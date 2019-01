"Én voltam a kidolgozója, abban biztos lehet", mondta Trócsányi László igazságügy-miniszter a Népszavának a közigazgatási bíróságokról szóló törvénytervezetről, amit viszont Semjén Zsolt adott be egyéni képviselői indítványként. Az interjúban arról is beszélt, nem lehet a képviselőktől ezt a jogukat elvonni, de 2014 óta egyre kevesebbszer történik ilyen aktus a Parlamentben. Igaz, a túlóratörvényt is így adták be.

Trócsányi arról is beszél, rendkívüli körülmények közt folyt, de törvényes volt a túlóratörvény ellenzéki képviselők által megakadályozni kívánt elfogadása, "a parlamenti éltenek mindig megvannak a maga sajátos mozzanatai".

Szerinte az MTVA-ban a képviselőket nem kellett megvédje a mentelmi joguk, mert nem rendeltetésszerűen gyakorolták azt. De folyamatban lévő ügyekben a miniszter nem foglalhat állást.

A közigazgatási bíróságokkal kapcsolatban azt mondja, az alkotmányjogi felelősséget garantálja, ha az új rendszer az interpellálható igazságügyi miniszter alá van rendelve. A bírókat pályázaton fogják kiválasztani, ezek és az indoklás is nyilvános lesz.