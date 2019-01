Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae8c976b-8c94-4df3-bc6a-4bd6cdc6b363","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munka-magánélet egyensúlyának megteremtése kiemelt életvezetési feladat és sokaknak, ha csak időszakosan is, de kisebb-nagyobb problémái adódnak belőle. A munkahelyi feladatokat, más nemzetekhez hasonlóan, mi, magyarok is gyakran engedjük túlnyúlni a munkaidőn, melyet csak egyszerűbbé tesz a folyamatos online aktivitás lehetősége – többek között ez derül ki a Samsung hazai felméréséből.","shortLead":"A munka-magánélet egyensúlyának megteremtése kiemelt életvezetési feladat és sokaknak, ha csak időszakosan is, de...","id":"20190117_munka_magenelet_online_aktivitas_mobilhasznalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae8c976b-8c94-4df3-bc6a-4bd6cdc6b363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9809778f-22db-4f3b-b8f6-055476c64e11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_munka_magenelet_online_aktivitas_mobilhasznalat","timestamp":"2019. január. 17. 15:03","title":"A magyarok zöme csinálja, pedig a magyarok zömét zavarja – mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5a0d77-f97d-4463-a078-f31e2a8c239d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Házi őrizetet rendelt el pénteken a magyar bíróság a Budapesten őrizetbe vett portugál fiatalemberrel szemben, aki gyaníthatóan több focibotrányt is kirobbantott az utóbbi időben.","shortLead":"Házi őrizetet rendelt el pénteken a magyar bíróság a Budapesten őrizetbe vett portugál fiatalemberrel szemben, aki...","id":"20190118_Igazan_zavaros_eletet_el_a_Budapesten_letartoztatott_Football_Leaks_kiszivarogtato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f5a0d77-f97d-4463-a078-f31e2a8c239d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85468938-12ed-403c-aeb3-93495db11f95","keywords":null,"link":"/sport/20190118_Igazan_zavaros_eletet_el_a_Budapesten_letartoztatott_Football_Leaks_kiszivarogtato","timestamp":"2019. január. 18. 17:35","title":"Zsaroló vagy a korrupt focibiznisz leleplezője? – Hazaengedte a magyar bíróság a Football Leaks hackerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead64943-93c6-4ea9-9d64-b162f6856c9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És a diszkó fényeket is ők adják.","shortLead":"És a diszkó fényeket is ők adják.","id":"20190117_rendorauto_disco_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ead64943-93c6-4ea9-9d64-b162f6856c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1618814a-dd17-47d1-afd0-26e3f29e7023","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_rendorauto_disco_autos_video","timestamp":"2019. január. 17. 12:19","title":"Szuper jó fej rendőrök, ritmusra nyomják a szirénát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetbiztonsági kifogás miatt csupán 20 kötvényjegyző és 44 családtag esetében utasították el a magyar hatóságok a letelepedési kérelmeket.","shortLead":"Nemzetbiztonsági kifogás miatt csupán 20 kötvényjegyző és 44 családtag esetében utasították el a magyar hatóságok...","id":"20190117_Offshore_adoparadicsomokbol_is_erkeztek_letelepedesi_kotvenyesek_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a51d74-46d1-4df6-82ce-f7c7abacff45","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Offshore_adoparadicsomokbol_is_erkeztek_letelepedesi_kotvenyesek_Magyarorszagra","timestamp":"2019. január. 17. 11:43","title":"Offshore adóparadicsomokból is érkeztek letelepedési kötvényesek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kormányzati támogatással újít fel a Magyar Cserkészszövetség három ingatlant: Miskolcon, Kecskeméten, illetve Nagykovácsiban.","shortLead":"Kormányzati támogatással újít fel a Magyar Cserkészszövetség három ingatlant: Miskolcon, Kecskeméten, illetve...","id":"20190117_444_millio_forintot_ad_a_kormany_harom_cserkeszhazra_mert_a_fiatalok_folyton_online_vannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6a81a3-540c-4115-9176-b424dae9c735","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_444_millio_forintot_ad_a_kormany_harom_cserkeszhazra_mert_a_fiatalok_folyton_online_vannak","timestamp":"2019. január. 17. 17:55","title":"444 millió forintot ad a kormány három cserkészházra, mert a fiatalok folyton online vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c962a1-9267-459c-855c-058407456493","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferjancsics László úgy gondolja, csak áthúzódó számlák és az áram díjának csökkenése miatt lettek kisebbek a költségek.","shortLead":"Ferjancsics László úgy gondolja, csak áthúzódó számlák és az áram díjának csökkenése miatt lettek kisebbek a költségek.","id":"20190117_57_szazalekos_megtakaritast_vart_Vac_az_Elioslampaktol_de_egy_onkormanyzati_kepviselo_szerint_hiaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93c962a1-9267-459c-855c-058407456493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d979d7c7-f955-43d2-bb98-100854cff35a","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_57_szazalekos_megtakaritast_vart_Vac_az_Elioslampaktol_de_egy_onkormanyzati_kepviselo_szerint_hiaba","timestamp":"2019. január. 17. 10:57","title":"57 százalékos megtakarítást várt Vác az Elios-lámpáktól, de egy önkormányzati képviselő szerint hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7e8018-c01d-4fd2-977a-880f56bdad58","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az autokraták és az ő sötét játékszabályaik. Erre a veszélyre hívja fel elsősorban a Human Rights Watch (HRW) nemzetközi jogvédő szervezet a figyelmet most megjelent jelentésében. A fókuszban a világ autokratái, illetve az ő viszonyuk az emberi jogokhoz. Gyakran előkerül Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is.","shortLead":"Az autokraták és az ő sötét játékszabályaik. Erre a veszélyre hívja fel elsősorban a Human Rights Watch (HRW...","id":"20190118_Lefestette_a_sotet_valosagot_a_Human_Rights_Watch_Magyarorszagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc7e8018-c01d-4fd2-977a-880f56bdad58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec3c299-0c0c-48f1-b583-99307af4a0a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Lefestette_a_sotet_valosagot_a_Human_Rights_Watch_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. január. 18. 17:03","title":"Lefestette a sötét valóságot a Human Rights Watch Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3140aea7-a1e0-48b0-8b4e-535a78c17c7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tévesen regisztrált egészségügyi vizsgálatok, TAJ-kártya-visszaélések, könyvelési hibák, trükkös nyilvántartások, visszatekert kilométerórák – a hazai blockchaint fejlesztő magyar cég, a BlockBen reményei szerint mindezeknek véget vethet a blockchain technológia, amely 2019-ben számos területen áttörést hozhat.","shortLead":"Tévesen regisztrált egészségügyi vizsgálatok, TAJ-kártya-visszaélések, könyvelési hibák, trükkös nyilvántartások...","id":"20190118_blockchain_technologia_hasznalati_esetek_blockben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3140aea7-a1e0-48b0-8b4e-535a78c17c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42108e1b-dfe5-483a-a492-725074e2c10a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_blockchain_technologia_hasznalati_esetek_blockben","timestamp":"2019. január. 18. 12:03","title":"Ez a módszer véget vethet a TAJ-kártyás csalásoknak és a kilométeróra-visszatekeréseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]