":"20190113_Lavina_olt_meg_harom_embert_Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3286c0b-d59d-4096-babe-701839a9464b","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Lavina_olt_meg_harom_embert_Ausztriaban","timestamp":"2019. január. 13. 10:19","title":"Lavina ölt meg három embert Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d64259-577a-421d-b43f-3eab7c6945fa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miskolc-Kazincbarcika vonalon és Salgótarján környékén egészségtelen a levegő, Putnokon veszélyes, de Eger, Nyíregyháza és Szolnok térségében sem jó a helyzet.","shortLead":"A Miskolc-Kazincbarcika vonalon és Salgótarján környékén egészségtelen a levegő, Putnokon veszélyes, de Eger...","id":"20190112_Tovabbra_is_borzaszto_a_levego_minosege_EszakMagyarorszagon_tobb_helyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4d64259-577a-421d-b43f-3eab7c6945fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169c2df7-ce17-4ae4-b91c-dd1359546418","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Tovabbra_is_borzaszto_a_levego_minosege_EszakMagyarorszagon_tobb_helyen","timestamp":"2019. január. 12. 13:30","title":"Továbbra is borzasztó a levegő minősége Észak-Magyarországon több helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokásához híven Twitteren, egy fotóval jelentette be Elon Musk, hogy a Csillaghajó készen áll az első tesztelésre. Ez még nem a végleges változat, de így is fontos előrelépés a SpaceX-vezér bolygóközi utazást lehetővé tévő projektjében.","shortLead":"Szokásához híven Twitteren, egy fotóval jelentette be Elon Musk, hogy a Csillaghajó készen áll az első tesztelésre...","id":"20190113_spacex_elon_musk_urraketa_csillaghajo_starship_big_fucking_rocket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a68201d-fbf4-4191-84de-90b331d30c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_spacex_elon_musk_urraketa_csillaghajo_starship_big_fucking_rocket","timestamp":"2019. január. 13. 20:03","title":"Fotó: Először mutatta meg \"élőben\" bolygóközi rakétáját Elon Musk, hamarosan tesztelik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]