Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökségen kedvelik a történelmi festészetet.","shortLead":"A Miniszterelnökségen kedvelik a történelmi festészetet.","id":"20190123_Atlatszo_Tobb_tucatnyi_festmenyt_kolcsonoztek_ki_a_Szepmuveszeti_Muzeumbol_Orban_uj_irodajaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae5fb5c-ddfd-49a9-a12c-e09c94040f88","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Atlatszo_Tobb_tucatnyi_festmenyt_kolcsonoztek_ki_a_Szepmuveszeti_Muzeumbol_Orban_uj_irodajaba","timestamp":"2019. január. 23. 11:04","title":"Átlátszó: Többtucatnyi festményt kölcsönöztek ki a Szépművészeti Múzeumból Orbán új irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63cb9b6d-c787-4f4b-92e3-606e09558ac9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda új crossover modelljét élőben először a márciusi Genfi Autószalonon láthatjuk majd.","shortLead":"A Skoda új crossover modelljét élőben először a márciusi Genfi Autószalonon láthatjuk majd.","id":"20190124_skoda_kamiq_bejelentettek_a_csehek_uj_divatterepjarojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63cb9b6d-c787-4f4b-92e3-606e09558ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecd2252-d460-4d38-a592-dab230301969","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_skoda_kamiq_bejelentettek_a_csehek_uj_divatterepjarojat","timestamp":"2019. január. 24. 10:53","title":"Skoda Kamiq: bejelentették a csehek új divatterepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági szakértők szerint a mai routerek legnagyobb hibája, hogy túlságosan könnyen használhatók, emiatt pedig a bekapcsolás után meg is feledkezünk róluk. Pedig ez nagyon nem szerencsés dolog.","shortLead":"A kiberbiztonsági szakértők szerint a mai routerek legnagyobb hibája, hogy túlságosan könnyen használhatók, emiatt...","id":"20190123_router_hacker_kibertamadas_adatlopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ad8fda-01f8-4a12-8d54-0c3c5f0b55f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_router_hacker_kibertamadas_adatlopas","timestamp":"2019. január. 23. 09:03","title":"Ha wifi van otthon, ellenőrizze a routerét – ha régebbi, szinte biztos, hogy bajban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2","c_author":"Tálas Andrea","category":"hetilap","description":"Az írek és az északírek is veszíthetnek a Brexiten, mert a két ország közti határ átjárhatóságának megszűnése kiélezheti a protestánsok és a katolikusok között 1998-ban lezárt konfliktust, s erőre kaphat az Ír-sziget újraegyesítésének igénye.","shortLead":"Az írek és az északírek is veszíthetnek a Brexiten, mert a két ország közti határ átjárhatóságának megszűnése...","id":"201904__a_brexit_es_azeszakirek__nagypenteki_megallapodas__ir_ujraegyesites__hataron_innen_es_tul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac7768d-756a-448c-96d8-4ce280d93e17","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.04/201904__a_brexit_es_azeszakirek__nagypenteki_megallapodas__ir_ujraegyesites__hataron_innen_es_tul","timestamp":"2019. január. 23. 00:00","title":"Határon innen és túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszas elemzést tett közzé az Eötvös Károly Intézet az MTVA-ban történtekről és a képviselői jogok érvényesüléséről. ","shortLead":"Hosszas elemzést tett közzé az Eötvös Károly Intézet az MTVA-ban történtekről és a képviselői jogok érvényesüléséről. ","id":"20190123_EKINT_az_allami_tevebe_bejuto_kepviselok_kovetelesei_jogosak_voltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464650ce-e373-4634-aa53-302cde128513","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_EKINT_az_allami_tevebe_bejuto_kepviselok_kovetelesei_jogosak_voltak","timestamp":"2019. január. 23. 18:54","title":"EKINT: az állami tévébe bejutó képviselők követelései jogosak voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc újabb érdekeltségéhez, a tőzsdére készülő MKB Bankhoz csatlakozhatnak a vele együtt gazdagodni vágyók. Figyelmeztető jel azonban a csókosok bankjává tett NHB Növekedési Hitel Bank megroppanása – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Mészáros Lőrinc újabb érdekeltségéhez, a tőzsdére készülő MKB Bankhoz csatlakozhatnak a vele együtt gazdagodni vágyók...","id":"20190123_A_Meszarosklan_ugyesebb_a_bankepitesben_mint_a_Matolcsy_rokonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad47d6b-8318-4695-9b12-782310029afb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_A_Meszarosklan_ugyesebb_a_bankepitesben_mint_a_Matolcsy_rokonsag","timestamp":"2019. január. 23. 12:05","title":"A Mészáros-klán ügyesebb a banképítésben, mint a Matolcsy-rokonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d53ed6-821d-444b-a9d5-166466bd1331","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már ezért a gesztusért is nagyon várjuk a Maffiózók előzményfilmjét: Michael Gandolfini az apja nyomdokaiba lép. ","shortLead":"Már ezért a gesztusért is nagyon várjuk a Maffiózók előzményfilmjét: Michael Gandolfini az apja nyomdokaiba lép. ","id":"20190123_James_Gandolfini_fia_alakitja_majd_a_fiatal_Tony_Sopranot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5d53ed6-821d-444b-a9d5-166466bd1331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27a4ce5-8f24-487b-a5f5-aee7bd42774e","keywords":null,"link":"/kultura/20190123_James_Gandolfini_fia_alakitja_majd_a_fiatal_Tony_Sopranot","timestamp":"2019. január. 23. 10:25","title":"James Gandolfini fia alakítja majd a fiatal Tony Sopranót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Carlos Ghosn lemondását a francia pénzügyminiszter is megerősítette. ","shortLead":"Carlos Ghosn lemondását a francia pénzügyminiszter is megerősítette. ","id":"20190124_Itt_a_vege_lemondott_a_Renault_elnokvezerigazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23c63bd-3e1f-4b1b-93ab-72fe4d775b53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Itt_a_vege_lemondott_a_Renault_elnokvezerigazgatoja","timestamp":"2019. január. 24. 14:03","title":"Itt a vége: lemondott a Renault elnök-vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]