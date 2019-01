Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ok az influenzajárvány. ","shortLead":"Az ok az influenzajárvány. ","id":"20190114_semmelweis_egyetem_klinika_latogatasi_tilalom_influenza_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba9359e-cfa7-43c6-9707-23539658c25c","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_semmelweis_egyetem_klinika_latogatasi_tilalom_influenza_jarvany","timestamp":"2019. január. 14. 17:18","title":"Újabb klinikákon rendeltek el látogatási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62191d6-668e-4307-ae54-d27e2a25ef5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Így is túlélte tervezett élettartamát.","shortLead":"Így is túlélte tervezett élettartamát.","id":"20190113_Megsuketult_az_orosz_urtavcso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f62191d6-668e-4307-ae54-d27e2a25ef5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23ecefe-b7d6-41e5-9f19-cee29d7b76da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_Megsuketult_az_orosz_urtavcso","timestamp":"2019. január. 13. 14:56","title":"Megsüketült az orosz űrtávcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e2fa5a-c0d4-4c3d-9742-8cfe52fd62e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Direkt 36 cikket írt arról, hogy hogyan zajlott a több évig nyúló Orbán-Simicska szakítás. ","shortLead":"A Direkt 36 cikket írt arról, hogy hogyan zajlott a több évig nyúló Orbán-Simicska szakítás. ","id":"20190113_Orban_masnap_azt_kerte_Simicskatol_hogy_zarja_be_az_Indexet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e2fa5a-c0d4-4c3d-9742-8cfe52fd62e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0eef31-2297-4da0-af72-adbde4116969","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Orban_masnap_azt_kerte_Simicskatol_hogy_zarja_be_az_Indexet","timestamp":"2019. január. 13. 17:10","title":"Orbán másnap azt kérte Simicskától, hogy zárja be az Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e9a86e-3c3a-4929-ab4d-5c8fa88bb5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathelyi Tibor telente is gyakran úszott a tóban, ami végül a vesztét okozta.","shortLead":"Szombathelyi Tibor telente is gyakran úszott a tóban, ami végül a vesztét okozta.","id":"20190114_Az_Elet_Iskola_alapitoja_halt_meg_a_jeg_ala_szorulva_Bardudvarnokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84e9a86e-3c3a-4929-ab4d-5c8fa88bb5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407b5872-757e-41fd-9661-50e76361153b","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Az_Elet_Iskola_alapitoja_halt_meg_a_jeg_ala_szorulva_Bardudvarnokon","timestamp":"2019. január. 14. 10:26","title":"Az Élet Iskola alapítója halt meg a jég alá szorulva Bárdudvarnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b7ebd8-ed61-4feb-b568-a737df037c57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hófehér dámszarvas igen ritka.","shortLead":"A hófehér dámszarvas igen ritka.","id":"20190113_Csodaszarvast_videoztak_Tapolcanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8b7ebd8-ed61-4feb-b568-a737df037c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88f00eb-49bf-4c9d-90b7-ab753d90c9e4","keywords":null,"link":"/elet/20190113_Csodaszarvast_videoztak_Tapolcanal","timestamp":"2019. január. 13. 11:31","title":"Csodaszarvast videóztak Tapolcánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életfogytiglanra is ítélhetik a férfit, aki a vád szerint egy ismerősét 69 késszúrással megölte, majd elásta.","shortLead":"Életfogytiglanra is ítélhetik a férfit, aki a vád szerint egy ismerősét 69 késszúrással megölte, majd elásta.","id":"20190114_Kegyetlen_gyilkossag_vadlottja_kerul_a_birosag_ele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2449052-ddaa-4e4e-9662-b40042812e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Kegyetlen_gyilkossag_vadlottja_kerul_a_birosag_ele","timestamp":"2019. január. 14. 10:32","title":"Kegyetlen gyilkosság vádlottja kerül a bíróság elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f4bc5c-bf00-4339-ba25-a1b526c95ea9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hosszú távú célok elérése érdekében csökkenti a SpaceX-nél dolgozók számát Elon Musk. A leépítés 10 százalékról szól, amely nagyjából 600 főt jelent.","shortLead":"A hosszú távú célok elérése érdekében csökkenti a SpaceX-nél dolgozók számát Elon Musk. A leépítés 10 százalékról szól...","id":"20190114_elon_musk_spacex_kirugas_leepites_tesla_urhajo_internethalozat_muholdrendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04f4bc5c-bf00-4339-ba25-a1b526c95ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5174dd47-575d-4160-984a-37bb71d891d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_elon_musk_spacex_kirugas_leepites_tesla_urhajo_internethalozat_muholdrendszer","timestamp":"2019. január. 14. 15:33","title":"Tömeges elbocsátás Elon Musk cégénél, 600 embert tesznek lapátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az FTC elnöke – aki egyben a Fidesz pártigazgatója is – több alkalommal is tárgyalt a háromszoros olimpiai bajnok úszóval, hogy igazoljon a Fradiba, hiába.","shortLead":"Az FTC elnöke – aki egyben a Fidesz pártigazgatója is – több alkalommal is tárgyalt a háromszoros olimpiai bajnok...","id":"20190114_Hosszu_Katinka_tobbszor_is_nemet_mondott_Kubatov_Gabornak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9a2da1-4124-4ada-bf3d-dcd0e0486e52","keywords":null,"link":"/sport/20190114_Hosszu_Katinka_tobbszor_is_nemet_mondott_Kubatov_Gabornak","timestamp":"2019. január. 14. 18:10","title":"Hosszú Katinka többször is nemet mondott Kubatov Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]