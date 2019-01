Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94bb4b6a-a33e-4422-90c5-e067d22f9588","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hercegi család osztrák alapítványa indított pert a híres Esterházy-kincsekért. A sok milliárd forint értékű gyűjtemény egy része évek óta Fertődön van a látogatóktól elzárva, továbbá a korábbi megállapodásokkal szemben a Budapesten maradt műtárgyak sem láthatóak.","shortLead":"A hercegi család osztrák alapítványa indított pert a híres Esterházy-kincsekért. A sok milliárd forint értékű...","id":"20190118_Beperelte_az_Esterhazy_csalad_Magyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94bb4b6a-a33e-4422-90c5-e067d22f9588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d2636c-9c8f-4375-8e83-e301c0e58974","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Beperelte_az_Esterhazy_csalad_Magyarorszagot","timestamp":"2019. január. 18. 12:44","title":"Beperelte az Esterházy család Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201903_az_atya_es_afiuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec5ea70-f981-4678-a227-8faa5fd08b6f","keywords":null,"link":"/itthon/201903_az_atya_es_afiuk","timestamp":"2019. január. 17. 12:00","title":"Kocsis Györgyi: Az Atya és a fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év befektetési szolgáltatója az OTP Bank Nyrt., a legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cég pedig a Concorde Értékpapír Zrt. lett.","shortLead":"Az év befektetési szolgáltatója az OTP Bank Nyrt., a legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cég pedig a Concorde...","id":"20190117_Meszarosek_kaptak_az_ev_alaptokeemeleseert_jaro_dijat_a_BET_rendezvenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd34e93f-0c58-4fd2-a5fe-63dacc85ddef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Meszarosek_kaptak_az_ev_alaptokeemeleseert_jaro_dijat_a_BET_rendezvenyen","timestamp":"2019. január. 17. 14:19","title":"Mészárosék kapták az év alaptőke-emeléséért járó díjat a BÉT rendezvényén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ápolási díj emeléséért küzdő szervezet szerint több probléma is van a kormányrendeletben előírt pontrendszerrel, ezzel állapítanák meg ugyanis, hogy ki mennyire szorul rá a folyamatos otthoni ápolásra. ","shortLead":"Az ápolási díj emeléséért küzdő szervezet szerint több probléma is van a kormányrendeletben előírt pontrendszerrel...","id":"20190118_Apolasi_dij_pontozassal_dontik_el_ki_mennyi_penzt_kaphat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beac807e-5806-4798-966b-79dba544ca25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Apolasi_dij_pontozassal_dontik_el_ki_mennyi_penzt_kaphat","timestamp":"2019. január. 18. 16:48","title":"Ápolási díj: pontozással döntik el, ki mennyi pénzt kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4951c1ae-8cb8-4ff0-bdc4-59a35a332a49","c_author":"S.A.","category":"kultura","description":"120 éve, a mai napon látta meg a napvilágot Alphonse Gabriel Capone, akit később Al Caponeként ismert meg a nagyvilág. És éppen ma száz éve annak is, hogy az Egyesült Államokban elfogadták a 18. alkotmánykiegészítésben szereplő, alkoholos italokra vonatkozó korlátozást. Ha nincs a szesztilalom, talán nincs Al Capone sem, aki így a chicagói alvilág feje és a mindenkori gengszter szimbóluma lett. ","shortLead":"120 éve, a mai napon látta meg a napvilágot Alphonse Gabriel Capone, akit később Al Caponeként ismert meg a nagyvilág...","id":"20190117_Al_Capone_120_eve_szuletett_a_legnagyobb_gengszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4951c1ae-8cb8-4ff0-bdc4-59a35a332a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0800fedf-6372-46f5-9e71-498c3f48c434","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_Al_Capone_120_eve_szuletett_a_legnagyobb_gengszter","timestamp":"2019. január. 17. 20:00","title":"Akit a szesztilalom tett az alvilág császárává: 120 éve született Al Capone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az iPhone 6-hoz és az iPhone 7-hez készült tokok után ezúttal a 2018-as iPhone-okhoz készített külső akkumulátoros tokot, hogy tovább bírja a mobil.","shortLead":"Az Apple az iPhone 6-hoz és az iPhone 7-hez készült tokok után ezúttal a 2018-as iPhone-okhoz készített külső...","id":"20190117_apple_iphone_xr_iphone_xs_iphone_xs_max_kulso_akkumulator_tok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e50a6b9-7ded-4b37-b567-da0e6d7f6214","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_apple_iphone_xr_iphone_xs_iphone_xs_max_kulso_akkumulator_tok","timestamp":"2019. január. 17. 16:03","title":"Az új iPhone-okhoz is csinált akkumulátoros tokot az Apple, de nem adják olcsón őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ahmed Huseint szerda este lőtték agyon, amikor hazatért a ghánai fővárosban, Accrában található otthonába. ","shortLead":"Ahmed Huseint szerda este lőtték agyon, amikor hazatért a ghánai fővárosban, Accrában található otthonába. ","id":"20190117_korrupcio_foci_bunda_ghana_ujsagiro_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac072df-79a9-4700-9884-cd0ef7ab0dc2","keywords":null,"link":"/sport/20190117_korrupcio_foci_bunda_ghana_ujsagiro_gyilkossag","timestamp":"2019. január. 17. 13:30","title":"Korrupció után kutatott a fociban, meggyilkolták az újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc6b1b6-9395-4e2e-a10e-d0bee99da3c5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az F1-es legenda influenza miatt szorult kórházi ellátásra, de már jobban van.","shortLead":"Az F1-es legenda influenza miatt szorult kórházi ellátásra, de már jobban van.","id":"20190117_niki_lauda_korhaz_influenza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fc6b1b6-9395-4e2e-a10e-d0bee99da3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d111052e-29cb-48e3-95aa-2bb7b46af760","keywords":null,"link":"/sport/20190117_niki_lauda_korhaz_influenza","timestamp":"2019. január. 17. 12:49","title":"Kiengedték a kórházból Niki Laudát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]