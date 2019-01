Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"307bdba9-7778-43b4-bd25-7e7f01abf1a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap este gondolt egyet egy mohácsi férfi Győrben.","shortLead":"Vasárnap este gondolt egyet egy mohácsi férfi Győrben.","id":"20190128_Autot_rugdosott_bar_nem_tudta_miert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=307bdba9-7778-43b4-bd25-7e7f01abf1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdc982f-6108-4f3c-b6b2-76601c904b4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_Autot_rugdosott_bar_nem_tudta_miert","timestamp":"2019. január. 28. 07:47","title":"Autót rugdosott, bár nem tudta, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vissza nem térítendő támogatásból az üzletember Tihanyban épít hotelt és tréningközpontot. A napi.hu az MTÜ 300 milliárdos pénzosztásában felfedezett pár kormányközeli kedvezményzettet is.","shortLead":"A vissza nem térítendő támogatásból az üzletember Tihanyban épít hotelt és tréningközpontot. A napi.hu az MTÜ 300...","id":"20190128_Az_Orbant_fuvarozo_Garancsi_29_milliardot_kapott_az_allami_ugynoksegtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d482de-3c28-4744-a052-29dabb11f770","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Az_Orbant_fuvarozo_Garancsi_29_milliardot_kapott_az_allami_ugynoksegtol","timestamp":"2019. január. 28. 09:27","title":"Az Orbánt fuvarozó Garancsi 2,9 milliárdot kapott az állami ügynökségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652b263d-dc05-4d1e-9233-5ecad278b381","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kanadai archívumba került az az egykor Adolf Hitler tulajdonában lévő könyv, amely részletesen foglakozik az Észak-Amerikában élő zsidókkal: egyebek mellett a médiával, a népességi arányokkal, illetve a zsidószervezetek tevékenységével. A kutatók szerint a német szakértők által összeállított könyv arra utal, a náci vezér az USA-ban és Kanadában is folytatta volna az Európában kezdett holokausztot.","shortLead":"Egy kanadai archívumba került az az egykor Adolf Hitler tulajdonában lévő könyv, amely részletesen foglakozik...","id":"20190128_Hitler_EszakAmerikaban_is_folytatta_volna_a_holokausztot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=652b263d-dc05-4d1e-9233-5ecad278b381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8428bad-6907-43a6-9ccb-f07bc4e353b8","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Hitler_EszakAmerikaban_is_folytatta_volna_a_holokausztot","timestamp":"2019. január. 28. 11:22","title":"Hitler Észak-Amerikában is folytatta volna a holokausztot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szülők a második gyereküket vesztették el az egész világot megindító baleset következtében.","shortLead":"A szülők a második gyereküket vesztették el az egész világot megindító baleset következtében.","id":"20190127_Eltemettek_a_100_meteres_kutba_zuhant_kisfiut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c45c7d-3d20-4b00-9af7-448a563847f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Eltemettek_a_100_meteres_kutba_zuhant_kisfiut","timestamp":"2019. január. 27. 17:36","title":"Eltemették a 100 méteres kútba zuhant kisfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f28718-18b3-41ea-80c4-0ef97f98ae59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Meizu újragondolta az okostelefont: olyan készülékkel rukkolt ki, amelyiken nincsenek portok és gombok.","shortLead":"A kínai Meizu újragondolta az okostelefont: olyan készülékkel rukkolt ki, amelyiken nincsenek portok és gombok.","id":"20190128_meizu_zero_gombok_es_portok_nelkuli_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83f28718-18b3-41ea-80c4-0ef97f98ae59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9963166a-e947-48d3-9fb4-39416a789b9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_meizu_zero_gombok_es_portok_nelkuli_telefon","timestamp":"2019. január. 28. 09:03","title":"Felejtse el a telefonokon a gombokat és a portokat: jönnek az abszolút minimalista mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901b6a75-e5d8-482c-80f1-a299015fee0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenki hordoz sebeket, és mindnyájan Isten gyermekei vagyunk – ez Oberfrank Pál egyik legfőbb érve arra, hogy miért tette lehetővé a szexuális zaklatással megvádolt Marton László rendezői visszatérését. ","shortLead":"Mindenki hordoz sebeket, és mindnyájan Isten gyermekei vagyunk – ez Oberfrank Pál egyik legfőbb érve arra, hogy miért...","id":"20190129_Oberfrank_Pal_szerint_minden_szempontbol_jo_dontes_rendezni_hagyni_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_Marton_Laszlot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=901b6a75-e5d8-482c-80f1-a299015fee0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf64fc93-9191-4dd0-b2bc-90f77be62936","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_Oberfrank_Pal_szerint_minden_szempontbol_jo_dontes_rendezni_hagyni_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_Marton_Laszlot","timestamp":"2019. január. 29. 09:06","title":"Oberfrank Pál szerint „minden szempontból jó döntés” rendezni hagyni a szexuális zaklatással megvádolt Marton Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi László dolgozta ki, mégis Semjén Zsolt nyújtotta be a közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslatot – derült ki a Népszava interjújából. Az MTVA-ban járó képviselők pedig nem rendeltetészerűen éltek a mentelmi jogukkal. ","shortLead":"Trócsányi László dolgozta ki, mégis Semjén Zsolt nyújtotta be a közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslatot –...","id":"20190128_Sajatos_mozzanat_volt_a_tuloratorveny_parlamenti_elfogadasa_Trocsanyi_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe3b1ce-346a-4a25-b47b-3f6bbf98f15d","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Sajatos_mozzanat_volt_a_tuloratorveny_parlamenti_elfogadasa_Trocsanyi_szerint","timestamp":"2019. január. 28. 08:03","title":"Sajátos mozzanat volt a túlóratörvény parlamenti elfogadása Trócsányi szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cab076c-34b4-4ebb-9ff6-726589199cc5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fölényesen győzött Dánia a félig hazai rendezésű kézilabda-vb-n, ezzel először lett világbajnok.","shortLead":"Fölényesen győzött Dánia a félig hazai rendezésű kézilabda-vb-n, ezzel először lett világbajnok.","id":"20190127_Dania_nyerte_a_kezilabdavbt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cab076c-34b4-4ebb-9ff6-726589199cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05107ca0-eac0-4c7f-88a4-02b0adf54a9e","keywords":null,"link":"/sport/20190127_Dania_nyerte_a_kezilabdavbt","timestamp":"2019. január. 27. 19:19","title":"Dánia nyerte a kézilabda-vb-t!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]