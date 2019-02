Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Törli magát a közösségi oldalról.","shortLead":"Törli magát a közösségi oldalról.","id":"20190201_Angela_Merkel_bejelentette_Nincs_tobb_facebookozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daba65ce-c41e-4448-8805-1504bbe09c0e","keywords":null,"link":"/elet/20190201_Angela_Merkel_bejelentette_Nincs_tobb_facebookozas","timestamp":"2019. február. 01. 19:21","title":"Angela Merkel bejelentette: Nincs több facebookozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A piaci várakozásnál kisebb negyedéves nyereségről számolt be a Tesla Inc. amerikai elektromosautó-gyártó vállalat a szerdai tőzsdei zárás után.","shortLead":"A piaci várakozásnál kisebb negyedéves nyereségről számolt be a Tesla Inc. amerikai elektromosautó-gyártó vállalat...","id":"20190201_Nem_ment_jol_a_Tesla_szekere_egymilliard_dollartol_estek_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c11557-23b0-4b71-804f-1609aa34383a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Nem_ment_jol_a_Tesla_szekere_egymilliard_dollartol_estek_el","timestamp":"2019. február. 01. 16:45","title":"Nem ment jól a Tesla szekere, egymilliárd dollártól estek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4f2a27-74f5-4205-bf71-7fd5b5b7199a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Süli János bankbetétje és nyugdíj-előtakarékossági számlája is szépen hízott egy év alatt. ","shortLead":"Süli János bankbetétje és nyugdíj-előtakarékossági számlája is szépen hízott egy év alatt. ","id":"20190201_Suli_Janos_vagyonnyilatkozata_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b4f2a27-74f5-4205-bf71-7fd5b5b7199a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90b54dd-b1b1-447f-be96-761c244772db","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Suli_Janos_vagyonnyilatkozata_","timestamp":"2019. február. 01. 01:08","title":"Kevesebb hitele, több megtakarítása lett a paksi bővítésért felelős miniszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ace6cf-5c9b-48a5-8ff3-dd1252ea9379","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínen tartózkodó munkatársunk azt mondja, elsodorhatta a német rendszámú terepjárót a villamos. Az Oktogon és a Blaha Lujza tér között kellett pótlóbuszozni, a forgalom este 8 órakor újraindult.","shortLead":"A helyszínen tartózkodó munkatársunk azt mondja, elsodorhatta a német rendszámú terepjárót a villamos. Az Oktogon és...","id":"20190201_Elvitte_egy_Merci_terepjaro_ajtajat_a_46os_nem_jar_egy_szakaszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4ace6cf-5c9b-48a5-8ff3-dd1252ea9379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85a2121-dbe1-42ca-b220-a16424b376cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Elvitte_egy_Merci_terepjaro_ajtajat_a_46os_nem_jar_egy_szakaszon","timestamp":"2019. február. 01. 19:42","title":"Elvitte egy Merci terepjáró ajtaját a 4-6-os, nem jár egy szakaszon a villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca51fbf8-2608-4739-8715-d9405a552bfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Háztartási hulladék és hígtrágya - a megállapodás nélküli kilépés miatt.","shortLead":"Háztartási hulladék és hígtrágya - a megállapodás nélküli kilépés miatt.","id":"20190202_Ellepheti_a_szemet_a_briteket_a_Brexit_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca51fbf8-2608-4739-8715-d9405a552bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e63abb-f327-4a4a-a52e-fe30298dc61a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190202_Ellepheti_a_szemet_a_briteket_a_Brexit_miatt","timestamp":"2019. február. 02. 10:08","title":"Ellepheti a szemét a briteket a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d344c8f5-d52c-4b36-be70-73ce9892fb86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fenti régi magyar közmondást erősíti, hogy a parlamenti képviselők többségének az idei nyilatkozatai alapján semmilyen saját tulajdonú járműve nincs. Akiknek van, ott is inkább a veterán vonal erősödik.","shortLead":"A fenti régi magyar közmondást erősíti, hogy a parlamenti képviselők többségének az idei nyilatkozatai alapján...","id":"20190201_autok_kepviselo_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d344c8f5-d52c-4b36-be70-73ce9892fb86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9d45e3-bcf5-4bd1-a7be-924279238946","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_autok_kepviselo_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 11:25","title":"„Tudja, melyik a legjobb autó? A céges” – a vagyonnyilatkozatok alapján a képviselők is így gondolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43423348-db6f-476d-8430-65a2b4a6f621","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban derült ki, hogy a Google az Apple egyik tanúsítványát használta arra, hogy megkerülje az App Store-t, így telepítve alkalmazásokat az iPhone-okra és iPadekre.","shortLead":"A napokban derült ki, hogy a Google az Apple egyik tanúsítványát használta arra, hogy megkerülje az App Store-t...","id":"20190201_apple_ios_google_alkalmazasok_letiltasa_screenwise_meter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43423348-db6f-476d-8430-65a2b4a6f621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b48b00-ceae-4a3a-a482-e491c5b5473b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_apple_ios_google_alkalmazasok_letiltasa_screenwise_meter","timestamp":"2019. február. 01. 13:03","title":"Visszavonta a büntetését az Apple, amivel a Google alkalmazásaira sújtott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c98703-97d6-4c44-86c6-39147caff2f5","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"elet","description":"Végre jót tesz a KDNP, és nekimegy a távgyógyítóknak meg az angyaldílereknek.","shortLead":"Végre jót tesz a KDNP, és nekimegy a távgyógyítóknak meg az angyaldílereknek.","id":"20190201_Tota_W_Ami_nincs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c98703-97d6-4c44-86c6-39147caff2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5866b2-518b-49a8-9c45-5a06f15f0602","keywords":null,"link":"/elet/20190201_Tota_W_Ami_nincs","timestamp":"2019. február. 01. 07:22","title":"Tóta W.: Ami nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]