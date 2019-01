Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59159750-2591-4458-b9c6-e06026ebe36e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"James Watsont minden címétől megfosztotta a kutatóintézete, miután arról beszélt, hogy a gének miatt a fehérek intelligenciaszintje magasabb, mint a feketéké. ","shortLead":"James Watsont minden címétől megfosztotta a kutatóintézete, miután arról beszélt, hogy a gének miatt a fehérek...","id":"20190114_Sokba_kerultek_a_rasszista_megjegyzesek_a_Nobeldijas_kutatonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59159750-2591-4458-b9c6-e06026ebe36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511a4902-5ade-4621-baa9-02b1f0529bfe","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Sokba_kerultek_a_rasszista_megjegyzesek_a_Nobeldijas_kutatonak","timestamp":"2019. január. 14. 09:08","title":"Sokba kerültek a rasszista megjegyzések a Nobel-díjas kutatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04e1d91-da5b-4f4c-9eb2-12c2dd1bc84c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túlsúlyos a Nagy-Britanniában tenyésztett lovak fele, mert a gazdáik óvatlanok.","shortLead":"Túlsúlyos a Nagy-Britanniában tenyésztett lovak fele, mert a gazdáik óvatlanok.","id":"20190113_Lovak_elhizas_tulsuly_BEVA_patairhagyulladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f04e1d91-da5b-4f4c-9eb2-12c2dd1bc84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2db1b1-a83f-46ac-8828-0b162727f82c","keywords":null,"link":"/elet/20190113_Lovak_elhizas_tulsuly_BEVA_patairhagyulladas","timestamp":"2019. január. 13. 18:12","title":"Ráférne némi fogyókúra a brit lovakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa77bfae-baaa-4330-8d38-b346930b5edc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hat részes lesz a Trónok harca záró évada, és most közzétették a premier időpontját is.","shortLead":"Hat részes lesz a Trónok harca záró évada, és most közzétették a premier időpontját is.","id":"20190114_Megvan_mikor_indul_a_Tronok_harca_utolso_evada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa77bfae-baaa-4330-8d38-b346930b5edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8971cc8-af2d-4ad9-a5e5-6b8f957d609b","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_Megvan_mikor_indul_a_Tronok_harca_utolso_evada","timestamp":"2019. január. 14. 07:29","title":"Megvan, mikor indul a Trónok harca utolsó évada és itt egy új előzetes is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az évszázad legfontosabb, egyben legfurcsább szavazása zajlik le ma este a brit parlamentben. A végeredmény megjósolható, a következmények annál kevésbé. A tét: milyen körülmények között zajlik le a Brexit, és egyáltalán, megtörténik-e.","shortLead":"Az évszázad legfontosabb, egyben legfurcsább szavazása zajlik le ma este a brit parlamentben. A végeredmény...","id":"20190115_brexit_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d6170-00ab-4565-b8e0-6b7a624708c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_brexit_szavazas","timestamp":"2019. január. 15. 14:30","title":"Ma eldől, totális káoszba fullad-e a Brexit - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301948d0-7b40-445a-9a20-ba9e5e20d1f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szép lenne még mindig azt hinni magunkról, hogy racionális lények vagyunk, erős morális iránytűvel - de erre a tudomány sajnos rácáfol. Az érzelmeink, a fizikumunk, a szabadidős tevékenységeink, és nagyon úgy tűnik, hogy az étrendünk is hat a lelkiismeretünkre, és befolyásolja, milyen morális döntéseket hozunk.","shortLead":"Szép lenne még mindig azt hinni magunkról, hogy racionális lények vagyunk, erős morális iránytűvel - de erre a tudomány...","id":"20190113_Meglepoen_hat_a_gyomber_a_moralis_donteseinkre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=301948d0-7b40-445a-9a20-ba9e5e20d1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36fe7cf-5af1-40d1-a933-35931d626cdb","keywords":null,"link":"/elet/20190113_Meglepoen_hat_a_gyomber_a_moralis_donteseinkre","timestamp":"2019. január. 13. 18:25","title":"Meglepően hat a gyömbér a morális döntéseinkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állati termékek ára csökkent, de ez sem tudta ellensúlyozni, hogy a növényi termékek árai megugrottak.","shortLead":"Az állati termékek ára csökkent, de ez sem tudta ellensúlyozni, hogy a növényi termékek árai megugrottak.","id":"20190114_Oriasit_dragultak_a_zoldsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f32bdb-ddd9-4f93-a56e-c29f0ebf7993","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Oriasit_dragultak_a_zoldsegek","timestamp":"2019. január. 14. 09:09","title":"Óriásit drágultak a zöldségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fadecc-2794-4e61-a0ee-a172c1bd9efb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Logan Paul újraértelmezte az újévi fogadalmakat.","shortLead":"Logan Paul újraértelmezte az újévi fogadalmakat.","id":"20190114_Kiakadtak_a_YouTubesztaron_aki_egy_honapra_meleg_akar_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5fadecc-2794-4e61-a0ee-a172c1bd9efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c62dd76-36bb-44cb-a201-d25ce617d647","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Kiakadtak_a_YouTubesztaron_aki_egy_honapra_meleg_akar_lenni","timestamp":"2019. január. 14. 10:31","title":"Kiakadtak a YouTube-sztáron, aki egy hónapra meleg akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f4bc5c-bf00-4339-ba25-a1b526c95ea9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hosszú távú célok elérése érdekében csökkenti a SpaceX-nél dolgozók számát Elon Musk. A leépítés 10 százalékról szól, amely nagyjából 600 főt jelent.","shortLead":"A hosszú távú célok elérése érdekében csökkenti a SpaceX-nél dolgozók számát Elon Musk. A leépítés 10 százalékról szól...","id":"20190114_elon_musk_spacex_kirugas_leepites_tesla_urhajo_internethalozat_muholdrendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04f4bc5c-bf00-4339-ba25-a1b526c95ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5174dd47-575d-4160-984a-37bb71d891d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_elon_musk_spacex_kirugas_leepites_tesla_urhajo_internethalozat_muholdrendszer","timestamp":"2019. január. 14. 15:33","title":"Tömeges elbocsátás Elon Musk cégénél, 600 embert tesznek lapátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]