[{"available":true,"c_guid":"86654470-b354-4992-9eb4-854fc6f15908","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 17-szeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal jutott be elsőként a fináléba az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi versenyében, mivel a csütörtöki elődöntőben könnyedén verte a görög Sztefanosz Cicipaszt.","shortLead":"A 17-szeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal jutott be elsőként a fináléba az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi...","id":"20190124_Nadal_siman_elintezte_a_Federert_legyozo_Cicipaszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86654470-b354-4992-9eb4-854fc6f15908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878d9244-39bf-4a36-8b4b-28e97c5f7f3f","keywords":null,"link":"/sport/20190124_Nadal_siman_elintezte_a_Federert_legyozo_Cicipaszt","timestamp":"2019. január. 24. 12:15","title":"Nadal simán elintézte a Federert legyőző Cicipaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb28abf3-fcf9-4dea-86cb-08b9778d6d6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem kormánypárti szavazók többsége teljes ellenzéki összefogást és közös listát akar idén májusban.","shortLead":"A nem kormánypárti szavazók többsége teljes ellenzéki összefogást és közös listát akar idén májusban.","id":"20190124_Felmeres_teljes_osszefogassal_verheto_a_Fidesz_az_EPvalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb28abf3-fcf9-4dea-86cb-08b9778d6d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6b3d50-4b5d-457a-b4fa-d201134d00ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Felmeres_teljes_osszefogassal_verheto_a_Fidesz_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. január. 24. 09:10","title":"Felmérés: teljes összefogással verhető a Fidesz az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós és állami támogatású projekt során fedél nélkülieket választottak ki, akik szakmai segítséget kapnak arra, hogy munkát találjanak, és a lakások bérleti díját később maguk fizessék.","shortLead":"Az uniós és állami támogatású projekt során fedél nélkülieket választottak ki, akik szakmai segítséget kapnak arra...","id":"20190123_Husz_fovarosi_tulajdonu_berlakast_adnak_hajlektalanoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea04f2f3-534e-4366-bebb-ed2b6b093592","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Husz_fovarosi_tulajdonu_berlakast_adnak_hajlektalanoknak","timestamp":"2019. január. 23. 16:39","title":"Húsz fővárosi tulajdonú bérlakást adnak hajléktalanoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470c2ff7-6e78-4fd4-a6b5-8e2373cd493d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Utasítást adott Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a Donald Trump amerikai elnökkel tartandó következő csúcstalálkozó előkészítésére – jelentette a KCNA észak-koreai állami hírügynökség csütörtökön.","shortLead":"Utasítást adott Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a Donald Trump amerikai elnökkel tartandó következő csúcstalálkozó...","id":"20190125_Kim_Dzsongun_parancsba_adta_az_ujabb_Trumptalalkozo_elokesziteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=470c2ff7-6e78-4fd4-a6b5-8e2373cd493d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f324866e-30ce-48f6-b745-3e96d3d39e59","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Kim_Dzsongun_parancsba_adta_az_ujabb_Trumptalalkozo_elokesziteset","timestamp":"2019. január. 25. 05:19","title":"Kim Dzsong Un parancsba adta az újabb Trump-találkozó előkészítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyhetes sztrájkot hirdetett csütörtök reggel hat órától január 31-én reggel hat óráig az Audi Hungaria Zrt. egész területére az Audi Hungária Független Szakszervezete.","shortLead":"Egyhetes sztrájkot hirdetett csütörtök reggel hat órától január 31-én reggel hat óráig az Audi Hungaria Zrt. egész...","id":"20190123_Egy_hetes_sztrajkot_hirdetett_az_Audi_szakszervezete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67df9d3d-ee57-4f70-952d-434976b3c5b6","keywords":null,"link":"/kkv/20190123_Egy_hetes_sztrajkot_hirdetett_az_Audi_szakszervezete","timestamp":"2019. január. 23. 15:40","title":"Egyhetes sztrájkot hirdetett az Audi szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef806634-d547-4eff-8177-6a8e71efaff9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lékai Mátéék a középdöntő záró fordulójában 35-26-ra kikaptak a norvégoktól, így tizedikként zártak.","shortLead":"Lékai Mátéék a középdöntő záró fordulójában 35-26-ra kikaptak a norvégoktól, így tizedikként zártak.","id":"20190123_kezilabda_vb_magyar_valogatott_norvegia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef806634-d547-4eff-8177-6a8e71efaff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b090b93-e9c4-48d4-b961-ffce9434c0a7","keywords":null,"link":"/sport/20190123_kezilabda_vb_magyar_valogatott_norvegia","timestamp":"2019. január. 23. 19:33","title":"Kézilabda-vb: kikapott, és távol került az olimpiától a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A venezuelai események megmutatják azt, hogy ténylegesen hogyan viszonyul a Nyugat a nemzetközi joghoz – közölte Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.\r

","shortLead":"A venezuelai események megmutatják azt, hogy ténylegesen hogyan viszonyul a Nyugat a nemzetközi joghoz – közölte Marija...","id":"20190124_moszkva_venezuela_nyugat_nicolas_maduro_hatalomvaltas_marija_zaharova","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379d820a-1adc-4645-929b-f9f8ebb82f0e","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_moszkva_venezuela_nyugat_nicolas_maduro_hatalomvaltas_marija_zaharova","timestamp":"2019. január. 24. 06:12","title":"Moszkva: A Nyugat kézi vezérléssel hajt végre hatalomváltást Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyhetes sztrájkot hirdetett a legnagyobb szakszervezet az Audinál, mert a korábbi figyelmeztető sztrájk után még csak új ajánlatot sem kaptak a cégtől. A szakszervezet tagjai sztrájksegélyt kérhetnek az érdekképviselettől. A dolgozók 18 százalékos béremelést akarnak kiharcolni, a kecskeméti Mercedes-gyár dolgozói ennél nagyobbat értek el, és sztrájkolniuk sem kellett érte.","shortLead":"Egyhetes sztrájkot hirdetett a legnagyobb szakszervezet az Audinál, mert a korábbi figyelmeztető sztrájk után még csak...","id":"20190123_Amiert_az_Audinal_sztrajkolnak_azt_a_Mercedesnel_elertek_a_dolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcf2ea0-b684-4919-aca9-bae63abc295d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Amiert_az_Audinal_sztrajkolnak_azt_a_Mercedesnel_elertek_a_dolgozok","timestamp":"2019. január. 23. 16:41","title":"Az Audi-dolgozók egy hétnél tovább is készek sztrájkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]