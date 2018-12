Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6181e84c-4dd4-4da0-8fb6-df2e175189a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetést indítványozott a vádiratban.","shortLead":"Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetést indítványozott a vádiratban.","id":"20181220_Vadat_emeltek_az_ultrafutono_tamadoja_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6181e84c-4dd4-4da0-8fb6-df2e175189a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4175db7a-fe12-4b6a-952f-56c4fb7fa37b","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Vadat_emeltek_az_ultrafutono_tamadoja_ellen","timestamp":"2018. december. 20. 09:30","title":"Vádat emeltek az ultrafutónő támadója ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj olcsóbb lesz a hét legvégére, de még így is több mint 30 forint marad a különbség a benzin és a gázolaj között.","shortLead":"A gázolaj olcsóbb lesz a hét legvégére, de még így is több mint 30 forint marad a különbség a benzin és a gázolaj...","id":"20181219_Olcsobb_uzemanyagot_kap_az_autosok_egy_resze_karacsony_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926c0612-ed25-41ea-9909-4cf2d5e9afe6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Olcsobb_uzemanyagot_kap_az_autosok_egy_resze_karacsony_elott","timestamp":"2018. december. 19. 16:27","title":"Olcsóbb üzemanyagot kap az autósok egy része karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapest és egyetlen vidéki terület húzza fel az országos kereseti átlagot. 