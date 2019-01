Vörösiszapper: két hét múlva meglesz az új ítélet

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány kiterjesztené 12 éves fiúkra is HPV-védőoltást az iskolai védőoltási program keretében - mondta az egészségügyért felelős államtitkár egy szombati rendezvényen Budapesten.","shortLead":"A kormány kiterjesztené 12 éves fiúkra is HPV-védőoltást az iskolai védőoltási program keretében - mondta...","id":"20190120_HPV_elleni_oltas_a_kormany_a_fiukat_is_beoltatna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94be6497-8fa8-408e-89cd-bb4aa7637da3","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_HPV_elleni_oltas_a_kormany_a_fiukat_is_beoltatna","timestamp":"2019. január. 20. 09:30","title":"HPV elleni oltás: a kormány a fiúkat is beoltatná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c47794-d086-4343-8192-3eea0cd43072","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újpest korábbi csatárzsenijét a Fradi egykori kiválósága, Ebedli Zoltán látogatja rendszeresen. De édességet már nem visz Törőnek.","shortLead":"Az Újpest korábbi csatárzsenijét a Fradi egykori kiválósága, Ebedli Zoltán látogatja rendszeresen. De édességet már nem...","id":"20190120_Vitaja_volt_Torocsik_Andrasnak_a_korhazban_mert_szobatarsa_nem_szereti_a_focit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32c47794-d086-4343-8192-3eea0cd43072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1f3922-bd7b-4561-a43b-f1360dbed498","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Vitaja_volt_Torocsik_Andrasnak_a_korhazban_mert_szobatarsa_nem_szereti_a_focit","timestamp":"2019. január. 20. 10:08","title":"Vitája volt Törőcsik Andrásnak a kórházban, mert szobatársa nem szereti a focit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb48de2-3c64-47e4-8113-0ad23cfc165f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormány mintha nem is fogná fel, milyen következményekkel jár, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül zuhan ki az EU-ból. Az unió és legtöbb tagországa távolról sem ennyit nyugodt.","shortLead":"A magyar kormány mintha nem is fogná fel, milyen következményekkel jár, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül zuhan ki...","id":"20190121_no_deal_brexit_kovetkezmenyek_kormanyzati_lepesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfb48de2-3c64-47e4-8113-0ad23cfc165f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb1614d-20bc-42b6-909e-199b22b29232","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_no_deal_brexit_kovetkezmenyek_kormanyzati_lepesek","timestamp":"2019. január. 21. 06:30","title":"No-deal Brexit: már ég a ház, Európa kapkod, csak Orbánék állnak zsebre tett kézzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c25a3c-7f60-435a-acc3-f8735fa0e285","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mégpedig Bodrogi Gyulával, aki ismét a hangját adja az egyfejű hősnek. ","shortLead":"Mégpedig Bodrogi Gyulával, aki ismét a hangját adja az egyfejű hősnek. ","id":"20190121_Visszater_Susu_a_sarkany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40c25a3c-7f60-435a-acc3-f8735fa0e285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78416dab-27c7-46ae-b528-0baf869440c8","keywords":null,"link":"/kultura/20190121_Visszater_Susu_a_sarkany","timestamp":"2019. január. 21. 11:33","title":"Visszatér Süsü, a sárkány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cef3a42-72dd-4ef3-a0de-a616a8f69586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Járőrök segítettek hazajutni egy 67 éves nőnek, akinek elromlott az elektromos kerekesszéke.","shortLead":"Járőrök segítettek hazajutni egy 67 éves nőnek, akinek elromlott az elektromos kerekesszéke.","id":"20190120_Elromlott_a_kerekesszeke_hazatoltak_a_rendorok_a_mozgasserult_not","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cef3a42-72dd-4ef3-a0de-a616a8f69586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4005737d-4866-46d3-8b65-c41aa2eca5de","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Elromlott_a_kerekesszeke_hazatoltak_a_rendorok_a_mozgasserult_not","timestamp":"2019. január. 20. 09:42","title":"Elromlott a kerekesszéke, hazatolták a rendőrök a mozgássérült nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6112ef3f-cc91-4606-b7be-983bba2da56c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 20-30 fős tömeg gyűlt össze az étterem előtt. ","shortLead":"Nagyjából 20-30 fős tömeg gyűlt össze az étterem előtt. ","id":"20190119_Gundel_O1Gfeliratu_zsiros_kenyer_tiltakozas_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6112ef3f-cc91-4606-b7be-983bba2da56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e231b2a-354b-47fa-999b-6018acbf9ddc","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Gundel_O1Gfeliratu_zsiros_kenyer_tiltakozas_tuntetes","timestamp":"2019. január. 19. 12:45","title":"A Gundelnél O1G-feliratú zsíros kenyérrel tiltakoztak a kormány urizálása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d54048-9ef6-41d8-bf80-ccc706e6b6a9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddig véltnél sokkal több magas sótartalmú szennyvizet és mérgező vegyi anyagot termelnek a tengervíz-sótalanító üzemek világszerte - derült ki kanadai, holland és dél-koreai kutatók tanulmányából, amely szerint a szennyvíz jelentős része kezeletlenül kerül a tengerbe, súlyosan veszélyeztetve az ottani élővilágot.","shortLead":"Az eddig véltnél sokkal több magas sótartalmú szennyvizet és mérgező vegyi anyagot termelnek a tengervíz-sótalanító...","id":"20190119_sotalanito_uzemek_sotalanitas_karos_anyag_szennyezet_viz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94d54048-9ef6-41d8-bf80-ccc706e6b6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb47aa-f1df-4df3-b10e-9f38cf42364c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190119_sotalanito_uzemek_sotalanitas_karos_anyag_szennyezet_viz","timestamp":"2019. január. 19. 19:03","title":"Csak most jöttek rá, hogy nem is annyira sótalanítanak a sótalanító üzemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0eaf1b-f4d7-4c1b-b5cb-cdae7b668093","c_author":"Nagy Gábor","category":"kultura","description":"A televíziózás új aranykorát hozta el a húsz éve indult Maffiózók című sorozat, amely a készítő HBO életében is korszakhatár. Tony Soprano, a pánikrohamokkal küzdő maffiavezér történetének sikere nélkül nem lett volna pénz és mersz elkészíteni a Trónok harcát sem.","shortLead":"A televíziózás új aranykorát hozta el a húsz éve indult Maffiózók című sorozat, amely a készítő HBO életében is...","id":"201903__maffiozok__televizios_merfoldko__atalakitott_hbo__csaladi_tortenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db0eaf1b-f4d7-4c1b-b5cb-cdae7b668093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d1bf84-6541-4155-bb8c-1d25e37014a6","keywords":null,"link":"/kultura/201903__maffiozok__televizios_merfoldko__atalakitott_hbo__csaladi_tortenet","timestamp":"2019. január. 19. 13:00","title":"Családi történet: amikor a Maffiózók átírta a sorozatok történelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]