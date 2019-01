Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36108319-67c1-47fd-ae32-c00de36f8527","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendszerváltozás éve volt, és ahogyan sok más mindent, a szocialista autókínálatot is kisöpörte a következő néhány év. Az akkor új autók pedig mára – jól megőrzött állapotban – milliós ritkaságok lettek. ","shortLead":"A rendszerváltozás éve volt, és ahogyan sok más mindent, a szocialista autókínálatot is kisöpörte a következő néhány...","id":"20190124_merkur_lada_autoarak_30_ev_rendszervaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36108319-67c1-47fd-ae32-c00de36f8527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d52441e-8ccc-41bc-aab7-88e6b53a5b1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_merkur_lada_autoarak_30_ev_rendszervaltas","timestamp":"2019. január. 24. 12:22","title":"Itt egy ’89-es fotó, ami szerint 5 évet kell várni egy 1300-as Zsigulira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2f2e93-38ce-4bd6-8105-6ca5aa30a297","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újabb DNS-vizsgálat igazolta, hogy valóban Adolf Hitler jobbkeze, Rudolf Hess raboskodott Spandauban, nem pedig egy imposztor.","shortLead":"Egy újabb DNS-vizsgálat igazolta, hogy valóban Adolf Hitler jobbkeze, Rudolf Hess raboskodott Spandauban, nem pedig...","id":"20190123_rudolf_hess_naci_vezeto_adolf_hitler_spandau_borton_dns_vizsgalat_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c2f2e93-38ce-4bd6-8105-6ca5aa30a297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f257f3-f6b1-4eef-b2ea-80869d69fc29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_rudolf_hess_naci_vezeto_adolf_hitler_spandau_borton_dns_vizsgalat_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2019. január. 23. 17:33","title":"Megdőlt a náci vezető szökéséről szóló összeesküvés-elmélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1abda668-f000-4fa8-84cf-cd72d1b1ec9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Luxemburg kormánya és törvényhozása véglegesen jóváhagyta a döntést: 2020 március elsejétől az összes közösségi közlekedési hálózat ingyenes lesz a nagyhercegségben. ","shortLead":"Luxemburg kormánya és törvényhozása véglegesen jóváhagyta a döntést: 2020 március elsejétől az összes közösségi...","id":"20190123_Megvan_az_elso_orszag_ahol_a_teljes_kozossegi_kozlekedes_ingyenes_lesz_egy_apro_kivetellel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1abda668-f000-4fa8-84cf-cd72d1b1ec9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb5d292-3525-4399-a269-2fbb8afe267d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Megvan_az_elso_orszag_ahol_a_teljes_kozossegi_kozlekedes_ingyenes_lesz_egy_apro_kivetellel","timestamp":"2019. január. 23. 11:28","title":"Megvan az első ország, ahol a teljes közösségi közlekedés ingyenes lesz, egy apró kivétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e01771-5e10-4b54-9bbd-06c464936ffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több százan várnak a várólistán.","shortLead":"Több százan várnak a várólistán.","id":"20190123_Nincs_orvos_mar_idopontos_sem_tudnak_adni_hasi_ultrahangra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76e01771-5e10-4b54-9bbd-06c464936ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354540a8-6167-4338-a7a5-f82753b05791","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Nincs_orvos_mar_idopontos_sem_tudnak_adni_hasi_ultrahangra","timestamp":"2019. január. 23. 17:39","title":"Nincs orvos, már időpontot sem tudnak adni hasi ultrahangra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a08b8ba-0f4c-4193-a2a3-03e619a1955b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Ügyvédje szerint be fogja perelni a vádaskodó nőt rágalmazás miatt.","shortLead":"Ügyvédje szerint be fogja perelni a vádaskodó nőt rágalmazás miatt.","id":"20190123_Szabadon_engedtek_a_nemi_eroszakkal_vadolt_Chris_Brownt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a08b8ba-0f4c-4193-a2a3-03e619a1955b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfe9036-3277-4449-a4c9-affb769608ca","keywords":null,"link":"/kultura/20190123_Szabadon_engedtek_a_nemi_eroszakkal_vadolt_Chris_Brownt","timestamp":"2019. január. 23. 05:24","title":"Szabadon engedték a nemi erőszakkal vádolt Chris Brownt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b100033-18a9-4a13-abff-3b2cedb8fce2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"570,6 millió eurót kell fizessenek, mert megsértették a versenyjogot. ","shortLead":"570,6 millió eurót kell fizessenek, mert megsértették a versenyjogot. ","id":"20190122_Gigaszi_birsagot_kapott_az_EUtol_a_MasterCard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b100033-18a9-4a13-abff-3b2cedb8fce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9902f628-faa1-4a2e-85be-f8423fa42e25","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Gigaszi_birsagot_kapott_az_EUtol_a_MasterCard","timestamp":"2019. január. 22. 15:17","title":"Gigászi bírságot kapott az EU-tól a MasterCard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3414cc-10ad-491c-b352-7ac4fa88eef0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Smart ForFour testvérmodelljének a külcsínje nem sokat változott, de a technika persze modernebb lett. ","shortLead":"A Smart ForFour testvérmodelljének a külcsínje nem sokat változott, de a technika persze modernebb lett. ","id":"20190122_szines_aprosag_itt_az_uj_renault_twingo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f3414cc-10ad-491c-b352-7ac4fa88eef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4bf4b2-1fe1-4423-90d7-703168c5abab","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_szines_aprosag_itt_az_uj_renault_twingo","timestamp":"2019. január. 22. 14:21","title":"Színes apróság: itt az új Renault Twingo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicolás Maduro a szerdán történt ellenzéki eseményekre reagált így. ","shortLead":"Nicolás Maduro a szerdán történt ellenzéki eseményekre reagált így. ","id":"20190123_Puccsot_emleget_a_venezuelai_elnok_Maduro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fcc034-80ea-4c0f-be30-f8f43ac95da5","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Puccsot_emleget_a_venezuelai_elnok_Maduro","timestamp":"2019. január. 23. 22:35","title":"Puccsot emleget a venezuelai elnök, Maduro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]