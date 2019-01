Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A menzaügy kirobbanása óta magyarázza a kormány és maga a Gundel, hogy a \"puritán\" kormányzati étkezdét élesen el kell választani a városligeti luxusétteremtől, a közérdekű adatigényléssel megszerzett pályázatuk viszont nem erről tanúskodik. Ebben világhírű vendégeikre, állami vezetők ajánlásaira és pazar fogadásokra hivatkoztak, sőt, váratlanul az is kiderült belőle, hogy az Orbán-kormány tavaly egy 100 fős rendezvényen náluk ünnepelte „alakuló kormányülést”. Közzétesszük, hogy milyen mintaétrendekkel kapták meg a megbízást, amit verseny nélkül, egyedüli indulóként nyertek el, és hogyan segíti a büfé előrendeléssel a kormánytisztviselők \"keresztény ünnepekre\" hangolódását.\r

","shortLead":"A menzaügy kirobbanása óta magyarázza a kormány és maga a Gundel, hogy a \"puritán\" kormányzati étkezdét élesen el kell...","id":"20190116_Megszereztuk_a_Gundel_menza_palyazatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122a108f-30d0-4a61-a09f-648b51e3604d","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Megszereztuk_a_Gundel_menza_palyazatat","timestamp":"2019. január. 16. 11:00","title":"Itt a Gundel-menza pályázata: az Orbán-kormány alakulása volt a referenciájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix már több alkalommal emelt a havidíjakon, de a most következő az eddigi legnagyobb. Az új díjszabás a tengerentúli előfizetőkre érvényes, legalábbis egyelőre. ","shortLead":"A Netflix már több alkalommal emelt a havidíjakon, de a most következő az eddigi legnagyobb. Az új díjszabás...","id":"20190115_netflix_elofizetoi_arak_egyesult_allamok_latin_amerika_streaming_szolgaltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86310cb6-8235-44ce-a132-5525797e9949","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_netflix_elofizetoi_arak_egyesult_allamok_latin_amerika_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2019. január. 16. 10:03","title":"Szomorkodhatnak az amerikaiak, soha nem látott áremelés jön a Netflixnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc199df-427d-4e26-8b23-977f98570623","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei nemrég adta át új központját, több másik ikonikus európai nevezetesség mellett a Szabadság híd másolata is helyt kapott az új komplexumban.","shortLead":"A Huawei nemrég adta át új központját, több másik ikonikus európai nevezetesség mellett a Szabadság híd másolata is...","id":"20190116_A_Huawei_uj_kozpontjaban_feketeben_epult_fel_ujra_a_budapesti_Szabadsag_hid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcc199df-427d-4e26-8b23-977f98570623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9b0d90-fb2e-4567-8e5d-815a3b090530","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_A_Huawei_uj_kozpontjaban_feketeben_epult_fel_ujra_a_budapesti_Szabadsag_hid","timestamp":"2019. január. 16. 14:52","title":"A Huawei új központjában épült fel a budapesti Szabadság híd mása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Kedden a brit parlamenti demokrácia legsúlyosabb vereségét hozta össze, egy nappal később túlélt egy bizalmatlansági indítványt Theresa May konzervatív kormányfő. Bemutatjuk a nőt, aki a sokadik akadályt veszi úgy, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga.","shortLead":"Kedden a brit parlamenti demokrácia legsúlyosabb vereségét hozta össze, egy nappal később túlélt egy bizalmatlansági...","id":"20190116_theresa_may_bizalmatlansagi_inditvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cb2143-f54a-4329-b35c-587149a12396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_theresa_may_bizalmatlansagi_inditvany","timestamp":"2019. január. 16. 20:36","title":"Theresa May: a nagy túlélő párducmintás cipőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjat minden jogosultnak meg kellett volna kapnia pénteken, sokan mégis arról panaszkodtak, hogy csak hétfőn érkezett meg a pénzük. A bankok állítják, ott voltak a számlán az összegek, csak az értesítő sms-ek nem mentek ki.","shortLead":"A nyugdíjat minden jogosultnak meg kellett volna kapnia pénteken, sokan mégis arról panaszkodtak, hogy csak hétfőn...","id":"20190116_Ott_volt_a_nyugdij_penteken_a_szamlan__csak_nem_szoltak_a_nyugdijasoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b63b2ef-c031-40bc-8059-130d1430df04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Ott_volt_a_nyugdij_penteken_a_szamlan__csak_nem_szoltak_a_nyugdijasoknak","timestamp":"2019. január. 16. 09:12","title":"Ott volt a nyugdíj pénteken a számlán – csak nem szóltak a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat szerint az a baj, hogy nem csak a helyiek viszik oda a szemetüket. ","shortLead":"Az önkormányzat szerint az a baj, hogy nem csak a helyiek viszik oda a szemetüket. ","id":"20190115_Tele_van_szemettel_a_szelektiv_kukak_kornyeke_Dunaujvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19127ad-d7ea-4321-8e9d-010b1dbc73fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Tele_van_szemettel_a_szelektiv_kukak_kornyeke_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. január. 15. 19:30","title":"Tele van szeméttel a szelektív kukák környéke Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb1d15-1df1-43ee-b1cb-0e6a8e991606","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ebből a Volkswagenből konkrétan egyetlen darab létezik, és bár magyar kezek munkáját dicséri, egy távoli kis szigetről érkezett hazánkba.","shortLead":"Ebből a Volkswagenből konkrétan egyetlen darab létezik, és bár magyar kezek munkáját dicséri, egy távoli kis szigetről...","id":"20190117_igen_erdekes_helyrol_erkezett_szuperritka_vwbe_botlottunk_korbefotoztuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05fb1d15-1df1-43ee-b1cb-0e6a8e991606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5d8094-3bf6-4a10-8efd-31503a157063","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_igen_erdekes_helyrol_erkezett_szuperritka_vwbe_botlottunk_korbefotoztuk","timestamp":"2019. január. 17. 06:41","title":"Igen érdekes helyről érkezett szuperritka VW-be botlottunk, körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9805fd3e-e018-4adc-9d77-e95900a9a150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitt mindent, ami mozdítható. ","shortLead":"Vitt mindent, ami mozdítható. ","id":"20190116_Nem_volt_valogatos_a_tolvaj_fukaszat_jelzotablat_es_biciklit_is_lopott_utobbihoz_sor_is_jart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9805fd3e-e018-4adc-9d77-e95900a9a150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316f2efe-80f0-4feb-8779-d26d371ae50f","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Nem_volt_valogatos_a_tolvaj_fukaszat_jelzotablat_es_biciklit_is_lopott_utobbihoz_sor_is_jart","timestamp":"2019. január. 16. 09:33","title":"Nem volt válogatós a tolvaj, fűkaszát, jelzőtáblát és biciklit is lopott, utóbbihoz sör is járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]