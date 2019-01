Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3df2929b-a6ee-4f95-b1b9-4288962aa2ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felülvizsgáltatja a korábbi terveket az Innovációs Minisztérium. Szerintük az eddigi elképzelések nem követik a város gazdasági fejlődését.","shortLead":"Felülvizsgáltatja a korábbi terveket az Innovációs Minisztérium. Szerintük az eddigi elképzelések nem követik a város...","id":"20190120_Meg_nagyobb_palyaudvar_kell_Debrecenbe_igy_a_koltsegek_is_nonek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3df2929b-a6ee-4f95-b1b9-4288962aa2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3b2265-a217-4d7c-a304-2426cc4472b4","keywords":null,"link":"/kkv/20190120_Meg_nagyobb_palyaudvar_kell_Debrecenbe_igy_a_koltsegek_is_nonek","timestamp":"2019. január. 20. 20:24","title":"Még nagyobb pályaudvar kell Debrecenbe, így a költségek is nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c47794-d086-4343-8192-3eea0cd43072","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újpest korábbi csatárzsenijét a Fradi egykori kiválósága, Ebedli Zoltán látogatja rendszeresen. De édességet már nem visz Törőnek.","shortLead":"Az Újpest korábbi csatárzsenijét a Fradi egykori kiválósága, Ebedli Zoltán látogatja rendszeresen. De édességet már nem...","id":"20190120_Vitaja_volt_Torocsik_Andrasnak_a_korhazban_mert_szobatarsa_nem_szereti_a_focit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32c47794-d086-4343-8192-3eea0cd43072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1f3922-bd7b-4561-a43b-f1360dbed498","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Vitaja_volt_Torocsik_Andrasnak_a_korhazban_mert_szobatarsa_nem_szereti_a_focit","timestamp":"2019. január. 20. 10:08","title":"Vitája volt Törőcsik Andrásnak a kórházban, mert szobatársa nem szereti a focit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eee0e9c-30c8-4ae4-bf3d-ed88189ce965","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190118_Marabu_Feknyuz_Csak_a_szerenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eee0e9c-30c8-4ae4-bf3d-ed88189ce965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21502f9-08ab-4f4f-ada7-58bb3fe083d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Marabu_Feknyuz_Csak_a_szerenyseg","timestamp":"2019. január. 19. 09:45","title":"Marabu Féknyúz: Csak a szerénység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton még barátokkal vacsorázott.","shortLead":"Szombaton még barátokkal vacsorázott.","id":"20190121_Blikk_Andy_Vajnara_a_villa_gondnoka_talalt_ra_vasarnap_reggel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4e636a-ecc6-43a1-9931-c6509b1d5e90","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Blikk_Andy_Vajnara_a_villa_gondnoka_talalt_ra_vasarnap_reggel","timestamp":"2019. január. 21. 06:05","title":"Blikk: Andy Vajnára a villa gondnoka talált rá vasárnap reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd37c30-df01-4b36-a8d4-d13e18e5377c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szerencsétlenség három héttel azután következett be, hogy Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök hadjáratot hirdetett azok ellen a bandák ellen, amelyek országszerte illegálisan megcsapolják az üzemanyag-vezetékeket, évente mintegy 3 milliárd dollár veszteséget okozva az államnak.","shortLead":"A szerencsétlenség három héttel azután következett be, hogy Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök hadjáratot...","id":"20190120_Tovabb_nott_a_mexikoi_vezetekrobbanas_halalos_aldozatainak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd37c30-df01-4b36-a8d4-d13e18e5377c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83f128a-b1f6-4c5e-8142-1e354ba7b9ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Tovabb_nott_a_mexikoi_vezetekrobbanas_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2019. január. 20. 16:25","title":"Tovább nőtt a mexikói vezetékrobbanás halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190120_collection1_lopott_jelszvak_imdb_freedive_google_terkep_traffipax_instagram_tojas_hold_sotet_oldala_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28bff25b-1084-4229-8201-cc807a60f1c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190120_collection1_lopott_jelszvak_imdb_freedive_google_terkep_traffipax_instagram_tojas_hold_sotet_oldala_fotok","timestamp":"2019. január. 20. 11:03","title":"Ez történt: elkezdték bekapcsolni a traffipax-figyelmeztetéseket a Google Térképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c92bee7-3e09-4c8b-8893-be320d03843a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem tett eleget a felszólításnak, azzal szemben a rendőrség szabálysértési feljelentést tesz.","shortLead":"Aki nem tett eleget a felszólításnak, azzal szemben a rendőrség szabálysértési feljelentést tesz.","id":"20190119_Rendorseg_Lanchid_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c92bee7-3e09-4c8b-8893-be320d03843a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcefaa7-0714-4858-b60f-1e986e0b1e80","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Rendorseg_Lanchid_tuntetes","timestamp":"2019. január. 19. 18:52","title":"Rendőrség: Hat főt kellett eltávolítani a Lánchídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b32b75a-6dbd-4b08-bf82-3ffd1726a9d9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar csapat már a második félidőre is előnnyel fordult, végül 26:21 arányban győzött.","shortLead":"A magyar csapat már a második félidőre is előnnyel fordult, végül 26:21 arányban győzött.","id":"20190120_A_magyar_kezisek_legyoztek_Tuneziat_a_sorsdonto_vbmeccsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b32b75a-6dbd-4b08-bf82-3ffd1726a9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2af7680-3dbd-4bd9-abdb-171fcd741c4c","keywords":null,"link":"/sport/20190120_A_magyar_kezisek_legyoztek_Tuneziat_a_sorsdonto_vbmeccsen","timestamp":"2019. január. 20. 19:34","title":"A magyar férfi kézisek legyőzték Tunéziát a sorsdöntő vb-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]