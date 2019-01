Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Már használhatja a közönség a világ legnagyobb, érintőképernyős múzeumi LCD falát a Szépművészeti Múzeum Márvány csarnokában.

Az év egyik leghidegebb napján jutott eszükbe, hogy meglepjék otthon a szüleiket. Fagyási sérüléseket szereztek, kihűltek.

Gigi Wu, a tajvani híresség szakadékba zuhant túrázás közben.

Az M6-oson két kamion ütközött, Zalasárszegnél árokba csúszott, Tótvázsonyban felborult egy busz.

Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, Andy Vajnát a kormány saját halottjának tekinti.

A bajorországi Eichstättban „Parkoló nők számára" feliratú parkolóhelyeket hoztak létre, miután 2016-ban egy nőt szexuálisan zaklattak egy parkolóban. Most egy férfi pert indított a város ellen, s azt állítja, a kivételezés a férfiak és a nők elleni diszkrimináció.

Már 300 ezernél is többen választották a kata adózási formát, mire számíthatnak a katás kisvállalkozók, ha lakáshitelt vennének fel? Adnak hitelt a pénzintézetek katás jövedelemre? Vagy a kisadózók lemaradnak a jelenlegi, „még" kedvező hitelkamatokról?

A minőségi hangtechnológiáiról ismert Dolby olyan alkalmazást készít, amellyel mobiljaink sokoldalú hangstúdióvá válhatnak. A projektet állítólag június óta tesztelik, így emberi számítás szerint most már nemsokára elő kell álniuk a programmal. Fagyási sérüléseket szereztek, kihűltek.","shortLead":"Az év egyik leghidegebb napján jutott eszükbe, hogy meglepjék otthon a szüleiket. Fagyási sérüléseket szereztek...","id":"20190123_minusz_45_fok_sziberia_ovoda_ovodasok_fagyas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50b10098-d5ea-4c48-b999-d9f3d8ec71a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f72fed-7496-42b6-be65-09967c5f78ed","keywords":null,"link":"/elet/20190123_minusz_45_fok_sziberia_ovoda_ovodasok_fagyas","timestamp":"2019. január. 23. 13:52","title":"Mínusz 45 fokban lépett le észrevétlenül két kislány az óvodából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfa4a73-2789-455b-9475-17aa3badd668","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gigi Wu, a tajvani híresség szakadékba zuhant túrázás közben.","shortLead":"Gigi Wu, a tajvani híresség szakadékba zuhant túrázás közben.","id":"20190122_baleset_erte_halalra_fagyott_a_bikinis_turazo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdfa4a73-2789-455b-9475-17aa3badd668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231ff347-5ad8-4bb1-9d48-8d824fb84527","keywords":null,"link":"/elet/20190122_baleset_erte_halalra_fagyott_a_bikinis_turazo","timestamp":"2019. január. 22. 18:03","title":"Baleset érte, halálra fagyott a bikinis túrázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M6-oson két kamion ütközött, Zalasárszegnél árokba csúszott, Tótvázsonyban felborult egy busz.","shortLead":"Az M6-oson két kamion ütközött, Zalasárszegnél árokba csúszott, Tótvázsonyban felborult egy busz.","id":"20190123_Tobb_baleset_is_tortent_az_utakon_szerda_reggel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21df265-13a3-46df-82f6-299f2e33a2ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_Tobb_baleset_is_tortent_az_utakon_szerda_reggel","timestamp":"2019. január. 23. 06:55","title":"Több baleset is történt reggel, több helyen teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, Andy Vajnát a kormány saját halottjának tekinti.","shortLead":"Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, Andy Vajnát a kormány saját halottjának tekinti.","id":"20190124_A_Fiumei_uti_sirkertben_temetik_el_Andy_Vajnat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2df58c-064a-4b5b-afe1-afaf3bd10d19","keywords":null,"link":"/elet/20190124_A_Fiumei_uti_sirkertben_temetik_el_Andy_Vajnat","timestamp":"2019. január. 24. 10:39","title":"A Fiumei úti sírkertben temetik el Andy Vajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa667450-d87b-4a35-99e9-d323e3f5296f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bajorországi Eichstättban „Parkoló nők számára” feliratú parkolóhelyeket hoztak létre, miután 2016-ban egy nőt szexuálisan zaklattak egy parkolóban. Most egy férfi pert indított a város ellen, s azt állítja, a kivételezés a férfiak és a nők elleni diszkrimináció.","shortLead":"A bajorországi Eichstättban „Parkoló nők számára” feliratú parkolóhelyeket hoztak létre, miután 2016-ban egy nőt...","id":"20190123_Egy_nemet_ferfi_perel_mert_diszkriminacionak_tartja_a_csak_noknek_parkolokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa667450-d87b-4a35-99e9-d323e3f5296f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccff41b-830d-475f-acf9-fdb716491b41","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Egy_nemet_ferfi_perel_mert_diszkriminacionak_tartja_a_csak_noknek_parkolokat","timestamp":"2019. január. 23. 12:54","title":"Egy német férfi perel, mert diszkriminációnak tartja a „csak nőknek” parkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Már 300 ezernél is többen választották a kata adózási formát, mire számíthatnak a katás kisvállalkozók, ha lakáshitelt vennének fel? Adnak hitelt a pénzintézetek katás jövedelemre? Vagy a kisadózók lemaradnak a jelenlegi, „még” kedvező hitelkamatokról?","shortLead":"Már 300 ezernél is többen választották a kata adózási formát, mire számíthatnak a katás kisvállalkozók, ha lakáshitelt...","id":"20190123_A_nyomorusagos_nyugdijkilatasok_mellett_a_hitelfelvetel_is_gond_lehet_a_katas_vallalkozoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd656d2-733c-4af7-ab4a-47308f101169","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_A_nyomorusagos_nyugdijkilatasok_mellett_a_hitelfelvetel_is_gond_lehet_a_katas_vallalkozoknak","timestamp":"2019. január. 23. 14:45","title":"A nyomorúságos nyugdíjkilátások mellett a hitelfelvétel is gond lehet a katás vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce360805-1d38-47dd-b14b-3228e8f54713","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minőségi hangtechnológiáiról ismert Dolby olyan alkalmazást készít, amellyel mobiljaink sokoldalú hangstúdióvá válhatnak. A projektet állítólag június óta tesztelik, így emberi számítás szerint most már nemsokára elő kell álniuk a programmal. ","shortLead":"A minőségi hangtechnológiáiról ismert Dolby olyan alkalmazást készít, amellyel mobiljaink sokoldalú hangstúdióvá...","id":"20190122_dolby_labs_dolby_live_dolby_234_hangstudio_zeneszerkeszto_okostelefonokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce360805-1d38-47dd-b14b-3228e8f54713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca98de0e-11a3-49fc-9e5c-c547859972c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_dolby_labs_dolby_live_dolby_234_hangstudio_zeneszerkeszto_okostelefonokra","timestamp":"2019. január. 22. 17:03","title":"Ez nagyot szólhat: profi hangos alkalmazást ad ki a Dolby, több ingyenes funkcióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]