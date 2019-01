Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96383806-61a9-41b5-8334-fb2739411952","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videós tartalmakat ingyen streamelő szolgáltatásokból eddig sem volt hiány, most azonban új szereplő csatlakozott hozzájuk az IMDb képében.","shortLead":"A videós tartalmakat ingyen streamelő szolgáltatásokból eddig sem volt hiány, most azonban új szereplő csatlakozott...","id":"20190114_amazon_imdb_freedive_ingyen_filmek_sorozatok_filmnezes_online_teljes_filmek_ingyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96383806-61a9-41b5-8334-fb2739411952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344e1cb0-9790-4aa3-bc4d-657737046cee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_amazon_imdb_freedive_ingyen_filmek_sorozatok_filmnezes_online_teljes_filmek_ingyen","timestamp":"2019. január. 14. 08:03","title":"Új oldal indult, ahol ingyen lehet filmeket, sorozatokat nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85eee0d-2721-4e1c-8e2b-7636f7ca3a32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs miniszter a 168 Óra cikke szerint Lovász László megkerülésével intézkedett.","shortLead":"Az innovációs miniszter a 168 Óra cikke szerint Lovász László megkerülésével intézkedett.","id":"20190114_Tovabb_durvul_a_harc_Palkovics_es_az_MTA_elnoke_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d85eee0d-2721-4e1c-8e2b-7636f7ca3a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f011416c-fd1a-49ab-b118-976cade0795e","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Tovabb_durvul_a_harc_Palkovics_es_az_MTA_elnoke_kozott","timestamp":"2019. január. 14. 16:23","title":"Tovább durvul a harc Palkovics és az MTA elnöke között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9dbda4b-64ba-44ab-8150-56dd199a75cf","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Első ígéretei között említette a sürgősségi ellátás rendbetételét Kásler Miklós miniszter, ám kiderült, a januártól bevezetett, újnak beharangozott rendszer 10 éve működik. 