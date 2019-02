Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"476759d8-3f44-49b4-bc16-dec5e115ee5c","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A német IG Metall szakszervezet építkezésbe kezdett Magyarországon, és a Vasassal közösen irodát hozott létre Győrött és Kecskeméten. A kétmilliónál több munkavállalót tömörítő szervezet azért küzd, hogy az autógyártásban határokon átívelően nőjenek a juttatások. Wolfgang Lemb hangsúlyozza, hogy nem a német és kelet-európai telephelyek egymás elleni versenyéről van szó, hanem a munkavállalók közötti szolidaritásról. Azt tapasztalják, hogy a nagy német cégek \"nem fájlalnák\", ha nem lennének jelen Magyarországon.","shortLead":"A német IG Metall szakszervezet építkezésbe kezdett Magyarországon, és a Vasassal közösen irodát hozott létre Győrött...","id":"20190131_Nemet_szakszervezet_az_Audisztrajk_tanulsagairol_Debrecenben_is_lesz_dolgunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=476759d8-3f44-49b4-bc16-dec5e115ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273f6fe3-efc2-43c7-a402-76bd5e5f6fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Nemet_szakszervezet_az_Audisztrajk_tanulsagairol_Debrecenben_is_lesz_dolgunk","timestamp":"2019. január. 31. 13:52","title":"Német szakszervezet az Audi-sztrájk tanulságairól: Debrecenben is lesz dolgunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember könnyebben megsérült.","shortLead":"Egy ember könnyebben megsérült.","id":"20190130_Fejtetore_allt_egy_auto_Balatonfurednel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da58952d-4f4d-4929-8a76-d50ad1f594cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Fejtetore_allt_egy_auto_Balatonfurednel","timestamp":"2019. január. 30. 16:39","title":"Fejtetőre állt egy autó Balatonfürednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vagyonnyilatkozata alapján viszont fél év alatt nem sikerült törlesztenie a tartozásait. Nőttek viszont a megtakarításai. ","shortLead":"A vagyonnyilatkozata alapján viszont fél év alatt nem sikerült törlesztenie a tartozásait. Nőttek viszont...","id":"20190131_Rogan_Antal_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43ded8f-79c4-484b-b4a6-fff792abd6e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Rogan_Antal_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:21","title":"Rogán Antalnak több mint 40 milliót hozott a találmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elismerést posztumusz ítélte oda a képviselő-testület.","shortLead":"Az elismerést posztumusz ítélte oda a képviselő-testület.","id":"20190130_kisvarda_diszpolgara_lett_andy_vajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec93377-f7ce-4b90-b831-e5dd213b19c8","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_kisvarda_diszpolgara_lett_andy_vajna","timestamp":"2019. január. 30. 12:35","title":"Kisvárda díszpolgára lett Andy Vajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a267ae9-4806-428b-96c4-c95dd844b725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Folytatódik a budai Vár felújítása, a cél, hogy a világháborúban és a kommunizmusban lerombolt épületeket helyreállítsák, így a korábbi Külügyminisztériumot, valamint részben az egykori főparancsnokságot is. Újjáépítik továbbá a Teleki-kastélyt és istállóépületét” – jelentette be a legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely.","shortLead":"„Folytatódik a budai Vár felújítása, a cél, hogy a világháborúban és a kommunizmusban lerombolt épületeket...","id":"20190130_Visszaepiti_az_egykori_kiralyi_kulugyminiszteriumot_a_kormany_a_Varban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a267ae9-4806-428b-96c4-c95dd844b725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc79d2e-3de4-4b14-a0a2-6a5a608ff4af","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Visszaepiti_az_egykori_kiralyi_kulugyminiszteriumot_a_kormany_a_Varban","timestamp":"2019. január. 30. 09:13","title":"Visszaépíti az egykori királyi külügyminisztériumot a kormány a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d7ff78-188f-4753-ac5e-76147ac234ca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A korrupció nem más, mint az intézmények betegsége, a gyenge intézményrendszer pedig életveszélyes – mondja Tóth István János, a független Korrupciókutató Központ Budapest (CRCB) igazgatója a HVG-nek adott interjújában.","shortLead":"A korrupció nem más, mint az intézmények betegsége, a gyenge intézményrendszer pedig életveszélyes – mondja Tóth István...","id":"20190131_Ha_egy_kormany_korrupt_arra_torekszik_az_allampolgarok_se_lassanak_tisztan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9d7ff78-188f-4753-ac5e-76147ac234ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad83e2f6-5e50-4689-996d-48031b75eb21","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Ha_egy_kormany_korrupt_arra_torekszik_az_allampolgarok_se_lassanak_tisztan","timestamp":"2019. január. 31. 15:36","title":"„Ha egy kormány korrupt, arra törekszik, az állampolgárok se lássanak tisztán”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3af8846-fc84-4356-bf7f-de0ddbbef5c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RTL Klub híradójában két szabálytalanságról készült felvételt mutattak, csak az egyiknek lett következménye.","shortLead":"Az RTL Klub híradójában két szabálytalanságról készült felvételt mutattak, csak az egyiknek lett következménye.","id":"20190130_Videon_ket_durva_zarovonalon_valo_visszakanyarodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3af8846-fc84-4356-bf7f-de0ddbbef5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da280b1-1454-4e7b-a49f-8ffb8bbf10e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Videon_ket_durva_zarovonalon_valo_visszakanyarodas","timestamp":"2019. január. 30. 21:15","title":"Videón két durva megfordulás, záróvonal nem számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon először egy Lenovo telefon használta ki azt a tudást, amit a Qualcomm Snapdragon 855 lapkakészlete nyújt. Ezt (no meg a tudásához képest igen baráti árát) a felhasználók is értékelték, pillanatok alatt elkapkodták a készülék első készletét.","shortLead":"A világon először egy Lenovo telefon használta ki azt a tudást, amit a Qualcomm Snapdragon 855 lapkakészlete nyújt. Ezt...","id":"20190130_lenovo_z5_progt_32_villamertekesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6be1d56-e9be-4b03-bd4d-32fff80cb742","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_lenovo_z5_progt_32_villamertekesites","timestamp":"2019. január. 30. 10:03","title":"32 mp alatt elfogyott az a telefonszállítmány, amire a legbüszkébb most a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]