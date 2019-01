Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a32654f-b129-41fb-a2c1-520c52fa69a5","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Ingyen kéri vissza a kormány a tulajdonos balatoni önkormányzatoktól a hajóztatást.","shortLead":"Ingyen kéri vissza a kormány a tulajdonos balatoni önkormányzatoktól a hajóztatást.","id":"20190125_Visszaallamositjak_a_balatoni_hajozast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a32654f-b129-41fb-a2c1-520c52fa69a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cc5a62-e870-4c43-9990-7f188a02d95f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Visszaallamositjak_a_balatoni_hajozast","timestamp":"2019. január. 25. 20:50","title":"Visszaállamosítják a balatoni hajózást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004791d1-d814-4fd8-be68-e81b0edc8989","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elzárt település viszont nincs az országban.","shortLead":"Elzárt település viszont nincs az országban.","id":"20190124_Lezartak_egy_utat_hoatfuvas_miatt_Borsodban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=004791d1-d814-4fd8-be68-e81b0edc8989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ad0c28-a78d-4a4f-8f8d-ccf9df7af55e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_Lezartak_egy_utat_hoatfuvas_miatt_Borsodban","timestamp":"2019. január. 24. 16:13","title":"Lezártak egy utat hóátfúvás miatt Borsod megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csütörtöki kormányinfón váratlanul a több ország által nem biztonságosnak tartott kínai mobilcéggel, a Huaweijel kapcsolatos kérdés is feljött.","shortLead":"A csütörtöki kormányinfón váratlanul a több ország által nem biztonságosnak tartott kínai mobilcéggel, a Huaweijel...","id":"20190125_biztonsagi_kockazat_huawei_gulyas_gergely_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c92ace-4c1d-4fdf-944f-237419519465","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_biztonsagi_kockazat_huawei_gulyas_gergely_kormanyinfo","timestamp":"2019. január. 25. 10:03","title":"Gulyás Gergely: A Huawei nem jelent biztonsági kockázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magát ügyvezető államfővé nyilvánító venezuelai ellenzéki vezető, Juan Guaidó bejelentette, amnesztiát adna Nicolás Maduro államfőnek, ha a politikus önként lemondana tisztségéről. Közben az ellenzék a királycsináló szerepében lévő hadsereget is győzködi, álljon ki a diktátorként viselkedő elnök mögül.","shortLead":"A magát ügyvezető államfővé nyilvánító venezuelai ellenzéki vezető, Juan Guaidó bejelentette, amnesztiát adna Nicolás...","id":"20190125_Ellentamadasban_a_venezuelai_ellenzek_amnesztiat_igernek_az_elnoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0caf779b-0c73-4fc8-844a-2d6c5f8914c2","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Ellentamadasban_a_venezuelai_ellenzek_amnesztiat_igernek_az_elnoknek","timestamp":"2019. január. 25. 12:28","title":"Ellentámadásban a venezuelai ellenzék, amnesztiát ígérnek az elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e45610-1faf-4ab8-9141-63ee9af6c07b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Alex Salmond ellen vádat is emeltek.","shortLead":"Alex Salmond ellen vádat is emeltek.","id":"20190124_szexualis_zaklatas_orizetbe_vetel_volt_skot_miniszterelnok_alex_salmond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1e45610-1faf-4ab8-9141-63ee9af6c07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b79a1be-ec62-4160-a21d-343274a1e617","keywords":null,"link":"/elet/20190124_szexualis_zaklatas_orizetbe_vetel_volt_skot_miniszterelnok_alex_salmond","timestamp":"2019. január. 24. 11:40","title":"Szexuális zaklatás miatt őrizetbe vették a volt skót miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c1fc55-abd9-4d55-ae16-1a30ae468989","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain brazil sztárjának aláfordult a korábban műtött jobb bokája a labdarúgó-Francia Kupa szerdai mérkőzésén.","shortLead":"A Paris Saint-Germain brazil sztárjának aláfordult a korábban műtött jobb bokája a labdarúgó-Francia Kupa szerdai...","id":"20190124_neymar_serules_csere_psg_francia_kupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92c1fc55-abd9-4d55-ae16-1a30ae468989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09852565-3d6d-4457-9a34-ce042a67914d","keywords":null,"link":"/sport/20190124_neymar_serules_csere_psg_francia_kupa","timestamp":"2019. január. 24. 13:14","title":"Könnyek között hagyta el a pályát a sérült Neymar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Terminátor forgatásáról tett közzé videót a Filmalap. Ez volt Andy Vajna utolsó forgatás-látogatása, a videóban ő is megszólal. ","shortLead":"A Terminátor forgatásáról tett közzé videót a Filmalap. Ez volt Andy Vajna utolsó forgatás-látogatása, a videóban ő is...","id":"20190124_Video_Terminator_stab_Andy_Vajna_forgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6edc68-444f-460f-80ba-03db5c256520","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Video_Terminator_stab_Andy_Vajna_forgatas","timestamp":"2019. január. 24. 12:28","title":"Videóban mond köszönetet a Terminátor stábja Andy Vajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d672f36-b528-4a97-874c-969384fc0058","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem az Állami Számvevőszék, hanem a jogszabály változott – mondja Holman Magdolna főtitkár arra, hogy sokak jelentős változást tapasztaltak a szervezet hozzáállásában a Jobbik 2017-es vizsgálatától kezdve. Holman Magdolna a pártpolitikai szerepet visszautasítja. Interjú Állami Számvevőszék főtitkárával.","shortLead":"Nem az Állami Számvevőszék, hanem a jogszabály változott – mondja Holman Magdolna főtitkár arra, hogy sokak jelentős...","id":"20190124_holman_interju_asz_momentum_jobbik_parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d672f36-b528-4a97-874c-969384fc0058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c375fc58-6cd0-4ba1-bd36-2c2944eb36e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_holman_interju_asz_momentum_jobbik_parbeszed","timestamp":"2019. január. 24. 06:30","title":"\"Alapvető szabályokat nem tartottak be\" - A Jobbik vegzálásáról és a Momentum büntetéséről kérdeztük az ÁSZ-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]