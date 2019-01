Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész héten a közmédiánál marad Hadházy Ákos és Szél Bernadett. Kitartanak, először az a céljuk, hogy beszélhessenek az MTVA vezérigazgatójával, majd Papp Dániel távozását követelték. De az épület előtt megtartott sajtótájékoztatójuk után nem mehettek vissza az MTVA épületébe.","shortLead":"Egész héten a közmédiánál marad Hadházy Ákos és Szél Bernadett. Kitartanak, először az a céljuk, hogy beszélhessenek...","id":"20190115_Rendort_hivott_Hadhazy_mert_nem_engedik_be_az_MTVAhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba990261-9c70-44fc-9d19-fc10567bfe6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Rendort_hivott_Hadhazy_mert_nem_engedik_be_az_MTVAhoz","timestamp":"2019. január. 15. 11:05","title":"Rendőrt hívott Hadházy, mert nem engedik be az MTVA-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1b5ea0-ef8e-4e23-a88d-0f4af3d15fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő tavaly egy londoni hotelben halt meg. ","shortLead":"Az énekesnő tavaly egy londoni hotelben halt meg. ","id":"20190115_Uj_dallal_rukkolt_elo_a_The_Cranberries_Dolores_ORiordan_halalanak_evfordulojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba1b5ea0-ef8e-4e23-a88d-0f4af3d15fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673d465d-322c-4f30-91d9-87ecc76cdec9","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Uj_dallal_rukkolt_elo_a_The_Cranberries_Dolores_ORiordan_halalanak_evfordulojan","timestamp":"2019. január. 15. 20:39","title":"Új dallal rukkolt elő a The Cranberries Dolores O'Riordan halálának évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcfe7769-e38b-40ac-b775-0f2ea765d4cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korlátozások nélküli tesztidőszakot hirdetett a Treyarch, hogy bárki kipróbálhassa a Black Ops 4 úgynevezett battle royale-módját.","shortLead":"Korlátozások nélküli tesztidőszakot hirdetett a Treyarch, hogy bárki kipróbálhassa a Black Ops 4 úgynevezett battle...","id":"20190116_call_of_duty_black_ops_4_battle_royale_blackout_ingyen_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcfe7769-e38b-40ac-b775-0f2ea765d4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce282d31-da4f-472f-8a0f-a5d52613d1b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_call_of_duty_black_ops_4_battle_royale_blackout_ingyen_jatek","timestamp":"2019. január. 16. 19:03","title":"Szereti a Call of Dutyt? Egy hétig ingyen lehet játszani az új résszel, csak le kell tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa6121de-e444-40cf-805c-7451274f2887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk két héttel azután, hogy a Csang'o-4 szonda megérkezett a Hold túlsó feléhez, komoly eredményről számoltak be a kínai tudósok. A leszállóegység növényi magokat is vitt magával az útra, amelyek a jelek szerint – a zord körülmények ellenére – kikeltek.","shortLead":"Szűk két héttel azután, hogy a Csang'o-4 szonda megérkezett a Hold túlsó feléhez, komoly eredményről számoltak be...","id":"20190115_kina_holdjaro_csango_4_novenytermesztes_a_holdon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa6121de-e444-40cf-805c-7451274f2887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5936c577-ccde-44db-8e2a-2e30a94e803a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_kina_holdjaro_csango_4_novenytermesztes_a_holdon","timestamp":"2019. január. 15. 19:03","title":"Tudományos mérföldkő: kikeltek a növényi magok a Hold \"sötét oldalán\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fee123-274e-43a3-a721-caf2d1c11b4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Dobos Menyhért arról is elmondta a véleményét, hogy riporterük az egyik alanynak elmondta, mit mondjon kamerába. Szerinte ez abszolút rendben van.","shortLead":"A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Dobos Menyhért arról is elmondta a véleményét, hogy riporterük...","id":"20190115_A_kozmedia_egyik_vezetoje_Hadhazynak_Tokeletesen_jonak_latom_a_kozmedia_hiradoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45fee123-274e-43a3-a721-caf2d1c11b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea12a29-7dfd-4db8-a5cc-aef446686654","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_A_kozmedia_egyik_vezetoje_Hadhazynak_Tokeletesen_jonak_latom_a_kozmedia_hiradoit","timestamp":"2019. január. 15. 10:09","title":"A közmédia egyik vezetője Hadházynak: Tökéletesen jónak látom a közmédia híradóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négyzetméterenként 12 ezer forint adót vetnek ki több településen is az óriásplakátokra.","shortLead":"Négyzetméterenként 12 ezer forint adót vetnek ki több településen is az óriásplakátokra.","id":"20190116_Egyre_tobb_varos_vezette_be_a_plakatadot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f54e9e-df16-499a-b79e-0ad318c00624","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Egyre_tobb_varos_vezette_be_a_plakatadot","timestamp":"2019. január. 16. 10:13","title":"Egyre több város vezette be a plakátadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d29503-671d-424f-ab17-236697f3a2ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte mágnesként vonzza most a Maine állambeli Presumpscot folyó a helyieket és a kíváncsiskodókat, ugyanis egy különleges, kör alakú jégdarab jelent meg rajta Westbrook városánál. ","shortLead":"Szinte mágnesként vonzza most a Maine állambeli Presumpscot folyó a helyieket és a kíváncsiskodókat, ugyanis...","id":"20190116_jegkorong_jegtomb_maine_presumpscot_folyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04d29503-671d-424f-ab17-236697f3a2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdd7a2f-3505-428f-8eaf-a0fce52d7374","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_jegkorong_jegtomb_maine_presumpscot_folyo","timestamp":"2019. január. 16. 17:03","title":"Hatalmas jégkorong alakult ki egy amerikai folyó közepén, és folyamatosan pörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f840ef1-101c-48c6-9b5a-2e769f007d6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL Klub nézője szerint a buszvezető meglátogathatta egy ismerősét a Nagykanizsa melletti szőlőhegyen, ezért az utasok közel háromnegyed órát vártak az útba nem eső földúton a busz fedélzetén. A járatot üzemeltető társaság szerint a sofőr csak eltévedt.","shortLead":"Az RTL Klub nézője szerint a buszvezető meglátogathatta egy ismerősét a Nagykanizsa melletti szőlőhegyen, ezért...","id":"20190115_Majd_haromnegyed_orat_kirandultatta_egy_szolohegyen_az_utasokat_a_pecsi_gyorsjarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f840ef1-101c-48c6-9b5a-2e769f007d6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9504466-c618-4dc8-8c4f-2a381d58de3b","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Majd_haromnegyed_orat_kirandultatta_egy_szolohegyen_az_utasokat_a_pecsi_gyorsjarat","timestamp":"2019. január. 15. 09:18","title":"Majd' háromnegyed órát kirándultatta egy szőlőhegyen az utasokat a pécsi \"gyorsjárat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]