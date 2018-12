Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"718db160-bebd-432d-9d10-dfef7b632ca5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszületett a tökéletes válasz a szexista kérdésre.","shortLead":"Megszületett a tökéletes válasz a szexista kérdésre.","id":"20181211_A_bajnokok_feneke_nem_arra_van_hogy_razzak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=718db160-bebd-432d-9d10-dfef7b632ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5749a09-16d5-4bf0-8a71-cc63bc2b51b8","keywords":null,"link":"/elet/20181211_A_bajnokok_feneke_nem_arra_van_hogy_razzak","timestamp":"2018. december. 11. 17:01","title":"A bajnokok feneke nem arra van, hogy rázzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8a4f95-4631-44dc-8d77-a9d27b70c657","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többségében nagyobb bevételt generálnak a mozikasszáknál azok a filmek, amelyeknek nők a főszereplői. A legnagyobb mozisikerek kivételek. ","shortLead":"Többségében nagyobb bevételt generálnak a mozikasszáknál azok a filmek, amelyeknek nők a főszereplői. A legnagyobb...","id":"20181212_A_nok_jobban_teljesitenek_a_jegypenztaraknal_mint_a_ferfiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb8a4f95-4631-44dc-8d77-a9d27b70c657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca28ac3-219e-4f81-814d-7fb7f02dc58e","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_A_nok_jobban_teljesitenek_a_jegypenztaraknal_mint_a_ferfiak","timestamp":"2018. december. 12. 11:52","title":"A nők jobban teljesítenek a jegypénztáraknál, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee8f7bc-5bf4-4fb2-a59f-39f197701554","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben is hallották Macron ígéreteit és aggódnak a francia költségvetés miatt. 10 milliárd euróba kerül a sárgamellényesek lecsillapítása – mondta Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter, aki igyekezett megnyugtatni mindenkit.","shortLead":"Brüsszelben is hallották Macron ígéreteit és aggódnak a francia költségvetés miatt. 10 milliárd euróba kerül...","id":"20181212_Macron_meghatralasa_sokba_kerul_de_bevethetik_a_GAFA_nevu_csodafegyvert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fee8f7bc-5bf4-4fb2-a59f-39f197701554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2998a69-4b1a-4b4b-a4c4-d706b8f9a67c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Macron_meghatralasa_sokba_kerul_de_bevethetik_a_GAFA_nevu_csodafegyvert","timestamp":"2018. december. 12. 12:54","title":"Macron meghátrálása sokba kerül, de bevethetik a GAFA nevű csodafegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8185012a-aeb1-4289-baa4-fcda562547dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth téren kezdődött spontán tüntetés résztvevői a Fidesz Lendvay utcai székházához vonultak. ","shortLead":"A Kossuth téren kezdődött spontán tüntetés résztvevői a Fidesz Lendvay utcai székházához vonultak. ","id":"20181212_tuntetok_jutottak_fel_a_fidesz_szekhaz_erkelyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8185012a-aeb1-4289-baa4-fcda562547dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34963eb2-048e-4550-b894-62122069fad7","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_tuntetok_jutottak_fel_a_fidesz_szekhaz_erkelyere","timestamp":"2018. december. 12. 18:34","title":"Tüntetők jutottak fel a Fidesz-székház erkélyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6271955-3225-4949-a09b-417d6d3a0224","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Összegyűjtik a jogsértő webáruházak adatait.","shortLead":"Összegyűjtik a jogsértő webáruházak adatait.","id":"20181212_Karacsony_elott_szall_ra_a_webaruhazakra_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6271955-3225-4949-a09b-417d6d3a0224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18441992-34ac-4883-8574-0d314eb6ccac","keywords":null,"link":"/kkv/20181212_Karacsony_elott_szall_ra_a_webaruhazakra_a_kormany","timestamp":"2018. december. 12. 10:48","title":"Karácsony előtt száll rá a webáruházakra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már tesztelik, jövőre pedig be is vezethetik az „alkotói fiókot”, amivel a korábbinál több lehetőséget kapnak a legnagyobb Instagram-sztárok a fiókjuk kezelésére.","shortLead":"Már tesztelik, jövőre pedig be is vezethetik az „alkotói fiókot”, amivel a korábbinál több lehetőséget kapnak...","id":"20181213_instagram_alkotoi_fiok_statisztika_uzenetek_szurese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc45fdd-0908-44e1-9d54-c6d41e4aa297","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_instagram_alkotoi_fiok_statisztika_uzenetek_szurese","timestamp":"2018. december. 13. 07:02","title":"Olyan funkció jöhet az Instagramra, amit csak a népszerű felhasználók kapnak majd meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbba820-04c3-4806-a62f-24162f0cc444","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amazónia felfedezéséhez hasonlítják a föld alatti világ feltárását a tudósok: minél lejjebb haladnak, annál érdekesebb élőlényekre bukkannak. Egy már fellelt organizmus például mélyen a tengerfenék alatt, 121 Celsius-fokon érzi jól magát. ","shortLead":"Amazónia felfedezéséhez hasonlítják a föld alatti világ feltárását a tudósok: minél lejjebb haladnak, annál érdekesebb...","id":"20181211_mikroorganizmus_mikrobialis_elet_bakteriumok_tengerfenek_fold_alatti_elet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afbba820-04c3-4806-a62f-24162f0cc444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a8941b-680f-4016-a443-7555b87c4989","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_mikroorganizmus_mikrobialis_elet_bakteriumok_tengerfenek_fold_alatti_elet","timestamp":"2018. december. 11. 17:33","title":"Ugyanolyan sokszínű élővilág rejtőzik a talpunk alatt is, mint a felszínen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Botránytól volt hangos szerdán a parlament, az ellenzék megpróbálta blokkolni az ülést, hogy ezzel akadályozzák meg a kormánypárti többséget a túlóratörvény elfogadásában. Mindez a hazai mémoldalakat is mozgósította.","shortLead":"Botránytól volt hangos szerdán a parlament, az ellenzék megpróbálta blokkolni az ülést, hogy ezzel akadályozzák meg...","id":"20181213_tuloratorveny_rabszolgatorveny_botrany_a_parlamentben_400_ora_tulora_memgyar_memek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8c710a-b7dc-48f2-b796-84438f188ca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_tuloratorveny_rabszolgatorveny_botrany_a_parlamentben_400_ora_tulora_memgyar_memek","timestamp":"2018. december. 13. 09:33","title":"\"Rabszolgatörvény\": a mémgyárakat is beindította a parlamenti szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]