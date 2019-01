Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7978cfbf-f187-40a9-a6c4-3a19c473c78c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt határátkelőn már lehet autóval közlekedni.","shortLead":"Öt határátkelőn már lehet autóval közlekedni.","id":"20190115_Ujra_megnyitottak_nehany_hataratkelot_a_magyarosztrak_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7978cfbf-f187-40a9-a6c4-3a19c473c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4939df2e-2e3a-48a1-9ece-7f498a05a0f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_Ujra_megnyitottak_nehany_hataratkelot_a_magyarosztrak_hataron","timestamp":"2019. január. 15. 14:05","title":"Újra megnyitottak néhány átkelőt a magyar–osztrák határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A menzaügy kirobbanása óta magyarázza a kormány és maga a Gundel, hogy a \"puritán\" kormányzati étkezdét élesen el kell választani a városligeti luxusétteremtől, a közérdekű adatigényléssel megszerzett pályázatuk viszont nem erről tanúskodik. Ebben világhírű vendégeikre, állami vezetők ajánlásaira és pazar fogadásokra hivatkoztak, sőt, váratlanul az is kiderült belőle, hogy az Orbán-kormány tavaly egy 100 fős rendezvényen náluk ünnepelte „alakuló kormányülést”. Közzétesszük, hogy milyen mintaétrendekkel kapták meg a megbízást, amit verseny nélkül, egyedüli indulóként nyertek el, és hogyan segíti a büfé előrendeléssel a kormánytisztviselők \"keresztény ünnepekre\" hangolódását.\r

","shortLead":"A menzaügy kirobbanása óta magyarázza a kormány és maga a Gundel, hogy a \"puritán\" kormányzati étkezdét élesen el kell...","id":"20190116_Megszereztuk_a_Gundel_menza_palyazatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122a108f-30d0-4a61-a09f-648b51e3604d","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Megszereztuk_a_Gundel_menza_palyazatat","timestamp":"2019. január. 16. 11:00","title":"Itt a Gundel-menza pályázata: az Orbán-kormány alakulása volt a referenciájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél hatalmasabb, 100 kilométeres, gyűrű alakú hadronütköztető építését tervezi a CERN (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet).","shortLead":"Minden eddiginél hatalmasabb, 100 kilométeres, gyűrű alakú hadronütköztető építését tervezi a CERN (Európai Nukleáris...","id":"20190115_Vilagrekorder_reszecskeutkoztetot_akar_epiteni_a_CERN","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e387816c-1cec-4375-8f66-2c9c45d60f44","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_Vilagrekorder_reszecskeutkoztetot_akar_epiteni_a_CERN","timestamp":"2019. január. 15. 21:20","title":"Világrekorder részecskeütköztetőt akar építeni a CERN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4dae9f5-a283-435b-89e9-2848a27f0d1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2010-ben bemutatott filmet nyolc Oscar-díjra jelölték, és több mint 240 millió dolláros bevételt hozott világszerte. ","shortLead":"A 2010-ben bemutatott filmet nyolc Oscar-díjra jelölték, és több mint 240 millió dolláros bevételt hozott világszerte. ","id":"20190115_Aaron_Sorkin_Facebook_film_A_kozossegi_halo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4dae9f5-a283-435b-89e9-2848a27f0d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106b2841-ebae-4a5a-b761-bbd63747139d","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Aaron_Sorkin_Facebook_film_A_kozossegi_halo","timestamp":"2019. január. 15. 11:41","title":"Aaron Sorkin folytathajta a Facebook-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118146e8-c900-40a5-903e-66df9513ed4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól néz ki, két időzónát is kezel, ráadásul a beszerelt napelem miatt sose merül le. A Ressence új okosórája tömegek kedvence lehetne – ha 95 százalékos leértékelést hirdetnének meg rá.","shortLead":"Jól néz ki, két időzónát is kezel, ráadásul a beszerelt napelem miatt sose merül le. A Ressence új okosórája tömegek...","id":"20190116_ressence_type2_karora_ecrown_napelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=118146e8-c900-40a5-903e-66df9513ed4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8cac44-8f68-4cbf-965b-b43a37c79040","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_ressence_type2_karora_ecrown_napelem","timestamp":"2019. január. 16. 09:03","title":"Imádni fogja ezt a karórát – amíg meg nem tudja, mennyibe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991724da-c185-48da-9cde-ffd3f68b356a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugyanis megtiltották az evést a metró összes vonalán. ","shortLead":"Ugyanis megtiltották az evést a metró összes vonalán. ","id":"20190114_Meg_egy_almat_sem_lehet_elragcsalni_ezentul_a_becsi_metroban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991724da-c185-48da-9cde-ffd3f68b356a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8262615-084d-48bd-9324-5f360c10a2b6","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Meg_egy_almat_sem_lehet_elragcsalni_ezentul_a_becsi_metroban","timestamp":"2019. január. 14. 19:16","title":"Még egy almát sem lehet elrágcsálni ezentúl a bécsi metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03afeba1-dda9-4990-a68a-83959da02879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ötödik Elem című filmben látott autosminkre egyelőre várni kell, a Procter and Gamble viszont már közelít ehhez: egy olyan eszközt készítettek, ami képes automatikusan felismerni és elfedni a bőrhibákat.","shortLead":"Az Ötödik Elem című filmben látott autosminkre egyelőre várni kell, a Procter and Gamble viszont már közelít ehhez...","id":"20190115_procter_and_gamble_pg_opte_sminkeles_korrektor_ces_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03afeba1-dda9-4990-a68a-83959da02879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b0819f-5c59-4124-a9e4-305ba03c6d9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_procter_and_gamble_pg_opte_sminkeles_korrektor_ces_2019","timestamp":"2019. január. 15. 11:03","title":"Mintha a valóságban photoshopolnánk magunkat, úgy tünteti el a bőrhibákat ez a kütyü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53079e21-3b48-461a-ae5d-e6d0d1e9f883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igen, a most igencsak elterjedt kifejezést használta a független képviselőre, de azt blogján publikálta is, továbbá \"egy utolsó, szemét, becstelen gazembernek\" is hívta egy másik írásában.","shortLead":"Igen, a most igencsak elterjedt kifejezést használta a független képviselőre, de azt blogján publikálta is, továbbá...","id":"20190116_Pert_vesztett_fizetnie_kell_Bayer_Zsoltnak_amiert_tragar_kifejezesekkel_illette_Hadhazyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53079e21-3b48-461a-ae5d-e6d0d1e9f883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb768f53-7e2d-45f7-b8c4-ff9f667dd1a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Pert_vesztett_fizetnie_kell_Bayer_Zsoltnak_amiert_tragar_kifejezesekkel_illette_Hadhazyt","timestamp":"2019. január. 16. 13:55","title":"Pert vesztett, fizetnie kell Bayer Zsoltnak, amiért trágár kifejezésekkel illette Hadházyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]