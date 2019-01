Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86654470-b354-4992-9eb4-854fc6f15908","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 17-szeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal jutott be elsőként a fináléba az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi versenyében, mivel a csütörtöki elődöntőben könnyedén verte a görög Sztefanosz Cicipaszt.","shortLead":"A 17-szeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal jutott be elsőként a fináléba az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi...","id":"20190124_Nadal_siman_elintezte_a_Federert_legyozo_Cicipaszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86654470-b354-4992-9eb4-854fc6f15908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878d9244-39bf-4a36-8b4b-28e97c5f7f3f","keywords":null,"link":"/sport/20190124_Nadal_siman_elintezte_a_Federert_legyozo_Cicipaszt","timestamp":"2019. január. 24. 12:15","title":"Nadal simán elintézte a Federert legyőző Cicipaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai kormányzati leállás miatt nincs elég reptéri irányító sem.","shortLead":"Az amerikai kormányzati leállás miatt nincs elég reptéri irányító sem.","id":"20190125_Leallt_a_forgalom_a_New_Yorki_LaGuardia_repteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0963a763-fec6-4370-a088-6dfe1d19d757","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Leallt_a_forgalom_a_New_Yorki_LaGuardia_repteren","timestamp":"2019. január. 25. 16:38","title":"Leállt a forgalom a New York-i LaGuardia reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Súlyos visszásságokat tárt fel az alapjogi biztos vizsgálata a Tornanádaskán található négy speciális lakásotthon és a tagiskola kapcsán. Székely László szerint az intézményekben elszigetelten, sivár, lepusztult körülmények között nevelkednek, tanulnak a családjukból kiemelt, fogyatékossággal élő gyerekek. ","shortLead":"Súlyos visszásságokat tárt fel az alapjogi biztos vizsgálata a Tornanádaskán található négy speciális lakásotthon és...","id":"20190124_Sivar_lepusztult_korulmenyek_kozott_elnek_a_tornanadaskai_lakasotthonok_gyerekei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94eaa6d0-6c7a-4e6a-83ee-68469ecbaaa3","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Sivar_lepusztult_korulmenyek_kozott_elnek_a_tornanadaskai_lakasotthonok_gyerekei","timestamp":"2019. január. 24. 16:32","title":"Sivár, lepusztult körülmények között élnek a tornanádaskai lakásotthonok gyerekei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7e35e0-6fe4-45f0-8f9f-2972b98c64e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kilenc góllal kapott ki a magyar férfi kézilabda-válogatott Norvégiától a világbajnokságon, ezzel a 10. helyen végzett. Mivel nem került az első hét helyezett közé, elszalasztotta a lehetőséget, hogy most kivívja az olimpiai selejtezőn való részvételt.","shortLead":"Kilenc góllal kapott ki a magyar férfi kézilabda-válogatott Norvégiától a világbajnokságon, ezzel a 10. helyen végzett...","id":"20190123_kezilabda_vb_magyar_valogatott_kieses_csoknyai_istvan_mikler_roland_ilyes_ferenc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b7e35e0-6fe4-45f0-8f9f-2972b98c64e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43870157-d9d0-4b74-9655-2b6c64cd53a3","keywords":null,"link":"/sport/20190123_kezilabda_vb_magyar_valogatott_kieses_csoknyai_istvan_mikler_roland_ilyes_ferenc","timestamp":"2019. január. 23. 21:02","title":"\"Ma egyszerűen nem sikerült semmi\" - csalódott nyilatkozatok a vb-kiesés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39cdbe8-878d-45b8-bb1f-fa72e65f2d74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről a Civil Összefogás Fórum (CÖF) elnöke beszélt.","shortLead":"Erről a Civil Összefogás Fórum (CÖF) elnöke beszélt.","id":"20190125_Iden_nem_terveznek_Bekemenetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f39cdbe8-878d-45b8-bb1f-fa72e65f2d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52bcc7d-bd91-4fc5-9458-45f2304682b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Iden_nem_terveznek_Bekemenetet","timestamp":"2019. január. 25. 05:44","title":"Idén nem terveznek Békemenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6a7188-a550-4f2c-a0f3-ed58d929e688","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hercsel Adél újságíró Láthatatlan pokol című új könyvében olyanok osztják meg a múltjukat, akiknek sikerült kiszabadulniuk egy bántalmazó kapcsolatból. A kötetből a 38 éves Nóra történetét választottuk. ","shortLead":"Hercsel Adél újságíró Láthatatlan pokol című új könyvében olyanok osztják meg a múltjukat, akiknek sikerült...","id":"20190124_Tulelesi_osztontol_vezerelve_leptem_ki_a_kapcsolatbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b6a7188-a550-4f2c-a0f3-ed58d929e688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc09ea1-8c82-4b71-b1de-5f11921c1619","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190124_Tulelesi_osztontol_vezerelve_leptem_ki_a_kapcsolatbol","timestamp":"2019. január. 24. 12:15","title":"„Túlélési ösztöntől vezérelve léptem ki a kapcsolatból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004791d1-d814-4fd8-be68-e81b0edc8989","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elzárt település viszont nincs az országban.","shortLead":"Elzárt település viszont nincs az országban.","id":"20190124_Lezartak_egy_utat_hoatfuvas_miatt_Borsodban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=004791d1-d814-4fd8-be68-e81b0edc8989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ad0c28-a78d-4a4f-8f8d-ccf9df7af55e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_Lezartak_egy_utat_hoatfuvas_miatt_Borsodban","timestamp":"2019. január. 24. 16:13","title":"Lezártak egy utat hóátfúvás miatt Borsod megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28d315b-2234-42aa-96a5-99e895ccb1e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soonho Ahn neve talán keveseknek cseng ismerősen, pedig nagyon fontos feladata volt a Samsungnál: ő vezette az akkumulátorokat fejlesztő részleget. Most is ezt csinálja, csak épp a konkurenciánál.","shortLead":"Soonho Ahn neve talán keveseknek cseng ismerősen, pedig nagyon fontos feladata volt a Samsungnál: ő vezette...","id":"20190124_samsung_sdi_akkumulator_soonho_ahn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b28d315b-2234-42aa-96a5-99e895ccb1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9d5aff-1a47-44f5-ac58-d711910ad108","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_samsung_sdi_akkumulator_soonho_ahn","timestamp":"2019. január. 24. 17:03","title":"Otthagyta a Samsungot az egyik fontos vezető, az Apple azonnal lecsapott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]