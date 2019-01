Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7db0795a-0d0c-4b28-a249-aa0bb4c12fca","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Egy magyar akciócsoport rabolt el az országhatáron túlra délszláv „migránsokat” hét évtizede a jugoszláv–magyar hidegháborúban. Az átvert ÁVH vezetője, Péter Gábor személyesen vallatott.","shortLead":"Egy magyar akciócsoport rabolt el az országhatáron túlra délszláv „migránsokat” hét évtizede a jugoszláv–magyar...","id":"201904__jugoszlav_emberrablas_1952__titkos_haboru__hajtovadaszat__bottal_utottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7db0795a-0d0c-4b28-a249-aa0bb4c12fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b14664a-b418-4b92-9fd2-83d8f4adc0a6","keywords":null,"link":"/kultura/201904__jugoszlav_emberrablas_1952__titkos_haboru__hajtovadaszat__bottal_utottek","timestamp":"2019. január. 26. 16:00","title":"A Rajk-per után nem hitték róluk, hogy Tito emberei, pedig ők tényleg azok voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f61322-e82b-4875-a3a8-410390369676","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromszor dézsmáltak meg egy kishegyesi földterületet.","shortLead":"Háromszor dézsmáltak meg egy kishegyesi földterületet.","id":"20190128_1200_kilo_feherrepat_loptak_a_makoi_sorozatzoldsegtolvajok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50f61322-e82b-4875-a3a8-410390369676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c96203-4183-4fb0-b6eb-3128ef1a5454","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_1200_kilo_feherrepat_loptak_a_makoi_sorozatzoldsegtolvajok","timestamp":"2019. január. 28. 09:57","title":"1200 kiló fehérrépát loptak a makói sorozat-zöldségtolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29217857-1fb1-4717-9b89-1a969835c0da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az érdekképviselet szerint külföldön sokkal magasabbak a bérek a Volkswagen-csoporthoz tartozó autómárkák gyáraiban, van, ahol 3,6-szor annyit kapnak a dolgozók.","shortLead":"Az érdekképviselet szerint külföldön sokkal magasabbak a bérek a Volkswagen-csoporthoz tartozó autómárkák gyáraiban...","id":"20190127_audi_hungaria_szakszervezet_sztrajk_berkulonbseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29217857-1fb1-4717-9b89-1a969835c0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f25769-a63b-433c-bc36-c0e866176061","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_audi_hungaria_szakszervezet_sztrajk_berkulonbseg","timestamp":"2019. január. 27. 09:10","title":"Máshol jóval többet keresnek a magyar audisoknál VW-gyárak dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2","c_author":"Tálas Andrea","category":"vilag","description":"Az írek és az északírek is veszíthetnek a Brexiten, mert a két ország közti határ átjárhatóságának megszűnése kiélezheti a protestánsok és a katolikusok között 1998-ban lezárt konfliktust, s erőre kaphat az Ír-sziget újraegyesítésének igénye.","shortLead":"Az írek és az északírek is veszíthetnek a Brexiten, mert a két ország közti határ átjárhatóságának megszűnése...","id":"201904__a_brexit_es_azeszakirek__nagypenteki_megallapodas__ir_ujraegyesites__hataron_innen_es_tul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac7768d-756a-448c-96d8-4ce280d93e17","keywords":null,"link":"/vilag/201904__a_brexit_es_azeszakirek__nagypenteki_megallapodas__ir_ujraegyesites__hataron_innen_es_tul","timestamp":"2019. január. 26. 14:00","title":"Van egy határ, amelyen túl a Brexit felforgathatja az írek és északírek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lehet úgy kilépnie Nagy-Britanniának az EU-ból, hogy ne oldják meg az ír-északír határ fizikai ellenőrzésének elkerülésének kérdését, véli Simon Coveney.","shortLead":"Nem lehet úgy kilépnie Nagy-Britanniának az EU-ból, hogy ne oldják meg az ír-északír határ fizikai ellenőrzésének...","id":"20190127_Az_ir_miniszterelnokhelyettes_is_tamogatan_a_Brexithatarido_kitolasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f37791-3b05-4295-b8b7-7e067c3f2dbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Az_ir_miniszterelnokhelyettes_is_tamogatan_a_Brexithatarido_kitolasat","timestamp":"2019. január. 27. 17:06","title":"Az ír miniszterelnök-helyettes is támogatná a Brexit-határidő kitolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b456ca9f-ae82-49a8-9a22-0067b1c684e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Matthew McConaughey újabb őrült figura bőrébe bújik, Timothée Chalamet a vesztébe rohan, Quentin Tarantino a hatvanas évek Hollywoodját idézi meg. Elton John pedig megkapja a saját bohém rapszódiáját. Szubjektív filmajánlónk 2019-re. ","shortLead":"Matthew McConaughey újabb őrült figura bőrébe bújik, Timothée Chalamet a vesztébe rohan, Quentin Tarantino a hatvanas...","id":"20190126_Csak_semmi_finomkodas_az_elet_csupa_afterparti__filmajanlo_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b456ca9f-ae82-49a8-9a22-0067b1c684e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf52ca3-5111-4795-be87-c23963692399","keywords":null,"link":"/kultura/20190126_Csak_semmi_finomkodas_az_elet_csupa_afterparti__filmajanlo_2019","timestamp":"2019. január. 26. 20:00","title":"Csak semmi finomkodás, az élet csupa afterparti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az antiszemitizmussal és a gyűlölettel szembeni zéró toleranciára szólított fel szombaton közzétett heti videoüzenetében a német kancellár. ","shortLead":"Az antiszemitizmussal és a gyűlölettel szembeni zéró toleranciára szólított fel szombaton közzétett heti...","id":"20190126_Merkel_Ez_a_nap_emlekeztet_minket_arra_hova_vezethet_az_embergyulolet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fe00d3-5836-4960-87c4-8d282216731f","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Merkel_Ez_a_nap_emlekeztet_minket_arra_hova_vezethet_az_embergyulolet","timestamp":"2019. január. 26. 14:39","title":"Merkel: Ez a nap emlékeztet minket arra, hova vezethet az embergyűlölet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil mentők leállították szombat éjszakára a munkálataikat a pénteki gátszakadás helyszínén, miközben még több száz áldozat heverhet az iszapáradat alatt; hivatalosan eddig 34 ember holttestét találták meg, 23-an kórházba kerültek.","shortLead":"A brazil mentők leállították szombat éjszakára a munkálataikat a pénteki gátszakadás helyszínén, miközben még több száz...","id":"20190127_Meg_mindig_tobb_szaz_embert_keresnek_a_braziliai_gatszakadas_helyszinen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8a605c-2312-417c-8dc0-b08661730e6a","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Meg_mindig_tobb_szaz_embert_keresnek_a_braziliai_gatszakadas_helyszinen","timestamp":"2019. január. 27. 07:15","title":"Még mindig több száz embert keresnek a brazíliai gátszakadás helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]