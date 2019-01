Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf5ed3d9-0cc7-46f7-a4e0-69d6d914d08f","c_author":"Z. B.","category":"cegauto","description":"Pontosabban az M100-as, mely Esztergomon és Bicskén át vezetné a Budapestet nyugatról elkerülő forgalmat. Jó hír: megmenekül a budai hegyvidék, rossz hír, talán sohasem tehermentesül Budapest teljesen az átmenőforgalomtól.","shortLead":"Pontosabban az M100-as, mely Esztergomon és Bicskén át vezetné a Budapestet nyugatról elkerülő forgalmat. Jó hír...","id":"20190123_Varga_Mihaly_megerositette_Esztergom_fele_epulhet_az_M0s_nyugati_szakasza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf5ed3d9-0cc7-46f7-a4e0-69d6d914d08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bbf87b-771c-487f-b107-11a04b7dac23","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_Varga_Mihaly_megerositette_Esztergom_fele_epulhet_az_M0s_nyugati_szakasza","timestamp":"2019. január. 23. 20:27","title":"Varga Mihály megerősítette, Esztergom felé épül az M0-s nyugati szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, Andy Vajnát a kormány saját halottjának tekinti.","shortLead":"Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, Andy Vajnát a kormány saját halottjának tekinti.","id":"20190124_A_Fiumei_uti_sirkertben_temetik_el_Andy_Vajnat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2df58c-064a-4b5b-afe1-afaf3bd10d19","keywords":null,"link":"/elet/20190124_A_Fiumei_uti_sirkertben_temetik_el_Andy_Vajnat","timestamp":"2019. január. 24. 10:39","title":"A Fiumei úti sírkertben temetik el Andy Vajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Már 300 ezernél is többen választották a kata adózási formát, mire számíthatnak a katás kisvállalkozók, ha lakáshitelt vennének fel? Adnak hitelt a pénzintézetek katás jövedelemre? Vagy a kisadózók lemaradnak a jelenlegi, „még” kedvező hitelkamatokról?","shortLead":"Már 300 ezernél is többen választották a kata adózási formát, mire számíthatnak a katás kisvállalkozók, ha lakáshitelt...","id":"20190123_A_nyomorusagos_nyugdijkilatasok_mellett_a_hitelfelvetel_is_gond_lehet_a_katas_vallalkozoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd656d2-733c-4af7-ab4a-47308f101169","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_A_nyomorusagos_nyugdijkilatasok_mellett_a_hitelfelvetel_is_gond_lehet_a_katas_vallalkozoknak","timestamp":"2019. január. 23. 14:45","title":"A nyomorúságos nyugdíjkilátások mellett a hitelfelvétel is gond lehet a katás vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161d44f2-c68d-47f2-bb05-d84ebdc00f2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 64 oktató és oktatástámogató munkatársától válik meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem.","shortLead":"Összesen 64 oktató és oktatástámogató munkatársától válik meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem.","id":"20190124_64_embert_kuld_el_az_ELTE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=161d44f2-c68d-47f2-bb05-d84ebdc00f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42fa057-03f9-481e-a4e2-63e008f2c446","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_64_embert_kuld_el_az_ELTE","timestamp":"2019. január. 24. 12:05","title":"64 embert küld el az ELTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész Csehov Cseresznyéskert című darabjában játszik majd.","shortLead":"A színész Csehov Cseresznyéskert című darabjában játszik majd.","id":"20190123_Kulka_Janos_ujra_szinpadra_all","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880e3d81-5188-4221-8b24-6e784d218556","keywords":null,"link":"/kultura/20190123_Kulka_Janos_ujra_szinpadra_all","timestamp":"2019. január. 23. 08:46","title":"Kulka János újra színpadra áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df90710-54c2-4546-8393-204c0772c145","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azonnali hatállyal felfüggesztette egy pusztaföldvári vágóhíd működését az ott tapasztalt élelmiszerbiztonsági problémák miatt a Nébih.","shortLead":"Azonnali hatállyal felfüggesztette egy pusztaföldvári vágóhíd működését az ott tapasztalt élelmiszerbiztonsági...","id":"20190123_bekes_megyei_vagohid_nebih_bezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0df90710-54c2-4546-8393-204c0772c145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346874e7-cc93-43ff-bd43-b7ce645e2d03","keywords":null,"link":"/kkv/20190123_bekes_megyei_vagohid_nebih_bezaras","timestamp":"2019. január. 23. 07:49","title":"Döglött rovarok, élő egerek a Békés megyei vágóhídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Emiliano Sala a La Manche fölött tűnt el, a keresést végző csapat felelőse szerint mindent megtettek, és minimális az esélye, hogy életben van. ","shortLead":"Emiliano Sala a La Manche fölött tűnt el, a keresést végző csapat felelőse szerint mindent megtettek, és minimális...","id":"20190124_Nem_keresik_tovabb_a_repulovel_eltunt_Premier_Leaguejatekost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b09c65-75e7-4eea-adec-6330d8784e65","keywords":null,"link":"/sport/20190124_Nem_keresik_tovabb_a_repulovel_eltunt_Premier_Leaguejatekost","timestamp":"2019. január. 24. 18:34","title":"Nem keresik tovább a repülővel eltűnt Premier League-játékost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csütörtök reggel hat órakor elkezdődött egyhetes sztrájk ellenére folytatódnak a bértárgyalások az Audi Hungaria Zrt. és az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) között – közölte az MTI megkeresésére a vállalat kommunikációs osztálya csütörtökön.","shortLead":"A csütörtök reggel hat órakor elkezdődött egyhetes sztrájk ellenére folytatódnak a bértárgyalások az Audi Hungaria Zrt...","id":"20190124_A_sztrajk_mellett_tovabb_folynak_a_bertargyalasok_a_gyori_Audi_gyarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dde081d-e537-47f0-8840-1e94298ccb3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_A_sztrajk_mellett_tovabb_folynak_a_bertargyalasok_a_gyori_Audi_gyarban","timestamp":"2019. január. 24. 15:48","title":"A sztrájk mellett tovább folynak a bértárgyalások a győri Audi-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]