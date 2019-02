Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem a tanácsadó számít a Fidesz-kommunikáció első számú stratégájának – értesült a Népszava.","shortLead":"Már nem a tanácsadó számít a Fidesz-kommunikáció első számú stratégájának – értesült a Népszava.","id":"20190131_Habony_elveszithette_befolyasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4452b018-1a04-4d89-bd52-9608ccb7dc92","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Habony_elveszithette_befolyasat","timestamp":"2019. január. 31. 08:55","title":"Habony elveszíthette befolyását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06126939-beb1-428d-9206-fbd089aecd03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Plasztikai beavatkozáson esnek át a Magyarországon kezelt bangladesi kislányok, ezután tavasz végén kerülhet sor a szétválasztásukra.","shortLead":"Plasztikai beavatkozáson esnek át a Magyarországon kezelt bangladesi kislányok, ezután tavasz végén kerülhet sor...","id":"20190201_A_magyar_orvoscsoport_mar_a_hetvegen_megmuti_a_sziami_ikerpart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06126939-beb1-428d-9206-fbd089aecd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6669468-1784-4382-8ebb-f718bb2a1fc5","keywords":null,"link":"/elet/20190201_A_magyar_orvoscsoport_mar_a_hetvegen_megmuti_a_sziami_ikerpart","timestamp":"2019. február. 01. 06:41","title":"A magyar orvoscsoport a hétvégén megműti a Budapestre hozott sziámi ikerpárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90542d31-cec5-4210-a828-4f6f85f1b562","c_author":"","category":"cegauto","description":"Az M8-ra egy keveset még várnunk kell, addig is azonban itt a G-Power elképesztően erős 8-as modellje.","shortLead":"Az M8-ra egy keveset még várnunk kell, addig is azonban itt a G-Power elképesztően erős 8-as modellje.","id":"20190131_670_loerovel_tamad_ez_az_uj_8as_bmw_m850i_m8_tuning_gpower","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90542d31-cec5-4210-a828-4f6f85f1b562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643a6fcf-cdef-41e6-b5d9-70a3d2171a0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_670_loerovel_tamad_ez_az_uj_8as_bmw_m850i_m8_tuning_gpower","timestamp":"2019. január. 31. 15:21","title":"670 lóerővel támad ez az új 8-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves Varga Flórát keresi a rendőrség, segítsen megtalálni.","shortLead":"A 22 éves Varga Flórát keresi a rendőrség, segítsen megtalálni.","id":"20190201_Marciusban_tunt_el_ez_a_lenti_lany_meg_mindig_keresi_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9e8a5c-08cb-49fa-8d45-cb368c77d063","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Marciusban_tunt_el_ez_a_lenti_lany_meg_mindig_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 01. 15:26","title":"Márciusban tűnt el ez a lenti lány, még mindig keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd387180-ba03-4c2f-9e89-accd3fbf8d50","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Augusztusban Kulka János még azt mondta, soha többé nem akar színpadra állni, most mégis megtette. Ott voltunk a bemutatón.","shortLead":"Augusztusban Kulka János még azt mondta, soha többé nem akar színpadra állni, most mégis megtette. Ott voltunk...","id":"20190131_Borzalmas_dolgok_tortennek_a_szinpadon_de_mi_megis_nagyon_orulunk_Kulka_Janosnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd387180-ba03-4c2f-9e89-accd3fbf8d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605fdfd1-92d5-4313-8d18-25c40f112d0a","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Borzalmas_dolgok_tortennek_a_szinpadon_de_mi_megis_nagyon_orulunk_Kulka_Janosnak","timestamp":"2019. január. 31. 07:42","title":"Visszatért Kulka: letaglózó dolgok történnek a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7304dedd-b804-4845-a65c-d0d99c3d1d27","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Szakszervezeti Szövetség szerint a törvény sérti a vonatkozó uniós irányelvet.","shortLead":"A Magyar Szakszervezeti Szövetség szerint a törvény sérti a vonatkozó uniós irányelvet.","id":"20190201_Az_Europai_Bizottsaghoz_fordul_a_Magyar_Szakszervezeti_Szovetseg_a_tuloratorveny_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7304dedd-b804-4845-a65c-d0d99c3d1d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1938f14c-6e2e-452e-9bfc-fbc7e798b4c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Az_Europai_Bizottsaghoz_fordul_a_Magyar_Szakszervezeti_Szovetseg_a_tuloratorveny_miatt","timestamp":"2019. február. 01. 19:19","title":"Az Európai Bizottsághoz fordulnak a szakszervezetek a túlóratörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy írt Tállai András egy oldalt a nyugdíjutalásról, mintha semmi baj nem lett volna januárban.","shortLead":"Úgy írt Tállai András egy oldalt a nyugdíjutalásról, mintha semmi baj nem lett volna januárban.","id":"20190131_Tallai_Nincs_is_konkret_nap_a_torvenyben_amikor_utalni_kellene_a_nyugdijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d8637d-e45a-4343-9d72-5c043993a65d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Tallai_Nincs_is_konkret_nap_a_torvenyben_amikor_utalni_kellene_a_nyugdijat","timestamp":"2019. január. 31. 19:23","title":"Tállai: Nincs is konkrét nap a törvényben, amikor utalni kellene a nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7afc0cf0-8a55-4e07-872b-ff00d40c4f35","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött Győr felé a 61-es kilométernél, éjjel háromnegyed 2 felé. Háromnegyed 3 előtt indult meg a forgalom.","shortLead":"Egy személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött Győr felé a 61-es kilométernél, éjjel háromnegyed 2 felé. Háromnegyed...","id":"20190131_Ismet_jarhato_az_M1es_teljes_utzar_volt_ejszaka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7afc0cf0-8a55-4e07-872b-ff00d40c4f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fc2b06-1ce5-4fa0-aa50-812bcf8f35a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Ismet_jarhato_az_M1es_teljes_utzar_volt_ejszaka","timestamp":"2019. január. 31. 05:15","title":"Ismét járható az M1-es, teljes útzár volt éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]