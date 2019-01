Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc50becf-0eb5-4001-935d-2b0ce0dae89e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pusztán megelőző jelleggel, kézzelfogható kényszerítő körülmény, ténylegesen meglévő biztonsági kockázat nélküli bilincselés jogsértő – mondta ki egy ügyben a bíróság. ","shortLead":"A pusztán megelőző jelleggel, kézzelfogható kényszerítő körülmény, ténylegesen meglévő biztonsági kockázat nélküli...","id":"20190129_Kimondta_a_birosag_nem_lehet_csak_ugy_megbilincselni_a_letartoztatottakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc50becf-0eb5-4001-935d-2b0ce0dae89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af9ae06-4442-4908-ac64-a221d861e752","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Kimondta_a_birosag_nem_lehet_csak_ugy_megbilincselni_a_letartoztatottakat","timestamp":"2019. január. 29. 15:06","title":"Kimondta a bíróság: nem lehet csak úgy megbilincselni a letartóztatottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d04de0b-efab-4826-9afa-1d81c5ba346b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"E három dolog közelebb visz minket a zsenialitáshoz, a kérdés csak az, hogy hogyan.","shortLead":"E három dolog közelebb visz minket a zsenialitáshoz, a kérdés csak az, hogy hogyan.","id":"20190129_Seta_egy_pohar_bor_es_kaotikus_iroasztal_mi_a_kozos_bennuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d04de0b-efab-4826-9afa-1d81c5ba346b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e40d6d-1493-4a89-8823-6e9ba52584a6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190129_Seta_egy_pohar_bor_es_kaotikus_iroasztal_mi_a_kozos_bennuk","timestamp":"2019. január. 29. 12:15","title":"Séta, egy pohár bor és kaotikus íróasztal: mi a közös bennük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57362cd-a77e-4aaf-9e9a-10e8668b18de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung bejelentette, hogy megkezdi az iparág első 1 TB-os memóriachipjének tömeggyártását. Ez nagy változásokat hozhat az okostelefonok világába.","shortLead":"A Samsung bejelentette, hogy megkezdi az iparág első 1 TB-os memóriachipjének tömeggyártását. Ez nagy változásokat...","id":"20190130_samsung_1_tb_memoria_tarhely_chip_eufs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e57362cd-a77e-4aaf-9e9a-10e8668b18de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6733b229-41e2-495a-8c16-ccf6fee0fc17","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_samsung_1_tb_memoria_tarhely_chip_eufs","timestamp":"2019. január. 30. 20:03","title":"Samsung-bejelentés: nagyobb tárhely lesz az okostelefonokban, mint most egy prémium notebookban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc5174f-2b47-445e-8f65-6539d432cf65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szekeres Tamás a Legyen ön is milliomos új, TV2-es kiadásában jutott a pénzhez.","shortLead":"Szekeres Tamás a Legyen ön is milliomos új, TV2-es kiadásában jutott a pénzhez.","id":"20190130_Otmilliot_nyert_a_Bors_kirugott_foszerkesztoje_a_TV2_vetelkedojen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cc5174f-2b47-445e-8f65-6539d432cf65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab010809-cd21-4502-a78c-27d59dacdd9b","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Otmilliot_nyert_a_Bors_kirugott_foszerkesztoje_a_TV2_vetelkedojen","timestamp":"2019. január. 30. 08:10","title":"Ötmilliót nyert a Bors kirúgott főszerkesztője a TV2 vetélkedőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább hétfőig szünetel a termelés az Audi központi üzemében, a bajorországi Ingolstadtban a győri motorgyár dolgozóinak sztrájkja miatt - mondta a német autógyártó társaság egy szóvivője szerdán az MTI-nek.","shortLead":"Legalább hétfőig szünetel a termelés az Audi központi üzemében, a bajorországi Ingolstadtban a győri motorgyár...","id":"20190130_Hetfoig_biztosan_all_a_nemet_Audi_is_a_magyar_sztrajk_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8364ea0d-c524-44a6-8d09-c4af788c9d66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Hetfoig_biztosan_all_a_nemet_Audi_is_a_magyar_sztrajk_miatt","timestamp":"2019. január. 30. 15:23","title":"Hétfőig biztosan áll a német Audi is a magyar sztrájk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e004b4a1-efcf-429b-bf69-4e62a61f1b6e","c_author":"Zelki Benjámin","category":"itthon","description":"Megkezdték a Váci út és Dózsa György út sarkán álló, jellegzetes toronyház bontását.","shortLead":"Megkezdték a Váci út és Dózsa György út sarkán álló, jellegzetes toronyház bontását.","id":"20190130_Igy_bontjak_a_Vizmuvek_irodahazat_a_Vaci_uton__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e004b4a1-efcf-429b-bf69-4e62a61f1b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8576f78c-ff74-47ad-af16-d4aae3d606c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Igy_bontjak_a_Vizmuvek_irodahazat_a_Vaci_uton__fotok","timestamp":"2019. január. 30. 15:23","title":"Bontják a Vízművek irodaházát a Váci úton - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac41280-ecfb-48b6-872e-a6cfa7eb07c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az online autókereskedésbe is befektet a Wallis.","shortLead":"Az online autókereskedésbe is befektet a Wallis.","id":"20190129_Megvette_a_Wallis_Csoport_a_JoAutokhut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ac41280-ecfb-48b6-872e-a6cfa7eb07c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243c4f24-9f2b-4f1b-8801-7c1be6172072","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Megvette_a_Wallis_Csoport_a_JoAutokhut","timestamp":"2019. január. 29. 13:58","title":"Megvette a Wallis Csoport a JóAutók.hu-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ec0951-03cd-4cdb-ab04-08cba92cb40b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EFE spanyol hírügynökség kolumbiai riporterét és két francia újságírót letartóztattak, két chilei újságírót pedig kitoloncoltak a dél-amerikai országból. Nem kellett volna az elnöki palotát filmezniük.","shortLead":"Az EFE spanyol hírügynökség kolumbiai riporterét és két francia újságírót letartóztattak, két chilei újságírót pedig...","id":"20190131_Egy_ujsagiro_eltunt_Venezuelaban_kettot_letartoztattak_kettot_kitoloncoltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45ec0951-03cd-4cdb-ab04-08cba92cb40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d259be2a-3e41-4d88-8649-450439dc8e37","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Egy_ujsagiro_eltunt_Venezuelaban_kettot_letartoztattak_kettot_kitoloncoltak","timestamp":"2019. január. 31. 05:28","title":"Három újságírót letartóztattak Venezuelában, kettőt kitoloncoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]