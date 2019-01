Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"575c8976-5e26-4657-b373-96c3cb3681f2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gyorséttermekből rendelt menüvel volt kénytelen kínálni vendégeit Donald Trump amerikai elnök hétfőn, amikor a Fehér Házban banketten fogadta az amerikai főiskolai futballbajnokság győztes csapatának, a Clemson Tigersnek a tagjait.","shortLead":"Gyorséttermekből rendelt menüvel volt kénytelen kínálni vendégeit Donald Trump amerikai elnök hétfőn, amikor a Fehér...","id":"20190115_Donald_Trump_hamburger_Feher_Haz_kormanyzati_leallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=575c8976-5e26-4657-b373-96c3cb3681f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1eb567-0d7c-4bc8-81fd-1ea03d46aa46","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Donald_Trump_hamburger_Feher_Haz_kormanyzati_leallas","timestamp":"2019. január. 15. 10:20","title":"Donald Trump hamburgert rendelt a Fehér Házba, mert nincs, aki kiszolgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokásához híven Twitteren, egy fotóval jelentette be Elon Musk, hogy a Csillaghajó készen áll az első tesztelésre. Ez még nem a végleges változat, de így is fontos előrelépés a SpaceX-vezér bolygóközi utazást lehetővé tévő projektjében.","shortLead":"Szokásához híven Twitteren, egy fotóval jelentette be Elon Musk, hogy a Csillaghajó készen áll az első tesztelésre...","id":"20190113_spacex_elon_musk_urraketa_csillaghajo_starship_big_fucking_rocket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a68201d-fbf4-4191-84de-90b331d30c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_spacex_elon_musk_urraketa_csillaghajo_starship_big_fucking_rocket","timestamp":"2019. január. 13. 20:03","title":"Fotó: Először mutatta meg \"élőben\" bolygóközi rakétáját Elon Musk, hamarosan tesztelik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A múlt héten átadott négypontos petícióra válaszoltak most. ","shortLead":"A múlt héten átadott négypontos petícióra válaszoltak most. ","id":"20190115_Beintett_a_kormany_a_szakszervezeteknek_nem_targyalnak_veluk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b24802-2754-4130-a522-ff16b012026b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Beintett_a_kormany_a_szakszervezeteknek_nem_targyalnak_veluk","timestamp":"2019. január. 15. 09:00","title":"Beintett a kormány a szakszervezeteknek, nem tárgyalnak velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dccc6cc-2363-453b-988f-7910cf62339f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A frankfurti nemzetközi repülőtér mellett a hamburgi repülőtérre is sztrájkot szervez keddre a németországi szolgáltató szektor szakszervezeti szövetsége (Verdi).","shortLead":"A frankfurti nemzetközi repülőtér mellett a hamburgi repülőtérre is sztrájkot szervez keddre a németországi szolgáltató...","id":"20190113_Terjed_a_nemetorszagi_repteri_sztrajk__ezekbe_a_varosokba_lesz_nehez_eljutni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dccc6cc-2363-453b-988f-7910cf62339f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6adfc8-9d8a-4ecd-8541-12aca7c2100d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Terjed_a_nemetorszagi_repteri_sztrajk__ezekbe_a_varosokba_lesz_nehez_eljutni","timestamp":"2019. január. 13. 21:24","title":"Terjed a németországi reptéri sztrájk – ezekbe a városokba lesz nehéz eljutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Két szettben győzte le tunéziai ellenfelét Babos Tímea a 64-be jutásért.","shortLead":"Két szettben győzte le tunéziai ellenfelét Babos Tímea a 64-be jutásért.","id":"20190114_Megnyerte_Babos_az_elso_meccset_az_Australian_Openen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e217f142-2548-4bfa-8f6c-6eee1677b995","keywords":null,"link":"/sport/20190114_Megnyerte_Babos_az_elso_meccset_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 14. 07:17","title":"Megnyerte Babos az első meccsét az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még idén bemutatják. ","shortLead":"Még idén bemutatják. ","id":"20190113_Martin_Scorsese_dokumentumfilm_Bob_Dylan_koncertkorut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4508df78-0ee7-48b7-a03c-5d2566bdcd83","keywords":null,"link":"/kultura/20190113_Martin_Scorsese_dokumentumfilm_Bob_Dylan_koncertkorut","timestamp":"2019. január. 13. 19:36","title":"Martin Scorsese dokumentumfilmet rendez Bob Dylanről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb516f6c-c055-422e-875a-4f8f42850d4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A németek Svájcba mennek, a lengyelek Németországba, és ez senkinek se jó.","shortLead":"A németek Svájcba mennek, a lengyelek Németországba, és ez senkinek se jó.","id":"20190113_Nemetorszag_is_hianyolja_elvandorlo_orvosait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb516f6c-c055-422e-875a-4f8f42850d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd18fbe6-1c86-4e2b-b145-e7d2bd8b307b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Nemetorszag_is_hianyolja_elvandorlo_orvosait","timestamp":"2019. január. 13. 15:08","title":"Németország is hiányolja elvándorló orvosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezentúl a siketek és nagyothallók is segítséget kérhetnek a 112-es segélyhívó rendszeren, hála egy különleges, Androidra és iOS-rendszerű eszközökre is letölthető alkalmazásnak.","shortLead":"Ezentúl a siketek és nagyothallók is segítséget kérhetnek a 112-es segélyhívó rendszeren, hála egy különleges...","id":"20190114_112_segelyhivo_hallasserult_nagyothallok_siketek_rendorseg_veszhivas_alkalmazas_android_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50889fa5-1c90-4049-978d-4b4e397074ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_112_segelyhivo_hallasserult_nagyothallok_siketek_rendorseg_veszhivas_alkalmazas_android_ios","timestamp":"2019. január. 14. 20:33","title":"A rendőrség csinált egy alkalmazást, amellyel a hallássérültek könnyebben tudnak segítséget kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]