[{"available":true,"c_guid":"bc3a1828-6843-4cba-9cdc-52da5bccd68a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190117_Zsenialis_klipet_keszitett_egy_miskolci_gimnazium_a_We_Are_The_Worldre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc3a1828-6843-4cba-9cdc-52da5bccd68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebfb549-14e9-4847-abb1-68b970c74beb","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Zsenialis_klipet_keszitett_egy_miskolci_gimnazium_a_We_Are_The_Worldre","timestamp":"2019. január. 17. 09:02","title":"Zseniális klipet készített egy miskolci gimnázium a We Are The Worldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2cf1e59-262e-43c1-b553-fa2c49682e17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Levante az egyik játékos jogosulatlan szerepeltetésére hivatkozva hivatalos panaszt nyújtott be a Barcelonával szemben a Spanyol Labdarúgó Szövetséghez.","shortLead":"A Levante az egyik játékos jogosulatlan szerepeltetésére hivatkozva hivatalos panaszt nyújtott be a Barcelonával...","id":"20190118_barcelona_levante_kizaras_kiraly_kupa_chumi_eltiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2cf1e59-262e-43c1-b553-fa2c49682e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6943ac-2d9a-423f-adbc-6f60e9173dd5","keywords":null,"link":"/sport/20190118_barcelona_levante_kizaras_kiraly_kupa_chumi_eltiltas","timestamp":"2019. január. 18. 14:05","title":"Kizárhatják a Barcelonát a Király Kupából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mariah Carey mindent visz.","shortLead":"Mariah Carey mindent visz.","id":"20190117_Megvan_a_Facebook_10_eves_kihivasa_Ugy_tunik_gyoztest_hirdethetunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea69a51e-f3e6-4fd1-8910-507c57270de9","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Megvan_a_Facebook_10_eves_kihivasa_Ugy_tunik_gyoztest_hirdethetunk","timestamp":"2019. január. 17. 08:52","title":"Megvan a Facebook 10 éves kihívása? Úgy tűnik, győztest hirdethetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13156f8-932e-4c1c-8f85-da43ca95d825","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott Svédország csapatától kapott ki csütörtökön.","shortLead":"A magyar válogatott Svédország csapatától kapott ki csütörtökön.","id":"20190118_Kezivb_Matics_szerint_a_szerencse_nagyon_hianyzik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a13156f8-932e-4c1c-8f85-da43ca95d825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af3c3c4-761f-4a0c-9e7b-fd898bcf5cc9","keywords":null,"link":"/sport/20190118_Kezivb_Matics_szerint_a_szerencse_nagyon_hianyzik","timestamp":"2019. január. 18. 05:17","title":"Kézi-vb: Matics szerint a szerencse nagyon hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8c976b-8c94-4df3-bc6a-4bd6cdc6b363","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munka-magánélet egyensúlyának megteremtése kiemelt életvezetési feladat és sokaknak, ha csak időszakosan is, de kisebb-nagyobb problémái adódnak belőle. A munkahelyi feladatokat, más nemzetekhez hasonlóan, mi, magyarok is gyakran engedjük túlnyúlni a munkaidőn, melyet csak egyszerűbbé tesz a folyamatos online aktivitás lehetősége – többek között ez derül ki a Samsung hazai felméréséből.","shortLead":"A munka-magánélet egyensúlyának megteremtése kiemelt életvezetési feladat és sokaknak, ha csak időszakosan is, de...","id":"20190117_munka_magenelet_online_aktivitas_mobilhasznalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae8c976b-8c94-4df3-bc6a-4bd6cdc6b363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9809778f-22db-4f3b-b8f6-055476c64e11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_munka_magenelet_online_aktivitas_mobilhasznalat","timestamp":"2019. január. 17. 15:03","title":"A magyarok zöme csinálja, pedig a magyarok zömét zavarja – mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba912e8-8407-4ea7-9280-c29c717aef50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezetőből DK-s politikussá lett Vágó István megnézte az új Legyen Ön is milliomos!-t. Szerinte a kvízhez az ő stílusa állt a legközelebb. ","shortLead":"A műsorvezetőből DK-s politikussá lett Vágó István megnézte az új Legyen Ön is milliomos!-t. Szerinte a kvízhez az ő...","id":"20190117_Vago_Istvan_2010_ota_mintha_nem_mernenek_musorkeszitessel_megbizni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ba912e8-8407-4ea7-9280-c29c717aef50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a02c29-1f49-48c7-b094-6b37cc77106e","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_Vago_Istvan_2010_ota_mintha_nem_mernenek_musorkeszitessel_megbizni","timestamp":"2019. január. 17. 09:48","title":"Vágó István: „2010 óta mintha nem mernének műsorkészítéssel megbízni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ce20a3-82b6-4846-8af1-cb0fb06c46a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több telefonnal is készül az LG a február végi barcelonai MWC-re, a mobilszakma legnagyobb éves szakkiállítására. Állítólag egy kétkijelzős, de nem összehajtható telefont is hoz magával.","shortLead":"Több telefonnal is készül az LG a február végi barcelonai MWC-re, a mobilszakma legnagyobb éves szakkiállítására...","id":"20190118_lg_g8_thinq_mwc_2019_csatlakoztathato_ketkijelzos_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92ce20a3-82b6-4846-8af1-cb0fb06c46a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07881da-ec36-43ff-8749-82f86b7dac91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_lg_g8_thinq_mwc_2019_csatlakoztathato_ketkijelzos_mobil","timestamp":"2019. január. 18. 11:03","title":"Különleges androidos mobil érkezik: igazi kétkijelzős telefont villanthat az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201903_az_atya_es_afiuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec5ea70-f981-4678-a227-8faa5fd08b6f","keywords":null,"link":"/itthon/201903_az_atya_es_afiuk","timestamp":"2019. január. 17. 12:00","title":"Kocsis Györgyi: Az Atya és a fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]