"available":true,"c_guid":"6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időpont még nem ismert, azt január 17-én jelentik be.","shortLead":"Az időpont még nem ismert, azt január 17-én jelentik be.","id":"20190115_Orszagos_sztrajkot_hirdet_a_kozszolgalati_dolgozok_szakszervezete","timestamp":"2019. január. 15. 15:34","title":"Országos sztrájkot hirdet a közszolgálati dolgozók szakszervezete"

"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szervezet közzétette negyedévente esedékes listáját.","shortLead":"A szervezet közzétette negyedévente esedékes listáját.","id":"20190115_Negy_maganszemely_tobb_mint_500_millio_forinttal_tartozik_a_NAVnak","timestamp":"2019. január. 15. 20:21","title":"Négy magánszemély több mint 500 millió forinttal tartozik a NAV-nak"

"available":true,"c_guid":"480b9d23-0981-485e-9773-9e9ed198d207","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közéleti kérdésekben gyakran megnyilvánuló megyéspüspök szerint a magyar társadalmunk embersége vizsgázik azzal, hogy mit teszünk a hajléktalan testvéreinkkel vagy pedig a cigánysággal.","shortLead":"A közéleti kérdésekben gyakran megnyilvánuló megyéspüspök szerint a magyar társadalmunk embersége vizsgázik azzal...","id":"20190117_Szekely_Janos_puspok_Meltanyos_volna_a_csaladi_potlek_emelese","timestamp":"2019. január. 17. 08:28","title":"Székely János püspök: Méltányos volna a családi pótlék emelése "

"available":true,"c_guid":"b6fd9274-146b-4272-86ee-49593230bed1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Őrült technológiai ötletekből sosincs hiány, azonban a Computer Mouse valószínűleg mindegyiken túltesz. ","shortLead":"Őrült technológiai ötletekből sosincs hiány, azonban a Computer Mouse valószínűleg mindegyiken túltesz. ","id":"20190116_computer_mouse_electronic_grenade_mini_szamitogep_eger_raspberry_pi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6fd9274-146b-4272-86ee-49593230bed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7051dfa9-04ca-4b54-bcf6-508b72bf1179","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_computer_mouse_electronic_grenade_mini_szamitogep_eger_raspberry_pi","timestamp":"2019. január. 16. 16:03","title":"Ez az egér egy komplett számítógép, még monitor is van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kosárlabda és a kézilabda is dobogós.","shortLead":"A kosárlabda és a kézilabda is dobogós.","id":"20190116_Tobb_milliardnyi_taopenzt_hasznaltak_fel_szabalytalanul_a_sportegyesuletek_a_legtobb_gond_a_fociban_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2119f533-3e23-45eb-ad44-7a84cda4b47e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Tobb_milliardnyi_taopenzt_hasznaltak_fel_szabalytalanul_a_sportegyesuletek_a_legtobb_gond_a_fociban_van","timestamp":"2019. január. 16. 08:34","title":"Többmilliárdnyi tao-pénzt használtak fel szabálytalanul a sportegyesületek, a legtöbb gond a fociban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A látszatcsillogás mögött rothadó világot, a perspektívátlanság meséjét vitte színre Alföldi Róbert a Centrál Színház Kasimir és Karoline című előadásában. Ödön von Horváth a náci hatalomátvétel előtti pillanatokban játszódó darabja konkrét áthallások nélkül is áthallásos történet a feledni vágyó emberekről. "available":true,"c_guid":"1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismét izzott a levegő Hódmezővásárhelyen, ahol azért hívtak össze rendkívüli közgyűlést, hogy határozatot hozzanak arról, hogy az önkormányzati cégek ne alkalmazhassák a „rabszolgatörvény". Az is kiderült, hogy van olyan önkormányzati alkalmazott, akinek ezernél is több túlóráját nem fizette ki még az előző városvezetés.","shortLead":"Ismét izzott a levegő Hódmezővásárhelyen, ahol azért hívtak össze rendkívüli közgyűlést, hogy határozatot hozzanak...","id":"20190116_MarkiZay_Peter_Volt_olyan_onkormanyzati_dolgozo_a_hivatalban_akinek_ezernel_is_tobb_kifizetetlen_tuloraja_volt_meg_korabbrol","timestamp":"2019. január. 16. 10:29","title":"Márki-Zay: Volt olyan önkormányzati dolgozó, akinek ezernél is több kifizetetlen túlórája volt" "available":true,"c_guid":"98862a02-0a03-477a-b44b-9644f71c46b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Volt olyan írás a nemrég bezárt Zoom.hu-nál, amely Habony Árpád volt élettársához, Kaminski Fannyhoz kapcsolódott, a lapvezetés pedig egy éven keresztül hitegette szerzőt, a cikk hamarosan megjelenik. De soha nem jelent meg.","shortLead":"Volt olyan írás a nemrég bezárt Zoom.hu-nál, amely Habony Árpád volt élettársához, Kaminski Fannyhoz kapcsolódott...","id":"20190116_Habonnyal_es_Meszarossal_is_kesztyus_kezzel_bantak_a_Tarjanyifele_Zoomnal","timestamp":"2019. január. 16. 12:10","title":"Habonnyal és Mészárossal is kesztyűs kézzel bántak a Tarjányi-féle Zoomnál" De soha nem jelent meg.","shortLead":"Volt olyan írás a nemrég bezárt Zoom.hu-nál, amely Habony Árpád volt élettársához, Kaminski Fannyhoz kapcsolódott...","id":"20190116_Habonnyal_es_Meszarossal_is_kesztyus_kezzel_bantak_a_Tarjanyifele_Zoomnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98862a02-0a03-477a-b44b-9644f71c46b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a8f19d-0b54-4019-9643-50ccb0ba6fbc","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Habonnyal_es_Meszarossal_is_kesztyus_kezzel_bantak_a_Tarjanyifele_Zoomnal","timestamp":"2019. január. 16. 12:10","title":"Habonnyal és Mészárossal is kesztyűs kézzel bántak a Tarjányi-féle Zoomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]