[{"available":true,"c_guid":"9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kecskeméti légibázis fejlesztése miatt kell áttelepíteni a vadászgépeket.","shortLead":"A kecskeméti légibázis fejlesztése miatt kell áttelepíteni a vadászgépeket.","id":"20190123_Egy_idore_Papara_koltoztetik_a_Gripeneket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c08b5f-e659-4cbf-af67-35bc3271cd01","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Egy_idore_Papara_koltoztetik_a_Gripeneket","timestamp":"2019. január. 23. 07:04","title":"Egy időre Pápára költöztetik a Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Többen is kacérkodnak az indulással a pártban. Az LMP-nél a február végi kongresszuson döntenek az EP-listáról. A tanácskozás feladata lesz az is, hogy mondjon valamit az országos elnökség által megszavazott költségvetés-tervezetre, amiben egyelőre az szerepel: feleannyit szánnak kampányra, mint az elnökség működésére. ","id":"20190123_EPkepviselo_lenne_Demeter_Marta_akit_csak_harmadjara_engedtek_be_az_LMPbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee976ee-3abb-4752-bb84-4537437a18c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_EPkepviselo_lenne_Demeter_Marta_akit_csak_harmadjara_engedtek_be_az_LMPbe","timestamp":"2019. január. 23. 17:00","title":"EP-képviselő lenne Demeter Márta, akit csak harmadjára engedtek be az LMP-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több minden derül ki a Samsung bemutatásra váró csúcsmobiljáról, amelynek most lehetséges, európai árcéduláit szellőztette meg egy olasz lap. Nullákból nem lesz hiány. ","shortLead":"Egyre több minden derül ki a Samsung bemutatásra váró csúcsmobiljáról, amelynek most lehetséges, európai árcéduláit...","id":"20190123_samsung_galaxy_s10_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef046ac-11d6-49c9-bc2e-6bf7d5785deb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_samsung_galaxy_s10_arak","timestamp":"2019. január. 23. 16:33","title":"Mennyi?! 500 ezer forintnál is többe kerülhet a legdrágább Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Váratlanul el kellett költözniük a balmazújvárosi focistáknak az önkormányzati lakásaikból.","shortLead":"Váratlanul el kellett költözniük a balmazújvárosi focistáknak az önkormányzati lakásaikból.","id":"20190124_Kilakoltattak_a_balmazujvarosi_focistakat_irany_a_Potyi_Szallo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab924798-a90b-402b-bfa7-d723ba29f36c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Kilakoltattak_a_balmazujvarosi_focistakat_irany_a_Potyi_Szallo","timestamp":"2019. január. 24. 10:51","title":"Kilakoltatták a balmazújvárosi focistákat, irány a Pötyi Szálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a681e445-d20f-45b3-b32a-975e77d24521","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK-val szerződésben álló cég munkatársa halt meg két nappal ezelőtt a Nyugati pályaudvarnál. ","shortLead":"A BKK-val szerződésben álló cég munkatársa halt meg két nappal ezelőtt a Nyugati pályaudvarnál. ","id":"20190124_Biztonsagi_ort_gazolt_halalra_a_metro_a_Nyugatinal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a681e445-d20f-45b3-b32a-975e77d24521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80899ae4-7312-43bf-a2f8-bc778de42ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Biztonsagi_ort_gazolt_halalra_a_metro_a_Nyugatinal","timestamp":"2019. január. 24. 13:38","title":"Biztonsági őrt gázolt halálra a metró a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa667450-d87b-4a35-99e9-d323e3f5296f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bajorországi Eichstättban „Parkoló nők számára” feliratú parkolóhelyeket hoztak létre, miután 2016-ban egy nőt szexuálisan zaklattak egy parkolóban. Most egy férfi pert indított a város ellen, s azt állítja, a kivételezés a férfiak és a nők elleni diszkrimináció.","shortLead":"A bajorországi Eichstättban „Parkoló nők számára” feliratú parkolóhelyeket hoztak létre, miután 2016-ban egy nőt...","id":"20190123_Egy_nemet_ferfi_perel_mert_diszkriminacionak_tartja_a_csak_noknek_parkolokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa667450-d87b-4a35-99e9-d323e3f5296f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccff41b-830d-475f-acf9-fdb716491b41","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Egy_nemet_ferfi_perel_mert_diszkriminacionak_tartja_a_csak_noknek_parkolokat","timestamp":"2019. január. 23. 12:54","title":"Egy német férfi perel, mert diszkriminációnak tartja a „csak nőknek” parkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d74f2b-cb24-43a3-a3ae-64689ece0ee6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019 után csak OLED-technológiával szerelt mobilokat készít majd az Apple, legalábbis ezt híreszteli az egyik legismertebb amerikai napilap.","shortLead":"2019 után csak OLED-technológiával szerelt mobilokat készít majd az Apple, legalábbis ezt híreszteli az egyik...","id":"20190124_apple_iphone_lcd_oled_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04d74f2b-cb24-43a3-a3ae-64689ece0ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b30dd3-2971-4789-83cd-7c90d4e16e75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_apple_iphone_lcd_oled_kijelzo","timestamp":"2019. január. 24. 10:03","title":"Nagy változás jöhet 2020-tól az iPhone-oknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2079f60-a2f8-4a73-9449-ef9bf1535bc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétéves kisfiút 11 napja nem tudják kihozni a 100 méter mély kútból. A mentőcsapat azonban mostanra elkészült annak a kúttal párhuzamos lyuknak a kifúrásával, amelyen keresztül meg tudják közelíteni a gyereket. Az első két ember most ereszkedik le a mélybe. Nem tudni, hogy a fiú életben van-e még. A mentőcsapat azonban mostanra elkészült annak...","id":"20190124_A_banyaszmentok_megkezdtek_a_leereszkedest_a_kutba_zuhant_spanyol_kisfiuhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2079f60-a2f8-4a73-9449-ef9bf1535bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f850ef76-f6b5-410f-9b12-6e51084d1d1c","keywords":null,"link":"/elet/20190124_A_banyaszmentok_megkezdtek_a_leereszkedest_a_kutba_zuhant_spanyol_kisfiuhoz","timestamp":"2019. január. 24. 19:09","title":"A bányászmentők megkezdték a leereszkedést a kútba zuhant spanyol kisfiúhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]