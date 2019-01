A liberális sajtó szokása szerint hazudik Magyarországról, kommentálta a Wall Street Journal cikkét Szijjártó Péter, ezzel Orbán után ő is tagadja, hogy bizalomvesztés következtt volna be Amerika részéről.

Már megszoktuk, hogy az amerikai liberális sajtó hazugságokat terjeszt rólunk, mondta Szijjártó Péter külügyminiszter az Atv kérdésére reagálva. A tévé arról érdeklődött, mi igaz a Wall Street Journal tegnapi cikkéből (együtt jelent meg az Átlátszóéval), amely szerint Amerika bizalma megrendült Magyarországban, mivel Orbán nem hajlandó Kínát és Oroszországot erősebben elítélni, és a védelmi megálapodást sem akarja Magyarország aláírni.

A lap azt is állítota, hogy valamiféle Ausztria-féle semlegességet próbálunk kialakítani, és Amerikát aggasztja a NATO-elköteleződésünk, mivel Ukrajna ügyében is blokkoljuk az oktatási törvény miatt a NATO-kommunikációt. Ezek miatt pedig Budapestre jöhet Mike Pompeo amerikai külügyminiszter - ezt aztán a magyar külügy kénytelen volt megerősíteni.

Orbán maga nyilatkozott az ügyben korábban, álhírnek minősítte a cikkben foglaltakat, amelynek célja, hogy zavart keltsenek a Pompeo-látogatás előtt. Szijjártó pedig azt mondta, NATO-tagok vagyunk, azok is akarunk maradni. Jó lenne, ha a WSJ abbahagyná a hazugságok terjesztését. Szerinte ha valaki megkérdőjelezi a NATO-elkötelezettségünket, rossz szándékkal teszi.

Amerika és Magyarország között egy védelmi együttműködést is meg kell kötni, ezért is jön Pompeo. Erről szó volt David Cornstein amerikai nagykövet külügyi bizottságban tett látogatása idején is, ahol szintén kritikus hangot ütött meg az amerikai diplomata. Szijjártó azt mondta, erről most tárgyalnak, ezt a húszéves együttműködést meg kell újítani.