[{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatására szolgáló uniós pénzből vesz az Oktatási Hivatal (OH) 21 ezer sporteszközt, benne 810 focilabdát. A közbeszerzésen nagy verseny volt, a nyertes cég nem ismeretlen, rendszeres beszállítója az MLSZ Bozsik-programjának is.","shortLead":"A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatására szolgáló uniós pénzből vesz az Oktatási Hivatal...","id":"20190130_Az_Oktatasi_Hivatal_focilabdakkal_kuzd_a_tanuloi_lemorzsolodas_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d3ee70-56af-4533-a28a-0e120ce02736","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Az_Oktatasi_Hivatal_focilabdakkal_kuzd_a_tanuloi_lemorzsolodas_ellen","timestamp":"2019. január. 30. 12:15","title":"Focilabdákkal is küzd a tanulói lemorzsolódás ellen az Oktatási Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4643e23-5ed2-4da9-9d94-add2eedc34c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 15-én hatályba lép az új Balaton-törvény, ami után már nem lehet növelni a beépíthetőséget és a beépítési magasságot, amit most a testület saját hatáskörben még megtehet. Keszthely meg is tesz, kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a befektetők által hasznosítható vízparti részeket.","shortLead":"Március 15-én hatályba lép az új Balaton-törvény, ami után már nem lehet növelni a beépíthetőséget és a beépítési...","id":"20190130_Rohamtempoba_kapcsoltak_Keszthelyen_hogy_Meszaros_es_Tiborcz_kore_epitkezhessen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4643e23-5ed2-4da9-9d94-add2eedc34c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9efaa0a-fcc4-4258-b506-2fd1788a790d","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Rohamtempoba_kapcsoltak_Keszthelyen_hogy_Meszaros_es_Tiborcz_kore_epitkezhessen","timestamp":"2019. január. 30. 11:30","title":"Rohamtempóba kapcsoltak Keszthelyen, hogy Mészáros és Tiborcz köre építkezhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jogsértő a BBC oroszországi működése - ezzel vágott vissza az orosz hatóság arra, hogy a brit távközlési felügyelet megállapította, Putyin propagandaadója nem pártatlan.","shortLead":"Jogsértő a BBC oroszországi működése - ezzel vágott vissza az orosz hatóság arra, hogy a brit távközlési felügyelet...","id":"20190131_Az_oroszok_szerint_a_BBC_az_Iszlam_Allam_ideologiajat_propagalja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d722f5-f79b-4503-95c6-43eb7b7bc82f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Az_oroszok_szerint_a_BBC_az_Iszlam_Allam_ideologiajat_propagalja","timestamp":"2019. január. 31. 17:22","title":"Az oroszok szerint a BBC az Iszlám Állam ideológiáját propagálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbd016b-fe35-4a74-980c-1b03565419a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindezt vezetés közben.","shortLead":"Mindezt vezetés közben.","id":"20190131_Kihajolt_a_kocsi_ablakan_majd_PETpalackkal_arcon_utotte_a_masik_sofort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbbd016b-fe35-4a74-980c-1b03565419a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2354cb60-b887-40cb-a7dc-f1bb9cff55a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Kihajolt_a_kocsi_ablakan_majd_PETpalackkal_arcon_utotte_a_masik_sofort","timestamp":"2019. január. 31. 12:46","title":"Kihajolt a kocsi ablakán, majd PET-palackkal arcon ütötte a másik sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476759d8-3f44-49b4-bc16-dec5e115ee5c","c_author":"T. R.","category":"kkv","description":"Megszületett a bérmegállapodás, közölte a szakszervezet.","shortLead":"Megszületett a bérmegállapodás, közölte a szakszervezet.","id":"20190130_Vege_a_sztrajknak_megallapodott_az_Audi_es_a_szakszervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=476759d8-3f44-49b4-bc16-dec5e115ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e217e76-d2a3-44e9-8915-e669a99f5d36","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Vege_a_sztrajknak_megallapodott_az_Audi_es_a_szakszervezet","timestamp":"2019. január. 30. 17:35","title":"Vége a sztrájknak: megállapodott az Audi és a szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"A Munkáspárt elnöke úgy beszélt a Hír Tv-ben, hogy azt bármelyik fideszes politikus megirigyelné. De a tisztánlátás érdekében leszögezte: ők nemcsak elutasítják a bevándorlást, hanem egyéb előnyöket is kínálnak, úgyhogy érdemes rájuk szavazni.\r

","shortLead":"A Munkáspárt elnöke úgy beszélt a Hír Tv-ben, hogy azt bármelyik fideszes politikus megirigyelné. De a tisztánlátás...","id":"20190131_Uj_osszeborulas_orrbaszajba_migransozott_a_Hir_TVben_Thurmer_Gyula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6cb27d-d996-4c50-848d-476354b54191","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Uj_osszeborulas_orrbaszajba_migransozott_a_Hir_TVben_Thurmer_Gyula","timestamp":"2019. január. 31. 10:28","title":"Annyit migránsozott a Hír Tv-ben a munkáspárti Thürmer Gyula, hogy már a riporter is visszakérdezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A becsült adatok szerint 2275 ember halt meg vagy tűnt el 2018-ban a Földközi-tengeren való átkelés közben, annak ellenére, hogy az Európában partot érők száma jelentősen visszaesett.","shortLead":"A becsült adatok szerint 2275 ember halt meg vagy tűnt el 2018-ban a Földközi-tengeren való átkelés közben, annak...","id":"20190130_ensz_menekultugyi_fobiztossag_unhcr_foldkozi_tenger_menedekkerok_bevandorlok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d0ae2a-10c1-44cf-88e5-29ecdf439ce9","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_ensz_menekultugyi_fobiztossag_unhcr_foldkozi_tenger_menedekkerok_bevandorlok","timestamp":"2019. január. 30. 15:00","title":"UNHCR: Naponta hatan vesztek a Földközi-tengerbe tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7","c_author":"","category":"kkv","description":"A közbeszerzésen az a cég tarolt, amelyik korábban az online pénztárgépek forgalmazásán is nyert.","shortLead":"A közbeszerzésen az a cég tarolt, amelyik korábban az online pénztárgépek forgalmazásán is nyert.","id":"20190131_30_millio_forintert_racsozta_le_egyik_folyosojat_az_MTVA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24035e1a-f251-47be-8f3f-4feb7be7eea9","keywords":null,"link":"/kkv/20190131_30_millio_forintert_racsozta_le_egyik_folyosojat_az_MTVA","timestamp":"2019. január. 31. 14:14","title":"30 millió forintért rácsozta le egyik folyosóját az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]