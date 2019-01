Az orvos-beteg találkozó az e-recept bevezetése után is kötelező marad, így ezt továbbra sem spórolhatjuk meg, írta meg az ÁEEK a hvg.hu-nak egy banális ügy miatt. A sokmilliárdos fejlesztés értelme így kicsit átértékelődik.

Kedves olvasó, ha azt gondolta, hogy az e-recept bevezetésére azért van szükség, mert ezáltal időt és energiát spórol önnek a magyar állam azzal, hogy elég felhívnia háziorvosát receptért, nem kell hozzá elcsattognia, súlyosan tévedett. A hvg.hu is erről tudósított folyamatosan - a tévedésére egy kisebb, szinte banális ügy révén derült fény.

Olvasónk azzal keresett meg minket, hogy cukorbetegként feliratta gyógyszereit, pontosabban odaszólt háziorvosának, hogy írjon ki neki e-recepteket. A gyógyszertárba érve sikerült is mindent kiváltania, kivéve a vércukormérő tesztcsíkot. Érdeklődéskor azt a választ kapta a háziorvostól, hogy a gyógyászati segédeszközt nem lehet fellőni a felhőbe, nem lehet e-receptként felírni, hanem be kell érte menni a háziorvoshoz. Azaz igazából az e-recept kényelmi funkciója lesz értelmetlenné. A cukorbetegeknek a tesztcsík ugyanis pontosan ugyanilyan ütemben tud fogyni, mint az inzulin, azaz ezzel az erővel azért is bemehet a háziorvoshoz.

Gyógyszertári forrásokból úgy tudjuk, a gyógyászati segédeszközök fokozatosan lesznek elérhetőek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) 2020-ig. Az EESZT-ről szóló tájékoztató hivatalos weboldalon is az olvasható: "az eRecept rendszer nem terjed ki a vényen rendelhető termékek teljes körére, 2017. november 1-jétől a vényköteles, valamint TB támogatással vényen rendelhető gyógyszereket kezeli. Következő lépésben a sorozatgyártású gyógyászati segédeszközök is bekerülnek a kezelt felírható termékkörbe".

Írtunk az ÁEEK-nak is, és ott azt a választ kaptuk, hogy

"Az eRecept megjelenése nem változtatott az orvos-beteg találkozó nélkülözhetetlenségén. A gyógyszerfelírás rendje változatlan, vagyis ahogyan korábban, a páciensnek továbbra is meg kell jelennie a rendelésen a recept kiállításához. Betegség, rutinvizsgálat vagy rendszeres ellenőrzés esetén a páciens felkeresi orvosát, aki elektronikusan "felírja a receptet" (azaz elkészül az eRecept, amelynek adatai bekerülnek a Térbe), és erről felírási igazolást ad ki, amivel a beteg megbízottja is kiválthatja az eReceptre felírt gyógyszereket. Ezzel egyidőben lehetőség van a szükséges gyógyászati segédeszközök – papír alapú – felírására is."

Azaz az e-recept arra jó jelenleg, hogy ha nincs nálunk a papír recept ("felírási igazolás" a hivatalos neve), a TAJ-számunkkal kiválthatjuk az elektronikus térbe fellőtt gyógyszereinket. Az a háziorvos, aki szerint elég hozzá betelefonálni a recept felírásához, félretájékoztatja a betegeit.

Az "orvos-beteg találkozó nélkülözhetetlensége" egy cukorbeteg receptfelírásnál egyébként nem tűnik valódi nélkülözhetetlenségnek. A beteg a háziorvosától kap egy szakorvosi ajánlást rajta a szükséges gyógyszerekkel, gyógyáaszati segédeszközökkel, adagolással. A háziorvos ezt a bizonyos időközönként felülvizsgálandó ajánlást adminisztrálja, amikor a beteg hozzá megy receptért, igazából ehhez nem lenne szükség a személyes találkozóra. (Ha panasza van, kérdése, ez persze más kérdés.)

De az ÁEEK tájékoztatása szerint akkor most is ugyanúgy el kell zarándokolni a háziorvoshoz.