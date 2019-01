Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy Banksy-graffitit találhattak Tokióban, hitelesíteni szeretnék – fotó
Egy vasútállomás kapujára fújták fel a képet. Nem túl meglepő módon cáfolta Korda György a melegségéről szóló pletykákat
A Korda-házaspár életrajzi könyvéből végre kiderül, honnan eredt – ahogy Balázs Klári fogalmaz – az „iszonyatos nőfalás". Országos sztrájkot hirdet a közszolgálati dolgozók szakszervezete
Az időpont még nem ismert, azt január 17-én jelentik be. Súlyosan megsérült egy magyar olimpikon
Kékesi Márton alpesi sízőnek egy zágrábi műlesikló versenyen elszakadt a térdszalagja. Egy síremlékben találták meg a Portik és Gyárfás beszélgetéseiről készült hangfelvételeket
A Magyar Idők szerint a felvételeket 2017-ben válogathatták külön a többitől. 11 kérdésre vár választ Szél és Hadházy az MTVA vezérigazgatójától
A képviselők elküldték kérdéseiket Papp Dánielnek, és abban reménykednek, hogy most végre választ is kapnak. Varázslatos színekkel búcsúzott a szerda
Vörösben, narancsban pompázott az ég délután, az ország több pontján is megörökítették a látványosságot. Telelünk és sörözünk
Ki mondta, hogy a sörözés nem négy évszakos? Elhivatott sörisszák ilyenkor sem forralt bort vagy teát kortyolgatnak, hanem téli sört. Mert nagyon is van ilyen. Elmondjuk, milyen. szerda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec502ed-b2df-4198-af10-3379eae3dc26","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Ki mondta, hogy a sörözés nem négy évszakos? Elhivatott sörisszák ilyenkor sem forralt bort vagy teát kortyolgatnak, hanem téli sört. Mert nagyon is van ilyen. Elmondjuk, milyen.","shortLead":"Ki mondta, hogy a sörözés nem négy évszakos? Elhivatott sörisszák ilyenkor sem forralt bort vagy teát kortyolgatnak...","id":"20190116_Telelunk_es_sorozunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ec502ed-b2df-4198-af10-3379eae3dc26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b503f2-b9df-4a51-a672-92bdf53a3a94","keywords":null,"link":"/elet/20190116_Telelunk_es_sorozunk","timestamp":"2019. január. 16. 17:37","title":"Telelünk és sörözünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]