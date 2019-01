Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube úgy döntött, rendet tesz felületén, és elkezdik törölni azokat a felvételeket, amelyek őrültségekre próbálják rávenni a fiatalokat.","shortLead":"A YouTube úgy döntött, rendet tesz felületén, és elkezdik törölni azokat a felvételeket, amelyek őrültségekre próbálják...","id":"20190116_youtube_kivihasvideo_torlese_veszelyes_tartalmak_bird_box","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c35de36-b611-438c-9990-3e7207d131aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_youtube_kivihasvideo_torlese_veszelyes_tartalmak_bird_box","timestamp":"2019. január. 16. 14:03","title":"Örülhetnek a szülők, egy rakás veszélyes videót töröl a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d73c44ab-73b0-488e-98af-ac843b99dbac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem azt mondta Zakar Péter, ami megjelent a Délmagyar portálon, ezért pontosítást és kiegészítést írt ki a Facebookon, valamint elismerte, hibázott.","shortLead":"Nem azt mondta Zakar Péter, ami megjelent a Délmagyar portálon, ezért pontosítást és kiegészítést írt ki a Facebookon...","id":"20190115_Szegedi_egyetemi_ugy_Nem_mondtam_hogy_az_onkormanyzat_semmibe_veszi_az_egyetemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d73c44ab-73b0-488e-98af-ac843b99dbac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a2ba447-6f4f-4053-848f-db6d66655646","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Szegedi_egyetemi_ugy_Nem_mondtam_hogy_az_onkormanyzat_semmibe_veszi_az_egyetemet","timestamp":"2019. január. 15. 15:11","title":"Szegedi egyetemi ügy: \"Nem mondtam, hogy az önkormányzat semmibe veszi az egyetemet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7978cfbf-f187-40a9-a6c4-3a19c473c78c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt határátkelőn már lehet autóval közlekedni.","shortLead":"Öt határátkelőn már lehet autóval közlekedni.","id":"20190115_Ujra_megnyitottak_nehany_hataratkelot_a_magyarosztrak_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7978cfbf-f187-40a9-a6c4-3a19c473c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4939df2e-2e3a-48a1-9ece-7f498a05a0f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_Ujra_megnyitottak_nehany_hataratkelot_a_magyarosztrak_hataron","timestamp":"2019. január. 15. 14:05","title":"Újra megnyitottak néhány átkelőt a magyar–osztrák határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezentúl a siketek és nagyothallók is segítséget kérhetnek a 112-es segélyhívó rendszeren, hála egy különleges, Androidra és iOS-rendszerű eszközökre is letölthető alkalmazásnak.","shortLead":"Ezentúl a siketek és nagyothallók is segítséget kérhetnek a 112-es segélyhívó rendszeren, hála egy különleges...","id":"20190114_112_segelyhivo_hallasserult_nagyothallok_siketek_rendorseg_veszhivas_alkalmazas_android_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50889fa5-1c90-4049-978d-4b4e397074ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_112_segelyhivo_hallasserult_nagyothallok_siketek_rendorseg_veszhivas_alkalmazas_android_ios","timestamp":"2019. január. 14. 20:33","title":"A rendőrség csinált egy alkalmazást, amellyel a hallássérültek könnyebben tudnak segítséget kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A korábbi zuhanás után kezdenek visszakapaszkodni az árak.","shortLead":"A korábbi zuhanás után kezdenek visszakapaszkodni az árak.","id":"20190116_Dragult_a_benzin_es_a_gazolaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb198924-e16f-4139-964d-2b798cc8458a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Dragult_a_benzin_es_a_gazolaj","timestamp":"2019. január. 16. 05:33","title":"Drágult a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ea1b0d-75d1-4a1b-aecd-28f2fa0e7d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Guido Makransky felfedezésében arra jutott, minél fiatalabb egy diák, annál fontosabb, hogy a virtuális térben látott oktató nagy hatással legyen rá, különben oda a figyelem.","shortLead":"Guido Makransky felfedezésében arra jutott, minél fiatalabb egy diák, annál fontosabb, hogy a virtuális térben látott...","id":"20190114_virtualis_valosag_vr_oktatas_tanulas_dron_guido_makransky_diakok_iskolasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4ea1b0d-75d1-4a1b-aecd-28f2fa0e7d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ea8ece-1c63-45db-8137-3c760beff40c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_virtualis_valosag_vr_oktatas_tanulas_dron_guido_makransky_diakok_iskolasok","timestamp":"2019. január. 14. 21:03","title":"Rákötötték a diákokat a virtuális valóságra, és olyan dolog történt, amire nem számítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586e4c73-4151-457b-b8b7-0a4f0f1f9202","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sérve miatti kínzó fájdalom miatt abbahagyja az edzést az olimpiai bajnok kajakos, lemondott a jövő évi olimpiáról is.","shortLead":"Sérve miatti kínzó fájdalom miatt abbahagyja az edzést az olimpiai bajnok kajakos, lemondott a jövő évi olimpiáról is.","id":"20190116_Nyaki_fajdalmai_miatt_visszavonul_DouchevJanics_Natasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=586e4c73-4151-457b-b8b7-0a4f0f1f9202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409e6756-3906-456b-a378-00927628b84a","keywords":null,"link":"/sport/20190116_Nyaki_fajdalmai_miatt_visszavonul_DouchevJanics_Natasa","timestamp":"2019. január. 16. 14:23","title":"Nyaki fájdalmai miatt visszavonul Douchev-Janics Natasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A maginfláció emelkedése viszont erősödő inflációs nyomásról tesz tanúságot - a mögöttes árnyomás miatt a jegybanknak nemsokára lépnie kell.","shortLead":"A maginfláció emelkedése viszont erősödő inflációs nyomásról tesz tanúságot - a mögöttes árnyomás miatt a jegybanknak...","id":"20190115_Az_olcsobb_uzemanyag_es_ruhaarak_nyomtak_le_az_inflaciot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e5cb30-bf66-49ae-b08c-c337a24bf9fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Az_olcsobb_uzemanyag_es_ruhaarak_nyomtak_le_az_inflaciot","timestamp":"2019. január. 15. 10:01","title":"Az olcsóbb üzemanyag- és ruhaárak nyomták le az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]