Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dab0ebf5-db33-411c-b4e4-1fc875fd2629","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két és fél éve újjáépített vasútállomás liftjeinek meghibásodására a polgármester Facebook-videójában hívta fel a figyelmet, szerinte korábban is rendszeresen elromlottak, és mindig hónapokig tartott megjavítani őket.","shortLead":"A két és fél éve újjáépített vasútállomás liftjeinek meghibásodására a polgármester Facebook-videójában hívta fel...","id":"20190130_Egy_lift_sem_mukodik_a_35_milliardert_felujitott_bekescsabai_vasutallomason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dab0ebf5-db33-411c-b4e4-1fc875fd2629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea1e101-f2f4-4b4c-8450-d503ada36dee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Egy_lift_sem_mukodik_a_35_milliardert_felujitott_bekescsabai_vasutallomason","timestamp":"2019. január. 30. 16:00","title":"Egy lift sem működik a 35 milliárdért felújított békéscsabai vasútállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b4e983-68df-4097-91c9-6a97cf4a5ebd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Komócsy utca és Nagy Lajos király útja sarkánál ment egymásnak két autó. ","shortLead":"A Komócsy utca és Nagy Lajos király útja sarkánál ment egymásnak két autó. ","id":"20190131_Baleset_a_Komocsy_utcanal_nem_jar_a_3as_es_a_62A_villamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b4e983-68df-4097-91c9-6a97cf4a5ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20fbfe2-9a69-4d80-add9-01a25413601b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Baleset_a_Komocsy_utcanal_nem_jar_a_3as_es_a_62A_villamos","timestamp":"2019. január. 31. 14:08","title":"Baleset a Komócsy utcánál, nem jár a 3-as és a 62A villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8793e19f-5406-4a5c-8a21-04f2ea2db7b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyésznek az elmúlt évben alig valamicskét változott a vagyona.","shortLead":"A legfőbb ügyésznek az elmúlt évben alig valamicskét változott a vagyona.","id":"20190201_polt_peter_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8793e19f-5406-4a5c-8a21-04f2ea2db7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703957f0-caeb-404b-b8fa-cd0ea0f59c10","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_polt_peter_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:55","title":"Csaknem ötmilliót törlesztett feleségének Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f87db13-6fc3-4ba0-a0e6-6dc4f5e8391c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj kocsik mind totálkárosak lettek, adott hírt róla az RTL Klub Híradója.\r

\r

","shortLead":"A vadonatúj kocsik mind totálkárosak lettek, adott hírt róla az RTL Klub Híradója.\r

\r

","id":"20190130_Fekhiba_miatt_borult_arokba_az_autokat_szallito_teherauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f87db13-6fc3-4ba0-a0e6-6dc4f5e8391c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9437682a-5507-45e8-ae3f-cac6ec702e83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Fekhiba_miatt_borult_arokba_az_autokat_szallito_teherauto","timestamp":"2019. január. 30. 20:15","title":"Fékhiba miatt borult árokba az autókat szállító teherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rák teljes körű gyógyítását ígéri a következő egy éven belül az izraeli Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi) gyógyszervállalat. A bejelentésre a tudományos világ kétkedéssel tekint.","shortLead":"A rák teljes körű gyógyítását ígéri a következő egy éven belül az izraeli Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi...","id":"20190131_aebi_mutato_rak_teljes_gyogyitasa_gyogyszer_daganatos_megbetegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c186dbb0-6811-4de3-aeab-4762c9ca6edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_aebi_mutato_rak_teljes_gyogyitasa_gyogyszer_daganatos_megbetegedes","timestamp":"2019. január. 31. 08:03","title":"Bemondta egy gyógyszercég: egy éven belül teljesen és véglegesen gyógyítható lesz a rák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f446e0-5854-4739-92ca-4cf9a7ee3b6b","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Az öncenzúrára kényszerítés szemléletes példáját mutatta be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és az MTVA a Candide című animációs sorozaton keresztül. Az alkotóknak ugyanis ki kellett vágniuk, illetve át kellett írniuk azokat a részeket, amelyek a napi magyar politikai témákat érintették. Megkerestük a rendezőket, hogy beszéljenek minderről, és beszámolunk a producerek álláspontjáról is. A két fél között ugyanis szakadás támadt.","shortLead":"Az öncenzúrára kényszerítés szemléletes példáját mutatta be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és az MTVA a Candide...","id":"20190131_A_Candide_bemutatja_hogy_mukodik_ma_Magyarorszagon_a_cenzura_intuicioval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25f446e0-5854-4739-92ca-4cf9a7ee3b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceef745a-2271-4256-95d2-05f806610740","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_A_Candide_bemutatja_hogy_mukodik_ma_Magyarorszagon_a_cenzura_intuicioval","timestamp":"2019. január. 31. 14:30","title":"A Candide bemutatja, hogyan működik ma Magyarországon a cenzúra: intuícióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938dcb3f-a98e-4997-a363-e5bdfbc22130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerelmesek napját, vagyis a Valentin-napot a gamerek is ünneplik, a játékosoknak szánt perifériákat gyártó Razer pedig kapott is az alkalmon.","shortLead":"A szerelmesek napját, vagyis a Valentin-napot a gamerek is ünneplik, a játékosoknak szánt perifériákat gyártó Razer...","id":"20190131_valentin_nap_razer_blade_stealth_quartz_pink_gamer_laptop_periferia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=938dcb3f-a98e-4997-a363-e5bdfbc22130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6411a96a-3638-427a-8833-6e35ed88338e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_valentin_nap_razer_blade_stealth_quartz_pink_gamer_laptop_periferia","timestamp":"2019. január. 31. 10:03","title":"Valentin-napra laptopot, billentyűzetet, egeret is rózsaszínben adott ki a Razer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959f673c-3e8f-44e8-b2ce-c188860da57e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Jobbik új, az áprilisi választásokkor mandátumot szerzett képviselője – egyben olimpiai bajnok vízilabdázó – azzal hívta fel magára a figyelmet fél éve, hogy rengeteg földje van. A nyáron 61 tételt sorolt fel. Megnéztük, most mennyit.","shortLead":"A Jobbik új, az áprilisi választásokkor mandátumot szerzett képviselője – egyben olimpiai bajnok vízilabdázó – azzal...","id":"20190201_Vagyonnyilatkozat_2019_Steinmetz_Adam_jobbik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=959f673c-3e8f-44e8-b2ce-c188860da57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b75ca08-888e-4a8a-abed-be957b56920e","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Vagyonnyilatkozat_2019_Steinmetz_Adam_jobbik","timestamp":"2019. február. 01. 01:05","title":"Követni is nehéz, de Steinmetz Ádám megvált egy kis földterülettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]