Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcc09237-e3a8-4568-b8ed-5f070f327ed1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombattól neten lehet szavazni a fákra. ","shortLead":"Szombattól neten lehet szavazni a fákra. ","id":"20190131_Egy_pecsi_mandulafa_a_magyar_indulo_az_Europa_Faja_versenyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcc09237-e3a8-4568-b8ed-5f070f327ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebcf867-1e07-4a5e-a497-e60ff06145a5","keywords":null,"link":"/elet/20190131_Egy_pecsi_mandulafa_a_magyar_indulo_az_Europa_Faja_versenyen","timestamp":"2019. január. 31. 14:59","title":"Egy pécsi mandulafa a magyar induló az Európa Fája versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú kedden tűnt el. ","shortLead":"A fiú kedden tűnt el. ","id":"20190131_Eltunt_egy_17_eves_fiu_Kispestrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991ef1d5-e28a-477b-8ec2-76ba4cd18395","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Eltunt_egy_17_eves_fiu_Kispestrol","timestamp":"2019. január. 31. 18:56","title":"Eltűnt egy 17 éves fiú Kispestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A garázscégből rövid idő alatt a világ egyik legfontosabb informatikai vállalatává növő Apple életében évek vergődése után a cég élére visszatérő Steve Jobs hozta el a második aranykort. Az iPhone-nal, amely ugyan még mindig egy nagyon népszerű telefon, de most már messze nem az az elejthetetlen csodavad, ami néhány éve még feltétel nélkül termelte a dollármilliárdokat.","shortLead":"A garázscégből rövid idő alatt a világ egyik legfontosabb informatikai vállalatává növő Apple életében évek vergődése...","id":"20190130_apple_2018_q4_penzugyi_jelentes_bevetel_nyereseg_profit_iphone_eladasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3855ea2-6d1c-4c48-b81f-fb76097abbe4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_apple_2018_q4_penzugyi_jelentes_bevetel_nyereseg_profit_iphone_eladasok","timestamp":"2019. január. 30. 06:13","title":"Vége az Apple második aranykorának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a267ae9-4806-428b-96c4-c95dd844b725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Folytatódik a budai Vár felújítása, a cél, hogy a világháborúban és a kommunizmusban lerombolt épületeket helyreállítsák, így a korábbi Külügyminisztériumot, valamint részben az egykori főparancsnokságot is. Újjáépítik továbbá a Teleki-kastélyt és istállóépületét” – jelentette be a legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely.","shortLead":"„Folytatódik a budai Vár felújítása, a cél, hogy a világháborúban és a kommunizmusban lerombolt épületeket...","id":"20190130_Visszaepiti_az_egykori_kiralyi_kulugyminiszteriumot_a_kormany_a_Varban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a267ae9-4806-428b-96c4-c95dd844b725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc79d2e-3de4-4b14-a0a2-6a5a608ff4af","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Visszaepiti_az_egykori_kiralyi_kulugyminiszteriumot_a_kormany_a_Varban","timestamp":"2019. január. 30. 09:13","title":"Visszaépíti az egykori királyi külügyminisztériumot a kormány a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tetemes nyomozói munka derítette ki, milyen módszerrel szerez információt a fiatalokról és szokásaikról a Facebook, hogy továbbra is trendinek tűnjön e célcsoport szemében. Pénzt ugyan adnak érte, de a munkába bevontak ennél sokkal értékesebb dolgot nyújtanak át.","shortLead":"Tetemes nyomozói munka derítette ki, milyen módszerrel szerez információt a fiatalokról és szokásaikról a Facebook...","id":"20190130_facebook_research_program_botrany_adatgyujtes_tinik_fiatal_felhasznalok_internetezesi_szokasok_mobilhasznalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03918b4-9c59-468b-be65-7a82303d1b20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_facebook_research_program_botrany_adatgyujtes_tinik_fiatal_felhasznalok_internetezesi_szokasok_mobilhasznalat","timestamp":"2019. január. 30. 11:03","title":"Itt az új Facebook-botrány: fillérekért szerződtetnek tiniket, hogy aztán kémkedjenek utánuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2871e7-5fe2-4876-8bc6-cd44a9ecb34d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdán is folytatódik a január 31-e reggel hat óráig, az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) által meghirdetett egyhetes sztrájk a győri gyárban, mert a keddi tárgyalások sem vezettek megállapodáshoz – közölte az érdekképviselet.","shortLead":"Szerdán is folytatódik a január 31-e reggel hat óráig, az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) által...","id":"20190130_Eldolt_tovabb_sztrajkolnak_a_gyori_Audiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c2871e7-5fe2-4876-8bc6-cd44a9ecb34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92eecf2a-1eff-49d3-a20b-ac6394cb8010","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Eldolt_tovabb_sztrajkolnak_a_gyori_Audiban","timestamp":"2019. január. 30. 08:53","title":"Eldőlt: tovább sztrájkolnak a győri Audiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc23f44-b823-4cfc-bdc6-b95e9ddf1ae9","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A költőnek pedig ezt el kell fogadnia – mondja Varró Dániel, akinek a fiai segítenek megőrizni a benne élő gyereket.","shortLead":"A költőnek pedig ezt el kell fogadnia – mondja Varró Dániel, akinek a fiai segítenek megőrizni a benne élő gyereket.","id":"20190130_Varro_Daniel_A_kolteszet_nyilvanos_sztriptiz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbc23f44-b823-4cfc-bdc6-b95e9ddf1ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb72698-1090-4f4a-954e-fc6bb0bcdb0e","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Varro_Daniel_A_kolteszet_nyilvanos_sztriptiz","timestamp":"2019. január. 30. 14:50","title":"Varró Dániel: A költészet nyilvános sztriptíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy írt Tállai András egy oldalt a nyugdíjutalásról, mintha semmi baj nem lett volna januárban.","shortLead":"Úgy írt Tállai András egy oldalt a nyugdíjutalásról, mintha semmi baj nem lett volna januárban.","id":"20190131_Tallai_Nincs_is_konkret_nap_a_torvenyben_amikor_utalni_kellene_a_nyugdijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d8637d-e45a-4343-9d72-5c043993a65d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Tallai_Nincs_is_konkret_nap_a_torvenyben_amikor_utalni_kellene_a_nyugdijat","timestamp":"2019. január. 31. 19:23","title":"Tállai: Nincs is konkrét nap a törvényben, amikor utalni kellene a nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]