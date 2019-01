Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eff02575-ca5d-4e90-be8b-e1f54d1f2cd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo tulajdonában álló Motorola a jövő hónapban mutathatja be a hajlítható kijelzős mobilját, amiért igen magas árat kérnek majd el a vásárlóktól.","shortLead":"A Lenovo tulajdonában álló Motorola a jövő hónapban mutathatja be a hajlítható kijelzős mobilját, amiért igen magas...","id":"20190117_hajlithato_kijelzo_okostelefon_motorola_razr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eff02575-ca5d-4e90-be8b-e1f54d1f2cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b170b9-8462-4fbc-b0e6-21b64743b558","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_hajlithato_kijelzo_okostelefon_motorola_razr","timestamp":"2019. január. 17. 19:03","title":"Hajlítható kijelzővel hozná vissza a Motorola minden idők egyik legkedveltebb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kilenctől demonstráló dolgozók mindegyike felvette a munkát 11 órakor. ","shortLead":"A kilenctől demonstráló dolgozók mindegyike felvette a munkát 11 órakor. ","id":"20190118_negyezer_audi_dolgozo_sztrajkolt_gyorben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3898d0a1-3545-478c-91e9-98a7d63ae4e0","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_negyezer_audi_dolgozo_sztrajkolt_gyorben","timestamp":"2019. január. 18. 13:12","title":"Négyezer Audi-dolgozó sztrájkolt Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51e7faf-8fc9-436b-98ed-5cd5d8d08fbc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan, mikor és milyen lesz? Ezek a leggyakoribb kérdések az első szexuális együttlét előtt, amin statisztikák szerint a mai fiatalok több mint fele már 15-16 évesen átesik. A túl korai szex az esetek 85 százalékában negatív tapasztalatot okoz, de a túl későinek is lehetnek mellékhatásai. ","shortLead":"Hogyan, mikor és milyen lesz? Ezek a leggyakoribb kérdések az első szexuális együttlét előtt, amin statisztikák szerint...","id":"20190117_Szuzesseg_kincs_vagy_teher","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a51e7faf-8fc9-436b-98ed-5cd5d8d08fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a83081-b32e-46b9-8490-67d5513c4767","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190117_Szuzesseg_kincs_vagy_teher","timestamp":"2019. január. 17. 19:30","title":"Mikor veszítsük el a szüzességünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2004 és 2016 között folyamatosan növekedett Magyarországon az Egyesül Királyságbeli befektetők száma, ráadásul a hazai átlagnál jóval nagyobb vállalkozások érkeztek. ","shortLead":"2004 és 2016 között folyamatosan növekedett Magyarországon az Egyesül Királyságbeli befektetők száma, ráadásul a hazai...","id":"20190118_Hazai_cegeket_is_lefagyaszthat_a_Brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8ee276-47be-4a23-acd7-bad1f5affc3b","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Hazai_cegeket_is_lefagyaszthat_a_Brexit","timestamp":"2019. január. 18. 09:02","title":"Hazai cégeket is lefagyaszthat a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ccbb5a-a47d-4587-85cf-0f69086e2c40","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Napjaink népbetegsége a stressz és a depresszió. Nem kíméli a fiatalokat és az időseket sem. De hol végződik az egyik és mikor kezdődik a másik? Mikortól vagyunk bajban, és vajon lehet-e az ezzel járó rengeteg negatív energiát a hasznunkra fordítani, és ha igen, akkor hogyan? ","shortLead":"Napjaink népbetegsége a stressz és a depresszió. Nem kíméli a fiatalokat és az időseket sem. De hol végződik az egyik...","id":"remotivextra_20190116_Hol_huzodik_a_hatar_stressz_es_depresszio_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15ccbb5a-a47d-4587-85cf-0f69086e2c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93efde4-dba3-49aa-90b9-a169cbf4abe8","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20190116_Hol_huzodik_a_hatar_stressz_es_depresszio_kozott","timestamp":"2019. január. 17. 19:34","title":"Hol húzódik a határ stressz és depresszió között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"4e7f5a00-86cb-445e-b105-fe490a06b325","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az autó vezetője meghalt, amikor egy garázsba tartó busszal ütközött.","shortLead":"Az autó vezetője meghalt, amikor egy garázsba tartó busszal ütközött.","id":"20190118_Busszal_utkozott_egy_auto_Batonyterenyen_egy_ember_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e7f5a00-86cb-445e-b105-fe490a06b325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74e3558-c52a-46bb-b403-e8caf2f6815f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190118_Busszal_utkozott_egy_auto_Batonyterenyen_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. január. 18. 14:56","title":"Busszal ütközött egy autó Bátonyterenyén, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58c1752-4a60-4d73-ae73-ca0f1b10b6f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabálysértés Szikszónál történt, ahol korábban több, súlyos és halálos sérüléssel járó közúti közlekedési baleset is volt.","shortLead":"A szabálysértés Szikszónál történt, ahol korábban több, súlyos és halálos sérüléssel járó közúti közlekedési baleset is...","id":"20190118_kamion_zarovonal_jogositvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d58c1752-4a60-4d73-ae73-ca0f1b10b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1603339-70ae-4f8c-98ce-8a691bbbfcec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_kamion_zarovonal_jogositvany","timestamp":"2019. január. 18. 09:11","title":"Kettős záróvonalon előzött a magyar kamionos, azonnal elvették a jogsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4e9521c-6707-4cfc-a228-91b5a78282fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Csongrád megyei Óföldeákon vesztette el a menetrend szerinti járat vezetője a fejét, és üvöltözni kezdett az intézkedő mentősökkel, le is fotózta őket. Azért, mert úgy álltak meg, hogy ő csak tolatással tudott továbbmenni. A közlekedési központ azonnali hatállyal kirúgta a tomboló sofőrt.","shortLead":"A Csongrád megyei Óföldeákon vesztette el a menetrend szerinti járat vezetője a fejét, és üvöltözni kezdett...","id":"20190118_Egy_beteg_eleteert_kuzdo_mentosokkel_ordibalt_a_buszsofor_kirugtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4e9521c-6707-4cfc-a228-91b5a78282fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b262b4c-9acd-4930-a09e-b257e5f4795b","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Egy_beteg_eleteert_kuzdo_mentosokkel_ordibalt_a_buszsofor_kirugtak","timestamp":"2019. január. 18. 15:40","title":"Beteg életéért küzdő mentősökkel ordibált a buszsofőr, kirúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]