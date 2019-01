Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e8d09b6-c9d5-4213-97f6-ed3b2296baba","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A festmények a regényekben leírt, de a sorozatban nem szereplő helyszíneket, várakat, tájakat, állatokat ábrázolnak.","shortLead":"A festmények a regényekben leírt, de a sorozatban nem szereplő helyszíneket, várakat, tájakat, állatokat ábrázolnak.","id":"20190124_Westeros_fantaziavilag_festmenyek_kiallitas_Berlin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e8d09b6-c9d5-4213-97f6-ed3b2296baba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dcd7923-f5bd-4b56-a38d-73015264875c","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Westeros_fantaziavilag_festmenyek_kiallitas_Berlin","timestamp":"2019. január. 24. 13:54","title":"Westeros fantáziavilágáról készült festményekből nyílt kiállítás Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d81ca6f-ac41-4aec-9c96-f8945275ce2c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"És a híres IC+ kocsik is megtalálhatók lesznek a Miskolcról, Szombathelyről és Budapestről Erdélybe tartó vonaton.","shortLead":"És a híres IC+ kocsik is megtalálhatók lesznek a Miskolcról, Szombathelyről és Budapestről Erdélybe tartó vonaton.","id":"20190124_10_vagonos_zarandokvonat_indul_a_csiksomlyoi_papai_misere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d81ca6f-ac41-4aec-9c96-f8945275ce2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0babccae-1063-404c-835c-69750e3ee418","keywords":null,"link":"/elet/20190124_10_vagonos_zarandokvonat_indul_a_csiksomlyoi_papai_misere","timestamp":"2019. január. 24. 15:23","title":"Zarándokvonat indul Magyarországról Ferenc pápa csíksomlyói miséjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e5cb33-1c58-4a6f-acfa-506dc6f9a98d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hét alatt megduplázódott a betegek száma. ","shortLead":"Egy hét alatt megduplázódott a betegek száma. ","id":"20190123_Intenziven_terjed_az_influenza_mar_38_ezren_mentek_orvoshoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49e5cb33-1c58-4a6f-acfa-506dc6f9a98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e60ed65-7e0a-4cdf-871b-b8c02c870108","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Intenziven_terjed_az_influenza_mar_38_ezren_mentek_orvoshoz","timestamp":"2019. január. 23. 15:40","title":"Intenzíven terjed az influenza, már 38 ezren mentek orvoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Juan Guaidó, az ellenzéki többségű parlament elnöke egy Maduro elleni tüntetésen jelentette be: mostantól ő vezeti az országot. ","shortLead":"Juan Guaidó, az ellenzéki többségű parlament elnöke egy Maduro elleni tüntetésen jelentette be: mostantól ő vezeti...","id":"20190123_Kinevezte_magat_Venezuela_elnokenek_az_ellenzek_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa28f3d-9da4-4c12-b8c1-380bb4f05f0d","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Kinevezte_magat_Venezuela_elnokenek_az_ellenzek_vezetoje","timestamp":"2019. január. 23. 19:28","title":"Amerika jelezte: elismerik Venezuela új, ellenzéki elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar–francia kettős a korábbi egyes világelső Samantha Stusurtól és kínai partnerétől kapott ki.","shortLead":"A magyar–francia kettős a korábbi egyes világelső Samantha Stusurtól és kínai partnerétől kapott ki.","id":"20190125_Nem_sikerult_a_cimvedes_Babosek_kikaptak_az_AusOpen_paros_dontojeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a562edf-b442-45b8-b99b-a95eff62041e","keywords":null,"link":"/sport/20190125_Nem_sikerult_a_cimvedes_Babosek_kikaptak_az_AusOpen_paros_dontojeben","timestamp":"2019. január. 25. 07:58","title":"Nem sikerült a címvédés, Babosék kikaptak az AusOpen páros döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e914c767-fe64-4161-95f5-e2f86d475345","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő külföldi sikerorientációs tanfolyamon is részt vett, de azt mondta, csak marketinget tanult, hogy ezt a tudását is az alapítvány bevételeinek növelésére fordítsa.","shortLead":"A nő külföldi sikerorientációs tanfolyamon is részt vett, de azt mondta, csak marketinget tanult, hogy ezt a tudását is...","id":"20190124_Beteg_gyerekeknek_adomanyozott_penzbol_utazott_kaliforniaba_a_pecsi_intezetvezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e914c767-fe64-4161-95f5-e2f86d475345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82d4d16-2ac9-4db4-beda-58402bc7c002","keywords":null,"link":"/elet/20190124_Beteg_gyerekeknek_adomanyozott_penzbol_utazott_kaliforniaba_a_pecsi_intezetvezeto","timestamp":"2019. január. 24. 21:59","title":"Beteg gyerekeknek adományozott pénzből utazott Kaliforniába a pécsi intézetvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c230cc-e228-4439-bb86-db6189eb9cbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este 6 órára hívtak össze demonstrációt az Ügyészség épülete elé. A több száz fősre duzzadó tömeg előtt felszólaló politikusok arról beszéltek: a hatalom szintet lépett azzal, hogy a politikusverő biztonságiak helyett az ártatlan képviselők felelősségét vizsgálja. A tüntetés vége után a résztvevők a Bajcsy-Zsilinszky úti felüljáróra vonultak, a rendőrök egy darabig hagyták, majd igazoltatták, és lekísérték őket.","shortLead":"Szerda este 6 órára hívtak össze demonstrációt az Ügyészség épülete elé. A több száz fősre duzzadó tömeg előtt...","id":"20190123_Az_Ugyeszsegnel_tuntetnek_a_kepviselok_vegzalasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37c230cc-e228-4439-bb86-db6189eb9cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46b6231-7f07-4db5-bc2e-a11871b1c16c","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Az_Ugyeszsegnel_tuntetnek_a_kepviselok_vegzalasa_miatt","timestamp":"2019. január. 23. 18:15","title":"Az Ügyészségtől a Nyugati téri felüljáróhoz vonultak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is éjfél előtt két perccel áll a végítélet képzeletbeli órája, tudósok egy nemzetközi csoportja szerint ugyanis továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy az emberiség egy atomháború vagy a klímaváltozás révén kiirtja önmagát.","shortLead":"Továbbra is éjfél előtt két perccel áll a végítélet képzeletbeli órája, tudósok egy nemzetközi csoportja szerint...","id":"20190124_atomhaboru_klimavaltozas_donald_trump_vegitelet_oraja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731ac123-2927-4a2d-b350-511ecef6da46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_atomhaboru_klimavaltozas_donald_trump_vegitelet_oraja","timestamp":"2019. január. 25. 08:03","title":"2 percünk van hátra a világvégéig – nem állították visszább a végítélet óráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]